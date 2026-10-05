Panamá

Panamá incauta 2,852 paquetes de droga en una embarcación cerca de Costa Rica y captura a dos colombianos

La Fiscalía informó que el cargamento fue localizado al sur de Punta Burica, en Chiriquí, durante un operativo realizado este domingo, sin precisar la sustancia ni el peso total del alijo

Decenas de paquetes negros con etiquetas de "evidencia" apilados en la cubierta mojada de una embarcación de guardacostas en el Pacífico, con dos agentes de espaldas.
Decenas de paquetes de contrabando, marcados como evidencia, son asegurados en la cubierta de una embarcación de guardacostas en el océano Pacífico, supervisados por dos agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades de Panamá incautaron 2,852 paquetes de droga que eran transportados en una embarcación interceptada en aguas del Pacífico, cerca de la frontera con Costa Rica, según informó este domingo la Fiscalía panameña. El cargamento fue hallado durante una operación realizada al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

La Fiscalía no precisó el tipo de sustancia ni el peso total del alijo. Los paquetes suelen pesar aproximadamente 1 kilogramo cada uno, aunque las autoridades deberán establecerlo mediante los peritajes correspondientes.

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En el operativo fueron detenidos tres extranjeros: dos ciudadanos colombianos y un costarricense. Los sospechosos comparecerán ante un juez en las próximas horas, de acuerdo con la información oficial.

Tres extranjeros detenidos durante el operativo en Barú

La embarcación fue ubicada durante la madrugada de este domingo en jurisdicción del distrito de Barú, una zona de Chiriquí que limita con Costa Rica y que forma parte de las rutas marítimas bajo vigilancia de los organismos de seguridad panameños.

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Chiriquí registró un alza de los decomisos en 2026

La incautación se produjo pocos días después de que datos oficiales mostraran un aumento de los decomisos de drogas en Chiriquí. Entre enero y agosto de 2026, la provincia acumuló 12,91 toneladas de sustancias ilícitas, frente a las 1,34 toneladas registradas en el mismo período de 2025.

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Del total decomisado este año en esa provincia, 9,08 toneladas correspondieron a cocaína y 3,83 toneladas a marihuana, según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. Agosto fue el mes con mayor actividad en Chiriquí, con 3,29 toneladas incautadas.

En septiembre, las fuerzas de seguridad también decomisaron 1.380 paquetes de droga durante un allanamiento a una bodega. En otro operativo, desarrollado en el Pacífico, las autoridades interceptaron un cargamento de 5.529 paquetes.

El uso de embarcaciones para mover cargamentos continúa como una de las modalidades detectadas en las operaciones contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron la incautación de 15,92 toneladas de cocaína en puertos del Pacífico y el Atlántico, además de cargamentos detectados en naves interceptadas en mar abierto.

De acuerdo con datos oficiales, el país decomisó 69,5 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. La cocaína representó 46,2 toneladas, equivalentes al 66,5% del total.

Las autoridades estiman que los cinco decomisos realizados durante los primeros días de agosto suman alrededor de 2.3 toneladas de presuntas sustancias ilícitas. Tomada del Senam
Las autoridades estiman que los cinco decomisos realizados durante los primeros días de agosto suman alrededor de 2.3 toneladas de presuntas sustancias ilícitas. Tomada del Senam

Panamá figura en la lista estadounidense de países de tránsito

Panamá es considerada una ruta de paso para la droga producida en Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa. El país alcanzó uno de sus mayores registros recientes en 2023, cuando decomisó 129,9 toneladas de sustancias ilícitas.

La cifra descendió a 124,4 toneladas en 2024 y a 122,04 toneladas en 2025. En 2021, el país había registrado el máximo de la serie reciente, con 145,2 toneladas confiscadas.

Estados Unidos volvió a incluir a Panamá en su lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. La designación contempla factores como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y el movimiento marítimo del país.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que Washington trabaja a diario con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para que el país salga de esa clasificación.

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