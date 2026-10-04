Los Iluminati, la pandilla de Panamá con vínculos al Clan del Golfo que cayó en una operación con interceptaciones y allanamientos

El juez de garantías Carmelo Sambrano ordenó la detención preventiva de nueve integrantes de la pandilla Los Iluminati. (Imagen de cortesía)

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El juez de garantías, CarmeloSambrano, ordenó el jueves la detención de nueve de los 10 integrantes aprehendidos de la pandilla Los Iluminati, acusados de pandillerismo tras una operación que buscó desarticular una estructura vinculada con asesinatos, robos, extorsión y tráfico de drogas en el este de la provincia de Panamá. informó Diario La Prensa de Panamá

La medida cautelar alcanzó a nueve procesados, mientras que el décimo deberá cumplir notificación periódica. El juez consideró que la Fiscalía no logró establecer una vinculación sólida entre ese imputado y los delitos investigados.

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En Panamá permanecen activas 121 pandillas, dedicadas mayoritariamente al microtráfico, las extorsiones, los robos y el tumbe de drogas. Los Iluminati operaban desde el sector La Invasión, en 24 de Diciembre, y tenían presencia en Tocumen, Pacora y esa misma zona.

Una red con presencia en Tocumen, Pacora y 24 de Diciembre

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos que, según sostuvo, relacionan a los imputados con actividades que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad. La investigación comenzó en 2025 y reunió interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias sobre integrantes del grupo.

Las conversaciones intervenidas contienen referencias a actividades de la pandilla y a los lugares bajo su control. Las pesquisas también incorporaron mensajes publicados en Instagram desde las cuentas “Sin Sentimiento”, “Abdielito 2092” y “Auténtico”, cuyos usuarios se identificaban como miembros de la organización.

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Los investigadores determinaron que la agrupación utilizaba tatuajes distintivos y grafitis en los sectores donde ejercía influencia. Esas marcas buscaban alejar a grupos rivales de las áreas que controlaban.

Un décimo imputado recibió la medida de notificación periódica al no acreditarse una vinculación sólida con los delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diligencias de vigilancia y seguimiento también vincularon a algunos integrantes con microtráfico y extorsiones. La operación Elite incluyó allanamientos en 24 de Diciembre, Tocumen y otros puntos del sector este de Panamá.

La conexión con Humildad y Pureza y el Clan del Golfo

La investigación atribuyó a algunos miembros de Los Iluminati participación en el homicidio de un agente del Servicio Nacional de Fronteras, Sernafront, además de otros casos de tentativa de homicidio.

La Fiscalía señaló además que Los Iluminati mantenían una colaboración con la pandilla Humildad y Pureza, conocida como HP. Esa organización participa en el tráfico de drogas desde Colombia bajo el liderazgo del Clan del Golfo.

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En el caso de “Los Iluminatis”, las investigaciones desarrolladas durante febrero, marzo y agosto permitieron, según la Policía, el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas que presuntamente permanecían ocultas y custodiadas en diferentes residencias de Panamá Este. El narcotráfico sería una de las principales actividades atribuidas a esta estructura.

Durante 2026 se han desarrollado múltiples acciones contra esas organizaciones. En enero, la operación “Dominio” dejó 14 aprehendidos vinculados presuntamente con Unión Sinaloa en San Miguelito, mientras en marzo la operación “Legado” permitió capturar a 19 personas en Coclé y golpear a la estructura conocida como “Blindaje 7”.

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