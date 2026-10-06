Tres extranjeros reciben 11 años de prisión tras decomiso de 2,852 paquetes de marihuana en Panamá

Una embarcación interceptada al sur de Punta Burica transportaba 2,852 paquetes de marihuana, hallazgo que terminó con tres extranjeros condenados a 11 años de prisión. Archivo

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Tres ciudadanos extranjeros de 27, 29 y 32 años fueron condenados a 11 años de prisión por tráfico internacional de drogas, apenas dos días después de ser interceptados en una embarcación al sur de Punta Burica, en Chiriquí. Durante la operación, las autoridades decomisaron 2,852 paquetes de marihuana.

El juez de garantías de Chiriquí, Víctor Serrano, validó el acuerdo de pena alcanzado entre la Fiscalía, las defensas y los acusados y emitió la sentencia condenatoria el 5 de octubre. Además de la prisión, los tres tendrán 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la sanción principal.

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El caso comenzó el 3 de octubre durante patrullajes marítimos de la Operación Escudo Protector, ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Los agentes detectaron una lancha rápida cuyos ocupantes realizaron maniobras evasivas durante la interdicción y terminaron colisionando contra el costado de una embarcación institucional.

Después del impacto, las unidades lograron controlar la situación y detener a los tres tripulantes. En la embarcación encontraron 92 bultos y tres envoltorios sueltos que contenían 2,852 paquetes. Durante el traslado, la lancha comenzó a inundarse, por lo que los agentes priorizaron rescatar a los ocupantes y preservar el cargamento.

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Unidades del Servicio Nacional Aeronaval mantienen operativos de interdicción marítima en el Pacífico panameño como parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas. Tomada del Senam

La Aeronaval informó que hasta comienzos de octubre había incautado 57,334 paquetes de sustancias ilícitas durante 87 operaciones desarrolladas en 2026. El procedimiento de Punta Burica se produjo en una de las rutas marítimas utilizadas para el movimiento de cargamentos de droga por el Pacífico panameño hacia otros puntos de Centroamérica.

Las decisiones judiciales contra delitos relacionados con drogas también avanzaron esta semana en la capital. Dos personas vinculadas a la Operación Alpes fueron declaradas responsables por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, luego de que una jueza validara nuevos acuerdos de pena al comenzar la audiencia de fase intermedia del proceso.

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Uno de los condenados recibió una pena de 68 meses de prisión y una multa de $300, mientras al segundo se le impusieron inicialmente 48 meses. Esta última sanción fue reemplazada por 250 días-multa, equivalentes a $1,000, además de otros $300 establecidos como pena accesoria.

Operación Alpes comenzó como investigación en abril de 2022 y permitió identificar una estructura dedicada a coordinar el traslado marítimo de drogas desde Colombia hacia Panamá. Las autoridades determinaron que utilizaba las costas del Pacífico para recibir cargamentos y posteriormente movilizarlos por tierra hacia Costa Rica o distribuirlos localmente.

La Operación Alpes investiga una estructura dedicada al traslado de drogas desde Colombia hacia Panamá, con posteriores movimientos terrestres hacia Costa Rica y distribución en el mercado local. Tomada de la PN

La operación desarrollada en enero de 2024 dejó más de 70 aprehendidos en diferentes puntos del país. Las investigaciones abarcaron Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, mientras las autoridades decomisaron cerca de $2 millones en efectivo, armas y vehículos y detectaron una estructura relacionada también con blanqueo de capitales.

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Las pesquisas determinaron además que la organización utilizaba empresas para aparentar ingresos legales y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas. Los investigadores identificaron operaciones relacionadas con los sectores agrario y agropecuario, mientras los expedientes vincularon a la estructura con decenas de hechos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

El proceso ha derivado progresivamente en acuerdos judiciales. Al comenzar la audiencia intermedia de octubre, 38 de los 63 detenidos habían alcanzado acuerdos de pena para evitar ir a juicio. En la causa todavía figuran nueve imputados y la Fiscalía tiene previsto presentar alrededor de 150 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

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La investigación de la Operación Alpes ha incluido allanamientos y aprehensiones en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, además del decomiso de dinero, vehículos y armas. EFE/ Servicio Nacional Aeronaval de Panamá

Otro caso reciente se produjo en David, Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 70 meses de prisión por posesión agravada de sustancias ilícitas. La investigación surgió después de que las autoridades inspeccionaran una caja enviada mediante una empresa de encomiendas y encontraran un centenar de pastillas con sustancias prohibidas.

La diligencia se realizó el 24 de septiembre y permitió localizar 62 pastillas amarillas, 34 celestes y cuatro naranjas, además de otros artículos y un teléfono celular. Las pruebas de campo determinaron la presencia de sustancias ilícitas y el acusado admitió posteriormente su responsabilidad ante las autoridades judiciales.

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Los tres procesos muestran diferentes modalidades investigadas por las autoridades panameñas: desde grandes cargamentos transportados en lanchas rápidas por las costas del Pacífico, pasando por estructuras organizadas con redes logísticas y financieras, hasta envíos mediante empresas de encomiendas. Las actuaciones recientes terminaron en condenas, acuerdos de pena y procesos que todavía continúan en los tribunales.