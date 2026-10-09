Panamá

Alerta de tsunami en nueve países de América Latina tras fuerte terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

Un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa sur de Panamá este viernes a las 11:56 a.m., activando una alerta preventiva de tsunami para nueve países de América Latina

Momento del terremoto en Panamá transmitido por la televisión.
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Un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió la costa sur de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 a las 11:56 a.m., activando una alerta preventiva de tsunami para nueve países de América Latina a lo largo de la costa del Pacífico.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. advirtieron sobre la posibilidad de olas potencialmente peligrosas e incremento en las corrientes marinas dentro de las tres horas posteriores al sismo.

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Los nueve países bajo alerta son:

  1. Panamá (Zona del epicentro e impacto más inmediato)
  2. Colombia
  3. Costa Rica
  4. Ecuador
  5. Perú
  6. Nicaragua
  7. Guatemala
  8. El Salvador
  9. México.

El sismo fue registrado por el USGS, que publica la información técnica del evento en su página oficial. La magnitud, la profundidad y las alertas pueden cambiar a medida que los organismos de monitoreo procesen nuevos datos.

En distintos sectores se reportaron caída de escombros, daños en fachadas y vehículos afectados, mientras continúan las inspecciones para evaluar el alcance total de las afectaciones. Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales. No obstante, diferentes medios y autoridades de primera respuesta reportan replicas provocando afectaciones estructurales.

Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto
Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto

Reporte específicos para El Salvador y Guatemala

  • Nivel de Amenaza: Moderado en la franja costera nacional de El Salvador.
  • Impacto Esperado: Inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, variaciones en el nivel del mar entre 0.3 m y 1.0 m e incremento en corrientes marinas.
  • Hora Mínima Estimada de Llegada: 14:37 (2:37 p.m.) del mismo viernes.
Las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas y mantener vigilancia en playas y puertos por el posible aumento de corrientes mar adentro (Cortesía: MARN).
Las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas y mantener vigilancia en playas y puertos por el posible aumento de corrientes mar adentro (Cortesía: MARN).
  • Guatemala (Boletín Oficial de INSIVUMEH):
    • Datos del Evento: Sismo registrado en la región de Panamá, a una profundidad de 33 km y coordinadas 7.5° N, 80.8° O, con una magnitud estimada preliminar de 8.0.
    • Arribo Estimado de Olas: Posible llegada de olas de tsunami a las costas del Pacífico guatemalteco a partir de las 14:36 (2:36 p.m.).

Las autoridades de ambos países aclaran que la alerta representa una medida preventiva para mantener el monitoreo en tiempo real y coordinar a los cuerpos de socorro y población en zonas costeras.

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Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) no ha emitido un comunicado sobre el nivel de alerta en el país. No obstante, la amenaza afecta especialmente a las comunidades costeras de Chinandega, León, Managua, Carazo y Rivas, como Corinto, Poneloya, Masachapa, Pochomil y San Juan del Sur.

La costa nicaragüense ya conoce este riesgo. En 1992, un terremoto de la misma magnitud frente a las costas del Pacífico provocó un tsunami destructivo en el país.

Costa Rica descarta peligro de Tsunami

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT), adscrito a la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), confirmó a través de sus redes sociales que Costa Rica no enfrenta peligro de tsunami a raíz del potente terremoto registrado en la costa de Panamá.

De acuerdo con SINAMOT, tras analizar los parámetros sísmicos y marinos disponibles, las autoridades descartaron cualquier amenaza para el país tico.

Ante la evolución de la amenaza, las distintas dependencias de protección civil de Centro y Sudamérica continúan evaluando en tiempo real las lecturas de los mareógrafos costeros. Las autoridades de cada región reiteran el llamado a pescadores, embarcaciones y comunidades en zonas de playa a acatar los protocolos de seguridad locales y evitar ingresar al mar hasta que las alertas preventivas sean levantadas oficialmente.

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