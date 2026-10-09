Panamá

Colombia, Guatemala, México y Chile ofrecen apoyo inmediato a Panamá tras el fuerte terremoto

El jefe de Estado panameño confirmó el despliegue ministerial para atender los destrozos generados por la sacudida de 7.7, al tiempo que diversas naciones latinoamericanas pusieron a disposición recursos de socorro

Autoridades del gobierno panameño y del Sinaproc despliegan operativos de asistencia inmediata tras el fuerte terremoto en Azuero.
Autoridades del gobierno panameño y del Sinaproc despliegan operativos de asistencia inmediata tras el fuerte terremoto en Azuero.
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Un intenso movimiento telúrico de magnitud 7.7 sacudió el sur de Panamá este 9 de octubre de 2026, lo que motivó una inmediata ola de solidaridad internacional y la movilización total del gobierno panameño para atender los daños en la infraestructura.

El epicentro se localizó en las cercanías de la localidad de Tonosí, en la península de Azuero, y provocó colapsos de estructuras en diversas zonas del país sin que hasta el momento se registren personas fallecidas.

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Ante la gravedad de la emergencia, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó el despliegue inmediato de recursos, personal e insumos de asistencia a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la totalidad de los ministerios e instituciones estatales.

Mulino confirmó que participará de forma personal en las acciones de coordinación operativa y evaluación de daños en las áreas geográficas más golpeadas por la sacudida. Asimismo, el mandatario solicitó a los organismos oficiales divulgar reportes constantes sobre los efectos de la tragedia, con un llamado explícito a mantener la serenidad.

“He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención”, aseveró Mulino, quien añadió que todo el aparato gubernamental se encuentra plenamente movilizado para ofrecer respuestas oportunas a la población.

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Imágenes dramáticas muestran el instante preciso en que la "Casa El Bramador" en Soná se viene abajo durante un temblor. El video documenta la repentina destrucción y la conmoción de las personas en la calle.

Varios gobiernos de la región ofrecen asistencia logística y humanitaria a Panamá

La respuesta de la comunidad internacional se manifestó con celeridad tras conocerse la dimensión del evento telúrico. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, remarcó los lazos históricos de hermandad entre ambas naciones e informó la total disposición de su país para brindar la asistencia que resulte requerida.

“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad”, expresó el mandatario colombiano, tras enfatizar que las dos naciones comparten lazos de amistad que se fortalecen en momentos difíciles y asegurar que la población panameña cuenta con el respaldo colombiano.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo una conversación telefónica directa con Mulino para transmitirle la cercanía de su pueblo y poner a disposición los apoyos de emergencia necesarios. Arévalo confirmó además que la representación diplomática guatemalteca verificó que los ciudadanos de su país residentes en suelo panameño se encuentran a salvo y fuera de peligro.

En esa misma línea de cooperación regional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su respaldo mediante la embajada mexicana y confirmó el seguimiento permanente de la evolución del evento.

Estación de bomberos en panamá colapsó por terremoto.
Estación de bomberos en panamá colapsó por terremoto.

De igual manera, el gobierno de Chile, por intermedio del ministro del Interior, Claudio Alvarado, puso a disposición la capacidad operativa chilena para colaborar en la atención de la emergencia. A estas muestras de apoyo se sumó la Embajada de Türkiye, la cual transmitió un mensaje institucional de tranquilidad y solidaridad dirigido a la sociedad panameña.

El Instituto de Geociencias registra más de 80 réplicas tras el movimiento principal

La actividad telúrica en la península de Azuero continuó con alta frecuencia durante las horas posteriores a la sacudida principal. El director del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, confirmó que las autoridades sismológicas contabilizaron más de 80 réplicas tras el temblor inicial de gran magnitud en Tonosí.

Durante las primeras horas posteriores al evento principal se registraron réplicas de magnitud 6.2 y 6.6, a las cuales le siguieron temblores de intensidad 5,4. Cerca de dos horas después del primer sismo, los medidores sismológicos detectaron un fuerte movimiento secundario que alcanzó la magnitud 6.9, antes de que las réplicas comenzaran a estabilizarse en magnitudes de entre dos y tres grados.

Pese al elevado número de estructuras colapsadas y a los cuantiosos daños materiales en inmuebles e infraestructuras públicas, los informes oficiales de protección civil coinciden en que no hay pérdidas humanas reportadas hasta el momento.

El gobierno nacional mantiene activos los protocolos de inspección en puentes, vías de comunicación y edificaciones estratégicas, al tiempo que insiste en mantener la calma y atender únicamente los comunicados informativos emitidos por las fuentes gubernamentales autorizadas.

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