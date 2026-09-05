Guatemala: El Día Nacional del quetzal pone el foco en la amenaza sobre su hábitat y autoridades instalan nidos artificiales

Un quetzal de plumaje verde y rojo vuela cerca de un nido artificial sujeto al tronco de un árbol en el bosque. (Conap Guatemala)

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Cada 5 de septiembre, Guatemala conmemora el Día Nacional del quetzal, el ave declarada símbolo patrio el 18 de noviembre de 1871 por el Decreto No. 33, en una fecha que también pone en primer plano la presión que sufre la especie por la pérdida y fragmentación de los bosques nubosos donde vive.

De las 758 especies de aves registradas en el país, el quetzal destaca por su valor biológico y cultural. En Guatemala está incluido en la categoría tres del Listado de Especies Amenazadas del CONAP, mientras la Estrategia de Conservación del Quetzal y su Hábitat busca sostener acciones para protegerlo.

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El ave, identificada como Pharomachrus mocinno mocinno, habita sobre todo en bosques nubosos y de montaña entre 1.500 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su presencia se concentra en zonas como la cadena volcánica, Sierra de las Minas y el corredor del bosque nuboso.

El quetzal cumple además una función ecológica directa: dispersa semillas y contribuye a la regeneración de los bosques que ocupa. Esa relación con su entorno explica por qué su conservación está ligada a la protección de ecosistemas completos, no solo de una especie aislada.

El video muestra aves quetzal en sus nidos arbóreos, extensos paisajes de bosque verde denso y una jornada de limpieza en el Refugio del Quetzal. Varias personas, incluyendo hombres con chalecos y un hombre con binoculares en un puente de madera, participan en la actividad. Se observan letreros informativos y sol filtrándose entre la vegetación. El contenido refleja una iniciativa de conservación y limpieza en el hábitat natural del quetzal. Es una cobertura de evento. Crédito Conap Guatemala

El quetzal depende de bosques nubosos intactos para alimentarse y reproducirse

La principal amenaza para el ave nacional es el deterioro de su hábitat. El cambio de uso de la tierra, el avance de la frontera agrícola y los incendios forestales han impulsado el declive de sus poblaciones en toda su área de distribución.

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Su alimentación se basa principalmente en frutos, aunque también consume insectos y pequeños animales. En los bosques nubosos encuentra además el aguacatillo, una de sus fuentes de alimento, y desde allí cumple su papel de dispersor: entre 30 y 45 minutos después de ingerir un fruto, regurgita la semilla.

El quetzal necesita árboles con cavidades o tocones para instalar sus nidos. La especie mantiene hábitos monógamos y macho y hembra participan tanto en la incubación de los huevos como en la alimentación de los polluelos.

En una descripción incluida en el texto fuente, el ciclo reproductivo comienza entre noviembre y diciembre, cuando el macho emite cantos y realiza vuelos verticales para atraer a la hembra. Entre enero y febrero se desarrolla la construcción del nido, y de marzo a mayo se concentra la crianza.

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Los huevos son de color azul claro y miden cerca de 3,5 centímetros. El período de incubación dura entre 15 y 17 días, y ambos padres se turnan dentro del nido.

A los 15 días de nacer, el polluelo alcanza su tamaño completo. A los 29 días abandona el nido con su primer vuelo.

Un quetzal de plumaje verde y cola larga permanece posado en la rama de un árbol rodeado de vegetación. (Conap Guatemala)

San Rafael Pie de la Cuesta integra una experiencia de conservación con nidos artificiales

Uno de los espacios citados para la preservación de la especie es el Parque Regional Municipal San Rafael Pie de la Cuesta, en San Marcos. Allí, guardarrecursos y autoridades han impulsado la colocación de nidos artificiales para facilitar nuevos sitios de anidación a las parejas de quetzal.

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El texto señala que esa medida, apoyada por el CONAP, ha sido reconocida como una experiencia exitosa y ha contribuido al aumento de la presencia del ave en el área. También fortaleció el valor del parque como destino de turismo de naturaleza.

Entre los esfuerzos de conservación mencionados figuran también la creación del Biotopo del Quetzal y el establecimiento del Corredor Biológico del Bosque Nuboso. Ambas iniciativas apuntan a proteger áreas clave y a mantener la conectividad entre los ecosistemas donde habita la especie.

El quetzal es conocido por el macho de plumaje verde esmeralda, pecho rojo y largas plumas caudales que, desde la cabeza hasta el final de la cola, pueden alcanzar cerca de 1,35 metros. La hembra presenta un plumaje más oscuro, cabeza café pardo y pico oscuro.

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Un quetzal asoma la cabeza desde una caja nido de madera fijada al tronco de un árbol en medio del bosque. (Conap Guatemala)

La especie pertenece a la familia de los trogones, término asociado a la acción de mordisquear. Esa característica aparece en la formación de sus nidos, ya que macho y hembra trabajan la cavidad del árbol para acondicionarla.

Su comunicación también forma parte de su comportamiento distintivo. Emite notas profundas, suaves y repetitivas desde las copas de los árboles, además de sonidos distintos durante el vuelo, ante amenazas, en el cortejo y en el vínculo entre adultos y crías.