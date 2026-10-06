Panamá

En los últimos cinco años Panamá registra 64 casos de cáncer de mama en los hombres

Aunque se presenta con menor frecuencia, este tipo de cáncer suele tener una evolución más agresiva que en las mujeres

Un hombre mayor y una médica con bata blanca revisan unos papeles en un escritorio frente a un afiche sobre cáncer de mama masculino.
Una médica revisa documentos junto a un paciente durante una consulta centrada en la prevención del cáncer de mama masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre 2021 y el primer trimestre de 2026, el Instituto Oncológico Nacional (ION) registró 64 casos de tumor maligno de mama en varones.

El cáncer de mama en hombres puede tener una evolución más agresiva que en las mujeres, aunque se presenta con mucha menor frecuencia.

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La cifra se distribuye de forma irregular a lo largo de los años: ocho casos en 2021, cinco en 2022, catorce en 2023, quince en 2024, quince en 2025 y siete en los primeros tres meses de 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a los hombres mayores de 50 años realizarse el autoexamen de mama como medida de prevención.

La entidad exhorta a conocer el aspecto normal del propio pecho y a consultar sin demora ante cualquier cambio o señal de alerta.

Cáncer de mama en hombres - Perú - 28 de diciembre
Los tipos de cáncer que afectan a los hombres son los mismos que se desarrollan en las mujeres. (Laboratorio Bioclinic)

El cirujano oncólogo del ION, Roberto García, explicó que el cáncer de mama es mucho más frecuente en mujeres, pero también aparece en hombres y en esos casos puede evolucionar de manera más agresiva.

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“Es importante que el hombre conozca su cuerpo y esté atento a cualquier cambio. Ante la presencia de un bulto, engrosamiento, cambios en la piel, dolor, sensibilidad, inflamación o salida de líquido por el pezón, debe acudir al médico”, señaló el especialista.

García indicó que no existe un método de tamizaje establecido para los hombres equivalente al que se utiliza en las mujeres. Por ese motivo, el autoconocimiento y la consulta médica oportuna ante cualquier cambio resultan fundamentales para una detección temprana.

El médico del ION añadió que los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de mama o con mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 deben conversar con su médico sobre la necesidad de controles más estrechos.

La mayoría de los pacientes masculinos supera los 60 años y la enfermedad puede presentarse en ambos senos de forma bilateral.

Cáncer de mama en hombres - Perú - 28 de diciembre
El riesgo aumenta con antecedentes familiares o mutaciones genéticas, por lo que los especialistas insisten en la consulta médica ante cualquier cambio en el pecho. (20 minutos)

El riesgo aumenta con antecedentes familiares o mutaciones genéticas, por lo que los especialistas insisten en la consulta médica ante cualquier cambio en el pecho.

El Minsa recuerda que detectar un cambio a tiempo puede facilitar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Por eso recomienda no ignorar ninguna alteración en el pecho y acudir a un profesional de la salud ante cualquier señal de alerta.

Al igual que a las mujeres, a los hombres se les aconseja realizarse un autoexamen si sienten alguna molestia en los senos.

La técnica consiste en palparse lentamente la mama en sentido de las agujas del reloj, mientras se observa cualquier cambio de forma en la mama y en los pezones.

Según la Clínica Mayo, los signos y síntomas del cáncer de mama en hombres pueden incluir un bulto o engrosamiento indoloro de la piel del pecho. También figuran los hoyuelos, arrugas, descamación o alteraciones en el color de la piel que recubre la mama.

Weill Cornell
Al igual que a las mujeres, a los hombres se les aconseja realizarse un autoexamen si sienten alguna molestia en los senos.

La institución médica detalla además cambios en el pezón, como alteración del color, descamación o hundimiento, así como secreción o sangrado. Cualquiera de estas señales, de acuerdo con la Clínica Mayo, amerita una consulta médica sin demora.

Los tipos de cáncer que afectan a los hombres son los mismos que se desarrollan en las mujeres. Entre los más comunes se encuentran el carcinoma ductal y el carcinoma lobular. El carcinoma ductal es el tumor mamario más frecuente y se origina en los conductos de la mama.

Su variante in situ no es invasiva porque afecta únicamente el revestimiento de los conductos, mientras que el carcinoma ductal infiltrante puede extenderse al tejido mamario y diseminarse a otros órganos cercanos.

En el carcinoma lobular, las células cancerosas comienzan a crecer en los lobulillos y continúan multiplicándose. Sin tratamiento, pueden llegar a afectar el tejido mamario e invadir otros órganos del cuerpo.

El tratamiento del cáncer de mama masculino, al igual que en las mujeres, depende del tamaño y del alcance que haya alcanzado el tumor en el momento del diagnóstico.

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