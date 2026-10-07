Panamá

Panamá crea más empleos, pero se duplica el número de trabajadores con ingresos insuficientes

El desempleo bajó a 8.5%, mientras 413,155 ocupados laboran 40 horas o más y reciben una remuneración inferior al salario mínimo.

Hombres y mujeres sentados a ambos lados de una mesa de madera escriben en computadoras portátiles y miran monitores en una oficina.
La población ocupada de Panamá aumentó en 77,231 personas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, mientras la tasa de desempleo descendió a 8.5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado laboral panameño muestra una recuperación en cantidad de puestos de trabajo, pero las cifras revelan un deterioro en la calidad de una parte del empleo. Mientras la población ocupada aumentó en 77,231 personas y el desempleo bajó de 10.4% a 8.5%, casi se duplicó el número de trabajadores con jornadas completas e ingresos inferiores al salario mínimo.

La población ocupada alcanzó 2,045,979 personas en agosto de 2026, frente a 1,968,748 en septiembre de 2025. El incremento fue de 3.9% y permitió reducir la desocupación, aunque la mejora cuantitativa del mercado laboral contrasta con indicadores que muestran mayores dificultades para acceder a empleos con remuneraciones suficientes.

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El cambio más significativo ocurrió en el denominado subempleo invisible por insuficiencia de ingresos. Esta población pasó de 213,370 trabajadores en septiembre de 2025 a 413,155 en agosto de 2026, un incremento de 199,785 personas, equivalente a 94% en menos de un año.

Esta categoría comprende a personas que trabajan 40 horas o más durante la semana, pero reciben ingresos inferiores al salario mínimo correspondiente. Su participación entre los ocupados pasó de 10.8% a 20.2%, por lo que uno de cada cinco trabajadores se encuentra actualmente en esa condición.

Ilustración de un hombre con anteojos sentado frente a un escritorio con computadora, teclado, taza de café y un reloj rojo en la pared.
El subempleo invisible alcanza a 413,155 trabajadores que laboran 40 horas o más por semana, pero reciben ingresos inferiores al salario mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento ocurrió paralelamente a una reducción del número de trabajadores considerados ocupados plenos, que pasó de 1,090,616 a 945,631 personas. La caída fue de 144,985 trabajadores y provocó que su participación dentro del empleo total disminuyera de 55.4% a 46.2%.

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El subempleo visible también aumentó, aunque en menor proporción. Esta categoría corresponde a quienes trabajan menos de 40 horas, desean laborar más y están disponibles para hacerlo. La cantidad pasó de 79,431 a 92,318 personas y su participación entre los ocupados aumentó de 4% a 4.5%.

Las estadísticas sobre jornadas permiten observar otra dimensión del mercado. De 1,259,030 empleados contabilizados en agosto, 128,647 trabajaban menos de 25 horas semanales y 45,946 entre 25 y 34 horas. En conjunto, 174,593 personas tenían jornadas inferiores a 35 horas, aunque esto no significa automáticamente que sean subempleadas.

Las jornadas reducidas aparecen con mayor fuerza en determinadas actividades. En agricultura, ganadería, pesca y actividades relacionadas, 22,862 de 73,186 empleados trabajaban menos de 25 horas semanales. Entre los hogares como empleadores y actividades para uso propio, 30,555 de 92,807 trabajadores estaban en ese rango.

Jóvenes con mochilas caminan de espaldas por una acera junto a locales comerciales con persianas metálicas.
Panamá perdió 144,985 ocupados plenos en menos de un año, mientras la participación de este tipo de empleo cayó de 55.4% a 46.2%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingresos muestran además una diferencia considerable dependiendo de las horas trabajadas. Entre quienes laboraban menos de 25 horas, la mediana salarial mensual era de $243.50, mientras que entre 25 y 34 horas alcanzaba $477.80. Para los empleados con jornadas de 35 horas o más, la mediana subía a $805 mensuales.

La evolución laboral se produce mientras la economía panameña mantiene un ritmo de crecimiento superior al 5%. Durante el primer semestre de 2026, el producto interno bruto aumentó 5.5%, mientras APEDE proyecta una expansión de 5.3% para el cierre del año, impulsada por distintas actividades productivas.

Transporte y almacenamiento creció 10.4% y comercio avanzó 8.8%, mientras electricidad, agua y saneamiento aumentaron 5.2%. La construcción registró una expansión de 4.6% y hoteles y restaurantes 4.1%, resultados que contrastan con el deterioro observado en algunos indicadores de calidad laboral.

Para APEDE, el desafío consiste precisamente en conseguir que el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para la población. Su presidente, Alberto López Tom, planteó la necesidad de impulsar inversión y productividad para generar empleos formales, plenos y mejor remunerados, junto con una gestión eficiente de los recursos públicos.

La economía panameña creció 5.5% durante el primer semestre de 2026, aunque el avance de la actividad no se ha reflejado de igual manera en la calidad del empleo. Cortesía
La economía panameña creció 5.5% durante el primer semestre de 2026, aunque el avance de la actividad no se ha reflejado de igual manera en la calidad del empleo. Cortesía

La informalidad aporta otro matiz. Aunque su tasa disminuyó de 47.1% a 45.8%, la cantidad de trabajadores en esa condición prácticamente permaneció sin cambios, al pasar de 784,990 a 784,244 personas. Es decir, la reducción porcentual no significó una disminución sustancial del número de informales.

Las cifras plantean así un desafío que va más allá de reducir la cantidad de personas que buscan trabajo. Panamá tiene más ocupados y una menor tasa de desempleo, pero simultáneamente pierde empleo pleno y prácticamente duplica el subempleo por insuficiencia de ingresos, colocando la calidad de los puestos de trabajo en el centro del debate.

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