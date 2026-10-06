Panamá

Estados Unidos y Colombia lideran la llegada de viajeros a Panamá en 2026

Las estadísticas migratorias muestran una recuperación del movimiento desde julio, después de los menores niveles observados entre mayo y junio.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró más del 80% de las entradas registradas en Panamá entre enero y agosto de 2026, consolidándose como el principal punto de ingreso al país. Cortesía
El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró más del 80% de las entradas registradas en Panamá entre enero y agosto de 2026, consolidándose como el principal punto de ingreso al país. Cortesía
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Panamá registró más de 5.6 millones de movimientos migratorios entre enero y agosto de 2026, una cifra que incluye entradas y salidas de nacionales y extranjeros por aeropuertos, fronteras y puertos.

Del total, 2,942,505 correspondieron a ingresos al país, mientras otros 2,687,429 fueron salidas durante los primeros ocho meses del año.

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La diferencia entre ambos movimientos dejó 255,076 entradas más que salidas, aunque el dato no equivale directamente a nuevos residentes ni a turistas, porque las estadísticas contabilizan los cruces realizados por los distintos puestos migratorios. El movimiento mensual alcanzó 834,345 registros en enero, el nivel más alto del período, y descendió hasta 610,763 en mayo.

El tráfico volvió a tomar fuerza durante el segundo semestre. Julio cerró con 708,645 movimientos entre entradas y salidas, mientras agosto alcanzó 710,066. Solo durante ese último mes ingresaron 368,535 viajeros y salieron 341,531, lo que muestra una recuperación frente a los niveles observados en mayo y junio.

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Hombre de espaldas, con auriculares y mochila, sale de un aeropuerto internacional. Arrastra dos valijas grises mientras pasa por puertas de cristal hacia el exterior con palmeras y autos.
Estados Unidos se mantuvo como el principal país de procedencia en el acumulado, con 413,599 entradas, seguido por Colombia, que alcanzó 375,629 durante los primeros ocho meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotografía de quienes ingresaron también muestra el peso de los viajeros internacionales. De las 2.94 millones de entradas registradas hasta agosto, 2,306,031 correspondieron a extranjeros, frente a 636,474 movimientos de panameños. En otras palabras, casi ocho de cada diez ingresos fueron realizados por personas extranjeras durante el período analizado.

Estados Unidos encabezó ampliamente los mercados internacionales, con 413,599 entradas registradas en ocho meses, seguido muy de cerca por Colombia, con 375,629. Más atrás aparecen Costa Rica, con 155,196; Ecuador, con 108,797; y México, con 86,654, mientras Argentina acumuló 84,873 y Canadá otros 80,912 ingresos.

El comportamiento mensual revela además algunos cambios interesantes. Colombia, por ejemplo, registró 50,609 entradas solamente durante agosto, superando las 45,063 provenientes de Estados Unidos ese mes. Ecuador también aceleró su movimiento y alcanzó 20,109 ingresos en agosto, su cifra mensual más elevada dentro del período reportado.

Brasil aportó 76,768 entradas, mientras España acumuló 66,611 y Alemania 63,487. Venezuela registró 60,444 ingresos y Perú otros 59,155, seguidos por Guatemala, con 45,809. La lista refleja un movimiento diversificado, aunque Estados Unidos y Colombia mantienen una ventaja considerable frente al resto de los países.

El Home Port contabilizó 138,567 entradas durante los primeros ocho meses del año, mientras Panamá Pacífico alcanzó 114,905 y Paso Canoas registró 107,795 ingresos. Cortesía
El Home Port contabilizó 138,567 entradas durante los primeros ocho meses del año, mientras Panamá Pacífico alcanzó 114,905 y Paso Canoas registró 107,795 ingresos. Cortesía

El avión sigue siendo, por amplio margen, la principal puerta para entrar a Panamá. De las casi 2.95 millones de entradas contabilizadas, 2,557,920 se realizaron por vía aérea. Otras 201,060 ocurrieron por puntos marítimos y 183,525 a través de pasos terrestres, principalmente en las fronteras con Costa Rica.

Ese predominio tiene un protagonista evidente: el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La principal terminal aérea del país concentró 2,406,962 entradas entre enero y agosto, equivalente a más del 80% de todos los ingresos registrados en Panamá. Ningún otro puesto de control migratorio se acerca al volumen procesado por Tocumen durante el período.

A distancia aparecen el Home Port, con 138,567 entradas; el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, con 114,905; y Paso Canoas, con 107,795. La frontera de Guabito registró 66,867 movimientos de entrada, mientras la Terminal de Cruceros de Panamá recibió 30,584 y el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez contabilizó 27,732.

Las cifras de Río Hato adquieren relevancia ante los esfuerzos recientes por llevar vuelos internacionales directamente al interior. Scarlett Martínez comenzó el año con 7,189 entradas en enero y 6,905 en febrero, pero cayó a 485 en junio. Para agosto registró 1,326, reflejando la marcada estacionalidad que todavía enfrenta esa terminal aérea.

Venezuela acumuló 60,444 entradas a Panamá hasta agosto, mientras Perú registró 59,155 y Guatemala alcanzó 45,809 movimientos de ingreso durante el período. crédito Freepik
Venezuela acumuló 60,444 entradas a Panamá hasta agosto, mientras Perú registró 59,155 y Guatemala alcanzó 45,809 movimientos de ingreso durante el período. crédito Freepik

Por regiones, América Central acumuló 933,477 entradas y se ubicó como la principal procedencia regional, seguida por América del Sur, con 840,335, y América del Norte, con 581,171. Europa aportó 319,525 ingresos, mientras Antillas alcanzó 120,271 y Asia sumó 111,340 movimientos de entrada.

El flujo también permite observar mercados menos voluminosos pero relevantes para la conectividad panameña. China contabilizó 28,825 entradas, Japón 5,810 y Corea del Sur 4,280, mientras desde Europa destacaron Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Los datos muestran el alcance internacional de Panamá como punto de entrada, conexión y salida.

En las salidas, Tocumen volvió a dominar con 2,149,296 movimientos de los 2,687,429 registrados en todo el país. La vía aérea concentró 2,301,130 salidas, frente a 199,208 marítimas y 187,091 terrestres, confirmando que la dinámica migratoria panameña depende fundamentalmente de su conectividad aérea internacional.

El balance de los primeros ocho meses deja así una radiografía que va más allá del turismo: millones de movimientos, una fuerte presencia de viajeros extranjeros y una enorme concentración en Tocumen. Al mismo tiempo, aeropuertos regionales como Río Hato todavía representan una fracción pequeña, pero ganan importancia dentro de la estrategia para diversificar las puertas internacionales del país.

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