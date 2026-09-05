Honduras

Asfura reafirma compromiso de Honduras con una Centroamérica unida y próspera

El presidente Nasry Asfura reafirmó el compromiso de Honduras con la integración centroamericana, la cooperación y el desarrollo regional durante un encuentro organizado por el BCIE.

Representantes diplomáticos de los países centroamericanos participaron en la actividad. (Foto: Casa Presidencial)
Representantes diplomáticos de los países centroamericanos participaron en la actividad. (Foto: Casa Presidencial)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó este viernes la importancia de fortalecer la unidad centroamericana y trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo y la prosperidad de los pueblos de la región.

Las declaraciones fueron brindadas durante un evento organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), previo a la conmemoración de los 205 años de Independencia de Centroamérica, que reunió a representantes de los países de la región y miembros del cuerpo diplomático.

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Al encuentro asistieron los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, además de representantes de organismos internacionales y otros integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras.

Durante su intervención, Asfura resaltó el papel del BCIE como una institución que representa parte de la historia de cooperación y de la visión compartida entre las naciones centroamericanas.

El mandatario señaló que los países de la región representan en conjunto a aproximadamente 50 millones de habitantes, por lo que consideró que existe un amplio potencial para avanzar hacia una Centroamérica con mayores oportunidades.

El presidente Nasry Asfura durante su participación en el encuentro organizado por el BCIE. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura durante su participación en el encuentro organizado por el BCIE. (Foto: Casa Presidencial)

“Hoy representamos alrededor de 50 millones de habitantes. Una Centroamérica unida, fuerte, pujante, para poder ver por la prosperidad y el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó el gobernante.

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Asfura recordó que Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua comparten más de dos siglos de historia, además de raíces culturales e identidad regional.

Sin embargo, sostuvo que esa historia común también representa un compromiso para que los países trabajen de manera coordinada frente a los principales desafíos que enfrenta la región.

En ese sentido, el presidente hondureño aseguró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer los vínculos entre las naciones centroamericanas mediante la cooperación y la integración regional.

“Desde Honduras reafirmamos nuestro compromiso con la integración centroamericana, con la cooperación y el fortalecimiento de nuestros lazos que nos han unido siempre”, manifestó.

El mandatario también se refirió al contexto económico internacional y señaló que los desafíos que enfrenta la economía mundial pueden convertirse en una oportunidad para que los países centroamericanos unan esfuerzos y aprovechen las capacidades de la región.

El BCIE fue destacado como una expresión de la cooperación y visión compartida de la región. (Foto: Casa Presidencial)
El BCIE fue destacado como una expresión de la cooperación y visión compartida de la región. (Foto: Casa Presidencial)

A criterio de Asfura, una mayor coordinación entre los países permitiría impulsar iniciativas orientadas a generar desarrollo, seguridad, empleo y mejores oportunidades para los habitantes de Centroamérica.

“Si miramos juntos para adelante vamos a tener esa Centroamérica fuerte, grande y unida que todos queremos”, afirmó.

El gobernante hondureño también hizo énfasis en la importancia del respeto entre gobiernos y pueblos, al tiempo que reiteró que Honduras continuará desarrollando una política exterior basada en la defensa de sus intereses nacionales y en la cooperación con los demás países.

La integración centroamericana, según el mandatario, debe mantenerse como un objetivo común para enfrentar de manera conjunta los retos que trascienden las fronteras de cada país.

Durante el encuentro, Asfura agradeció al BCIE y a las representaciones diplomáticas de Centroamérica por promover espacios de diálogo y convivencia que permiten fortalecer los vínculos históricos entre las naciones.

El mandatario hondureño resaltó los 205 años de historia compartida entre las naciones de Centroamérica. (Foto: Casa Presidencial)
El mandatario hondureño resaltó los 205 años de historia compartida entre las naciones de Centroamérica. (Foto: Casa Presidencial)

La actividad se desarrolló en el marco de los preparativos para la conmemoración de los 205 años de Independencia de Centroamérica, una fecha que busca recordar los acontecimientos históricos que marcaron el nacimiento de las repúblicas de la región.

Para el presidente hondureño, esta conmemoración también debe servir como una oportunidad para proyectar el futuro y reconocer los desafíos que todavía enfrenta Centroamérica en materia de desarrollo y bienestar.

“Que estos 205 años sean la oportunidad para mirar hacia adelante y que recordemos juntos que somos fuertes y que el futuro de Centroamérica lo hemos construido, lo estamos construyendo y lo vamos a construir todos”, concluyó Asfura.

Con este mensaje, el mandatario hondureño reiteró la apuesta de su gobierno por mantener los lazos de cooperación regional y promover una agenda común entre las naciones centroamericanas, especialmente ante un escenario internacional marcado por desafíos económicos y políticos.

Asfura destacó la importancia de una Centroamérica unida para enfrentar los desafíos regionales. (Foto: Casa Presidencial)
Asfura destacó la importancia de una Centroamérica unida para enfrentar los desafíos regionales. (Foto: Casa Presidencial)

La participación de Honduras en este tipo de encuentros también busca mantener abiertos los canales de diálogo con los países vecinos y fortalecer los mecanismos regionales que permitan avanzar hacia objetivos compartidos.

Para el Gobierno hondureño, la integración continúa siendo un instrumento para impulsar el crecimiento de los países centroamericanos y mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

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