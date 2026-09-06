Panamá

Menos carga y más competencia: el nuevo escenario que rodea al Canal de Panamá

Los transportistas de gas buscan alternativas ante las demoras, mientras las navieras intensifican la competencia por asegurar el paso entre ambos océanos.

Algunos transportistas de gas comenzaron a evaluar desvíos, transbordos y recorridos más extensos para evitar las demoras en la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun
Algunos transportistas de gas comenzaron a evaluar desvíos, transbordos y recorridos más extensos para evitar las demoras en la vía interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun
Guardar

Las restricciones aplicadas por el Canal de Panamá están provocando cambios en el transporte marítimo internacional. Algunos buques gaseros han comenzado a modificar sus recorridos, mientras la competencia por los espacios disponibles elevó las subastas a cifras millonarias y el menor calado reduce la cantidad de carga transportada.

La presión combina dos fenómenos externos: el fortalecimiento de El Niño y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. La menor disponibilidad de agua obliga al Canal a restringir su capacidad operativa, mientras los problemas en Medio Oriente desvían más embarcaciones hacia Panamá y aumentan la demanda por atravesar la vía interoceánica.

PUBLICIDAD

Un reporte de Bloomberg reveló que la congestión está obligando a algunos transportistas de gas licuado de petróleo a explorar rutas excepcionales.

Los buques neopanamax, utilizados habitualmente para llevar cargamentos desde el golfo de Estados Unidos hasta Asia, enfrentan los mayores aumentos en tarifas y tiempos de espera.

Hasta 18 embarcaciones llegaron a participar en la disputa por un solo espacio, según datos citados por medios marítimos internacionales. EFE/ Carlos Lemos
Hasta 18 embarcaciones llegaron a participar en la disputa por un solo espacio, según datos citados por medios marítimos internacionales. EFE/ Carlos Lemos

Uno de los casos corresponde al Gas Scorpio, un supertanquero que emprendió un recorrido poco frecuente alrededor de Sudamérica para dirigirse hacia Estados Unidos. El desvío, que lo llevó frente a las costas chilenas, puede agregar aproximadamente un mes al viaje. Una operación similar solo se había observado durante la sequía de 2023.

PUBLICIDAD

La congestión también generó movimientos de carga frente a Balboa. El buque panamax Energia Grandeur, que navegaba por el Pacífico hacia Japón, regresó para transferir gas al neopanamax Eneos Wisdom.

Según operadores consultados por Bloomberg, mantener la nave viajando durante un mes hasta Asia resultaba menos conveniente que utilizarla como transporte auxiliar a través del Canal.

Al momento del reporte existían 14 embarcaciones sin reserva esperando cerca de la vía, dentro de un total de 115 programadas para transitar. Los buques sin cupo que viajaban hacia el norte enfrentaban demoras máximas de ocho días, mientras aquellos con dirección sur podían esperar cuatro. Algunos operadores prefirieron pagar millones para abandonar la fila.

Una naviera pagó $5,3 millones por adelantar el tránsito, una cifra récord que evidenció el valor adquirido por los cupos disponibles. EFE/ Bienvenido Velasco
Una naviera pagó $5,3 millones por adelantar el tránsito, una cifra récord que evidenció el valor adquirido por los cupos disponibles. EFE/ Bienvenido Velasco

La competencia por esos espacios aumentó considerablemente. Ricaurte Vásquez, administrador saliente del Canal, explicó a gCaptain que la proporción de embarcaciones que llegaba sin reserva pasó de 10% a entre 20% y 25%. Cuando aparece un cupo disponible, las navieras interesadas presentan ofertas y gana la más alta.

En una de las subastas participaron hasta 18 embarcaciones por un solo espacio, frente a los dos o tres competidores registrados normalmente. Durante mayo y junio hubo un promedio de cuatro oferentes por cupo neopanamax; en julio aumentó a ocho y, durante agosto, llegaron a presentarse hasta 15 aspirantes en una misma jornada.

La escalada también quedó reflejada en los precios. Antes del conflicto con Irán, los cupos subastados se situaban entre $135,000 y $140,000. En marzo y abril aumentaron hasta aproximadamente $385,000, pero en agosto una oferta alcanzó el récord de $5.3 millones, superando los $4.6 millones pagados durante la semana anterior.

La administración canalera sostiene que no establece directamente el precio final de las subastas. Las tarifas resultan de la competencia entre las embarcaciones que llegaron sin una reserva y deciden participar cuando surge una plaza. Tres cupos diarios se reservan para segmentos como el gas natural y el gas licuado, que necesitan espacios con poca anticipación.

