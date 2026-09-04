Canal de Panamá define quién asumirá provisionalmente su subadministración

La nueva administración deberá ejecutar una cartera de proyectos estratégicos valorada en más de $8,000 millones. Europa Press

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A pocos días de que Ilya Espino de Marotta asuma la administración del Canal de Panamá, la Junta Directiva designó a Rubén Gustavo Pérez Pinzón como subadministrador temporal, una decisión que busca garantizar la continuidad operativa mientras concluye el proceso para escoger al titular permanente de esa posición.

Pérez Pinzón comenzará a ejercer el cargo el 7 de septiembre de 2026, fecha en la que Espino de Marotta dejará la subadministración y se convertirá en la primera mujer al frente de la vía interoceánica. Su periodo como administradora se extenderá hasta 2033.

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La Junta Directiva adoptó la decisión mediante la Resolución ACP-JD-RM 26-1665 del 26 de agosto de 2026. La Autoridad del Canal de Panamá aclaró que el funcionario permanecerá en la posición hasta que finalice la selección y designación del nuevo subadministrador.

Por tanto, Pérez Pinzón acompañará inicialmente a Espino de Marotta durante la transición hacia una administración que enfrentará importantes desafíos operativos, climáticos y comerciales. Su nombramiento no significa que la estructura directiva para los próximos siete años esté completa, debido a que la designación definitiva continúa pendiente.

Rubén Pérez Pinzón asumirá temporalmente la subadministración después de acumular 35 años de experiencia en distintas áreas del Canal. Tomada de la ACP

Pérez Pinzón se desempeña actualmente como vicepresidente de Capital Humano y acumula 35 años de experiencia en el Canal. Su trayectoria combina la gestión del personal con conocimientos sobre la operación marítima, una experiencia relevante para asegurar la continuidad institucional durante el cambio de administración.

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A lo largo de su carrera ha liderado áreas relacionadas con reclutamiento, capacitación, salud y seguridad ocupacional y gestión del talento. También ha participado en negociaciones de convenciones colectivas y mesas de diálogo con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la vía acuática.

El subadministrador temporal ocupó anteriormente las gerencias de Capital Humano y Recursos de Tránsito, además de desempeñar posiciones directivas en Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta. Desde esas responsabilidades contribuyó con la planificación del relevo generacional y otros asuntos vinculados con la sostenibilidad operativa.

Es licenciado en Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua y posee maestrías en Ingeniería Industrial por la Universidad de Louisville y Administración de Empresas por INCAE. También cursó programas ejecutivos en INCAE y Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

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Espino de Marotta fue escogida en mayo de 2026 para sustituir a Ricaurte Vásquez Morales. La ingeniera marina tiene más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y administrativas del Canal y desempeñó un papel relevante en el programa de ampliación inaugurado en junio de 2016.

La iniciativa contempla un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales para transportar productos energéticos entre ambos océanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ocupar la subadministración, ejerció como vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería. En 2024 fue nombrada además primera oficial de Sostenibilidad del Canal, con responsabilidades relacionadas con adaptación climática, reducción de emisiones y transformación de la operación marítima.

La nueva administración asumirá una cartera de más de $8,000 millones en proyectos estratégicos para la próxima década. Entre ellos figuran el lago de Río Indio, el corredor energético interoceánico, las terminales portuarias de Corozal y Telfers y una plataforma logística conectada mediante carreteras y ferrocarril.

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El corredor energético contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros y dos terminales marítimas, con capacidad proyectada para movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos. La ACP cerró en julio la recepción de documentos para precalificar a las empresas interesadas.

El lago de Río Indio será otro de los retos centrales. El proyecto, estimado previamente en alrededor de $1,600 millones, busca reforzar el abastecimiento de agua para la población y el Canal. Para 2027 se programaron $82 millones destinados a reasentamientos, compensaciones y la licitación del diseño y construcción.

: El proyecto del lago de Río Indio busca garantizar agua para el consumo humano y fortalecer la confiabilidad de las operaciones canaleras. Tomada de la ACP

La seguridad hídrica cobra mayor relevancia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte durante el próximo año. La administración saliente advirtió que podrían aplicarse restricciones de calado y ajustes en las reservas diarias si disminuyen las lluvias y los niveles de los lagos.

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La transición ocurre después de que el Canal registrara ingresos por tránsito de $4,802 millones entre octubre de 2025 y junio de 2026, un incremento interanual de 17%. Durante ese periodo, las utilidades alcanzaron $3,614 millones, lo que representó un crecimiento de 19% frente al año anterior.

Para el año fiscal 2027, la ACP proyecta ingresos por $5,555 millones y aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones. El presupuesto también reserva $341.3 millones para nuevas inversiones, contingencias y las primeras etapas de desarrollo de los proyectos estratégicos.

Pérez Pinzón participará inicialmente en esa transición, pero la responsabilidad de acompañar permanentemente a Espino de Marotta todavía no tiene un titular definido. La Junta Directiva deberá completar una selección clave para consolidar el equipo encargado de ejecutar la transformación del Canal hasta 2033.

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