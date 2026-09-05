Casi 300 investigaciones por trata de personas fueron abiertas en Panamá desde 2015

La trata de personas consiste en captar, trasladar o retener a alguien mediante engaño, amenazas, abuso o coacción, con el propósito de someterlo a explotación sexual, laboral u otras formas de servidumbre. (Foto: Imagen referencia)

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Panamá investigó 297 casos relacionados con trata de personas entre enero de 2015 y el 30 de junio de 2026, informó la Procuraduría General de la Nación. La cifra comprende más de una década de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, aunque el reporte no presenta un desglose anual de los expedientes.

La información tampoco precisa cuántas investigaciones derivaron en imputaciones, condenas o archivos, ni la cantidad total de víctimas identificadas durante el periodo.

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La Procuraduría destacó que las mujeres jóvenes figuran entre las principales afectadas, dentro de un delito asociado con la explotación y las organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron divulgados durante el inicio del Mes contra la Trata de Personas, acompañado por la iluminación azul de la sede de la Procuraduría. La campaña busca promover la prevención y aumentar las denuncias, además de reforzar la protección y restitución de los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público investigó 297 expedientes relacionados con este delito entre enero de 2015 y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los expedientes destacados aparece la Operación Kosovo, que permitió rescatar a dos mujeres panameñas y obtener una condena. También figura Luz de Esperanza, desarrollada para rescatar a cinco víctimas menores de edad, investigación que terminó con dos mujeres declaradas penalmente responsables.

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Las autoridades describen estas estructuras como organizaciones que pueden operar en distintos países, movilizar dinero, falsificar documentos y aprovechar situaciones de vulnerabilidad.

La nueva Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad pretende fortalecer la investigación de redes transnacionales y mejorar la identificación de sus integrantes y recursos financieros.

Durante 2025, la Operación Libertad permitió aprehender a tres personas investigadas por presunta trata con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público realizó cuatro diligencias de allanamiento en edificios de la capital y rescató a 14 mujeres, según los resultados oficiales divulgados después del operativo.

Otro caso fue registrado en marzo de 2026 mediante la Operación Manos Protectoras, desarrollada en San Isidro, distrito de San Miguelito. Las autoridades aprehendieron a un hombre de 28 años investigado por captar menores y mujeres adultas, quienes eran promocionadas mediante catálogos digitales y aplicaciones como WhatsApp.

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La sede de la Procuraduría General de la Nación fue iluminada de azul como parte del Mes contra la Trata de Personas, una iniciativa orientada a promover la prevención, la denuncia y la protección de las víctimas. Tomada del MP

Según la Policía Nacional, el sospechoso recibía pagos mediante transferencias bancarias derivados de la presunta explotación sexual. Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos que serían sometidos a análisis, con el propósito de identificar posibles víctimas, clientes y otros participantes.

Las investigaciones también alcanzaron una modalidad distinta: el supuesto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. En julio, la Policía aprehendió en Tocumen a un hombre señalado de captar personas mediante falsas ofertas laborales y rescató a dos ciudadanos que se disponían a viajar.

El detenido mantenía en su poder los pasaportes de ambas personas, según el reporte policial. Las autoridades estiman que la red habría contactado a panameños desempleados ofreciendo salarios para combatir en el extranjero, mientras algunos documentos eran retenidos después del traslado, una práctica asociada con el control ejercido sobre las víctimas.

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Un segundo investigado fue detenido en agosto por presuntamente participar en el mismo esquema. Las pesquisas señalan que alrededor de 18 personas habrían sido reclutadas, entre ellas un panameño que murió en el frente de batalla y otro cuyo paradero permanece desconocido, mientras el proceso continúa sin sentencia definitiva.

Los expedientes muestran que la trata no exige necesariamente cruzar una frontera ni se limita a la explotación sexual. El delito puede involucrar trabajo forzoso, servidumbre, reclutamiento para actividades criminales o conflictos armados, siempre que exista captación o sometimiento mediante engaño, amenaza, abuso, fuerza o coacción.

Panamá permanece en el nivel 2 del informe estadounidense sobre trata, que reconoce esfuerzos, pero señala deficiencias pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama regional confirma la diversidad de estas modalidades. Datos citados por organismos internacionales señalan que el trabajo forzoso representa una parte importante de los casos detectados en América Latina, mientras mujeres, menores, migrantes y personas empobrecidas continúan entre los grupos con mayor exposición.

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El Informe sobre Trata de Personas de 2025 del Departamento de Estado mantuvo a Panamá en el nivel 2. La clasificación significa que el país no cumple completamente los estándares mínimos para eliminar el delito, aunque desarrolla esfuerzos para mejorar la persecución penal, prevención y asistencia a sobrevivientes.

Las denuncias pueden presentarse en las sedes del Ministerio Público o mediante los teléfonos 505-3225 y 505-3266. Las autoridades recomiendan reportar retención de documentos, amenazas y situaciones de explotación, especialmente cuando las víctimas tienen limitada su libertad, dependen económicamente de terceros o temen represalias contra sus familiares.