La reducción del calado desde 50 hasta 48 pies implicaría transportar cerca de 400 contenedores menos en determinados buques. EFE/Alejandro Bolívar
La reducción del calado desde 50 hasta 48 pies implicaría transportar cerca de 400 contenedores menos en determinados buques. EFE/Alejandro Bolívar

A la disminución de cupos se suma la reducción del calado máximo, es decir, la profundidad hasta la cual puede hundirse una embarcación. El límite para los neopanamax bajó de 15.24 metros, equivalentes a 50 pies, a 14.63 metros o 48 pies, obligando a algunos buques a transportar menos mercancía para navegar con seguridad.

El exadministrador Jorge Quijano explicó a AFP que un barco pierde alrededor de 200 contenedores por cada reducción de 30 centímetros en el calado. Como el ajuste aplicado fue de aproximadamente 61 centímetros, un portacontenedores podría dejar de movilizar cerca de 400 unidades, aunque el impacto exacto depende de su diseño y distribución de carga.

El cálculo resulta relevante para embarcaciones con capacidad de hasta 16,000 contenedores. De acuerdo con el reporte de AFP, una reducción prolongada puede traducirse en mayores costos de transporte y tiempos de entrega, con posibles consecuencias sobre los precios pagados finalmente por los consumidores.

El Canal había contemplado disminuir posteriormente el límite hasta 47.5 pies, pero esa nueva reducción fue pospuesta hasta otro aviso debido al nivel reciente del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas. Por ahora se mantienen los 48 pies, lo que evita que los buques tengan que sacrificar aproximadamente otros 100 contenedores adicionales.

El movimiento de barcos continúa, pero las reservas limitadas y las esperas ejercen una presión creciente sobre los costos del transporte mundial. REUTERS/Enea Lebrun
El movimiento de barcos continúa, pero las reservas limitadas y las esperas ejercen una presión creciente sobre los costos del transporte mundial. REUTERS/Enea Lebrun

La reducción de la capacidad diaria añade otra presión. Desde septiembre, el Canal comenzó a disminuir los cruces de 36 a 34 embarcaciones, con una segunda etapa prevista para llevarlos a 32. Con menos espacios, más competidores y barcos obligados a reducir carga, cada tránsito adquiere un valor comercial considerablemente mayor.

El nuevo escenario muestra cómo el clima, la geopolítica y el comercio mundial están convergiendo en Panamá. Las navieras deben escoger entre esperar, pagar una subasta millonaria, transferir mercancía o realizar un recorrido mucho más largo. En cualquiera de esas opciones, la escasez de agua termina convertida en costos logísticos.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCanal de PanamáAguaCaladoEl NiñoSequía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Panamá a colombiano vinculado al “gota a gota”

El sistema ofrece dinero rápido y exige cuotas diarias, pero puede derivar en delitos cuando los cobros incluyen intimidación, violencia o extorsión.

Detienen en Panamá a colombiano vinculado al “gota a gota”

Casi 300 investigaciones por trata de personas fueron abiertas en Panamá desde 2015

Las jóvenes figuran entre las principales víctimas, mientras operaciones recientes revelaron esquemas de explotación sexual y reclutamiento para la guerra

Casi 300 investigaciones por trata de personas fueron abiertas en Panamá desde 2015

Jueza rechaza flexibilizar las medidas cautelares contra el hijo de un diputado panameño

El sistema de geolocalización registró desplazamientos fuera del perímetro autorizado; la defensa apelará el 18 de septiembre

Jueza rechaza flexibilizar las medidas cautelares contra el hijo de un diputado panameño

Canal de Panamá define quién asumirá provisionalmente su subadministración

Rubén Pérez Pinzón acompañará inicialmente a Ilya Espino de Marotta ante los desafíos hídricos y comerciales de la vía acuática.

Canal de Panamá define quién asumirá provisionalmente su subadministración

Panamá y Ecuador evalúan intercambio de trabajadores y cooperación energética

El encuentro presidencial también contempla acciones contra el crimen organizado y el inicio de conversaciones para un acuerdo económico.

Panamá y Ecuador evalúan intercambio de trabajadores y cooperación energética

TECNO

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Chile este día

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Chile este día

Cuánto cuesta cada plan de Netflix en Argentina: precios septiembre 2026

iPhone Pro: cómo ver qué aplicaciones móviles gastan más la batería

Top 10 videos más vistos en YouTube España hoy

Bill Gates cuestiona que Gobiernos y ciudadanos no intervienen para regular la IA: “Lo negativo podría superar lo positivo”

ENTRETENIMIENTO

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia

MUNDO

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

Bawah Reserve, el resort de Indonesia que seduce al turismo de lujo con spa, hidroavión y tortugas marinas

Rusia lanzó un proyecto para exportar petróleo por la ruta ártica

El régimen de Irán amenazó con intensificar sus ataques contra buques estadounidenses en Medio Oriente