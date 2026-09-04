En el bosque congoleño y a tan solo 43 metros, identifican 8 especies de animales fuera de su territorio conocido

Las cámaras trampa infrarrojas colocadas en 3 niveles del bosque registraron fauna silvestre oculta en la República Democrática del Congo

Guardar

Las cámaras instaladas desde el suelo hasta la copa de los árboles revelaron cómo se distribuyen los mamíferos en un bosque del Congo sobre el Parque Nacional Lomami, en la República Democrática del Congo.

Los investigadores de la Universidad Atlantic de Florida usaron dispositivos infrarrojos en distintos niveles del territorio para observar al mismo tiempo qué especies habitan cada nivel y cómo cambia su presencia según el entorno.

PUBLICIDAD

El trabajo reunió registros en la superficie, el sotobosque y la parte alta de los árboles para construir una visión tridimensional de la biodiversidad en esa zona tropical.

El estudio registró 32 taxones en el suelo, 23 en el sotobosque y 22 en la copa, y mostró que las cámaras terrestres no captan buena parte de los mamíferos arborícolas (Crédito: Universidad Atlántica de Florida)

A partir de ese método, los investigadores identificaron 47 taxones y analizaron la riqueza de variedades, la composición de la comunidad y la forma en que los animales utilizan el espacio.

La información procede de 2 estudios vinculados, uno publicado en Journal of Mammalogy y otro en Ecology. Según la nota difundida por Phys.org, los resultados también aportan pistas para la conservación, en especial en un territorio donde persisten vacíos de información ecológica básica por problemas de infraestructura e inseguridad.

PUBLICIDAD

Tres alturas, una misma zona

Los investigadores detectaron 32 taxones en el suelo, 23 en el sotobosque y 22 en la copa. Aunque las cámaras colocadas a nivel del piso registraron la mayor parte de la diversidad de mamíferos, no lograron captar muchos taxones arborícolas, lo que mostró la importancia de extender la observación hacia los niveles más altos.

Las cámaras trampa instaladas desde el suelo hasta la copa de los árboles revelaron cómo se distribuyen los mamíferos en el bosque del Parque Nacional Lomami, en la República Democrática del Congo (Gentileza, estudio Columnas de cámaras multiestrato: un método eficaz para caracterizar las comunidades de mamíferos no voladores en bosques tropicales, publicado en Journal of Mammalogy)

Uno de los resultados que llamó la atención fue que 25% de los mamíferos arborícolas prefirió el sotobosque, es decir, una franja inferior a la copa en la que abundan lianas y vegetación entrelazada. Ese dato reforzó la utilidad de estudiar no solo la parte más alta de la región, sino también sus capas intermedias.

PUBLICIDAD

Daniel Alempijevic, autor principal de uno de los estudios, explicó: “Las cámaras nos permitieron, en esencia, convertir un punto aislado del bosque en una columna vertical de observación”.

También señaló que podían colocar una cámara mirando al suelo, otra a “unos pocos metros más arriba” y una tercera de 20 a 30 metros de altura, para seguir de forma simultánea lo que ocurría en cada nivel. “Fue particularmente fascinante ver cómo especies emparentadas compartían el mismo espacio”, sostuvo.

Hallazgos fuera del mapa

El 25% de los mamíferos arborícolas prefirió el sotobosque, un resultado que destacó la importancia de las capas intermedias del bosque en la cuenca del Congo (Crédito: Universidad Atlántica de Florida)

El relevamiento identificó mamíferos de varios grupos, entre ellos primates, carnívoros, roedores, artiodáctilos y pangolines. Entre los artiodáctilos, están los de pezuña par, como los cerdos rojos de río.

PUBLICIDAD

Además, 8 especies fueron detectadas fuera de las áreas geográficas en las que estaban documentadas. Esos registros podrían servir para futuras evaluaciones sobre la distribución de estos animales. El trabajo también generó miles de videos que fueron revisados por investigadores y voluntarios capacitados para identificar ejemplares y conductas.

En uno de los sitios de muestreo, llamado Bartho, el equipo encontró al menos 10 especies de primates y obtuvo lo que probablemente “fue la primera grabación con cámara trampa del enigmático pangolín de vientre negro en 2016”, según afirmó Alempijevic.

Un registro inédito

Las grabaciones de alta calidad permitieron observar conductas poco documentadas en el campo, entre ellas murciélagos que examinaban fruta en la copa de los árboles y pequeños insectívoros que se acercaban repetidamente a otros animales, posiblemente para alimentarse de insectos atraídos por ellos.

PUBLICIDAD

El relevamiento detectó 8 especies fuera de sus áreas geográficas documentadas, un dato que puede ampliar el mapa de distribución de fauna en la República Democrática del Congo (Crédito: Universidad Atlántica de Florida)

Las cámaras no registraron solo mamíferos, ya que los investigadores informaron más de 1.500 eventos de aves en los niveles del territorio. También observaron interacciones entre aves y estos animales, como rapaces cazándolos y cálaos orientales de cola larga siguiendo grupos de monos.

Para los autores, ese volumen de registros ayuda a describir con más precisión una comunidad biológica distribuida en capas. La idea central del método consiste en evitar que la zona sea observada como una superficie plana, cuando en realidad muchas especies reparten su actividad entre distintas alturas.

Lo que no se veía desde tierra

El trabajo también destaca un caso puntual: los pangolines de vientre blanco usaban con mayor frecuencia la copa en bosques maduros, pero aparecían más cerca del suelo en zonas despejadas para agricultura. Ese cambio podría volverlos más vulnerables a la caza furtiva al aumentar el contacto con personas.

PUBLICIDAD

En el segundo estudio, encabezado por Daniel Gorczynski, se analizaron las 25 especies registradas con más frecuencia para desarrollar un modelo de ocupación de múltiples especies y escalas. Allí figuraron bonobos, monos de cola roja, civetas africanas de palma, cerdos rojos de río, mangostas de nariz larga y ardillas cuerda.

En el sitio Bartho, el equipo registró al menos 10 especies de primates y obtuvo lo que probablemente fue la primera grabación con cámara trampa del pangolín de vientre negro (Crédito: Universidad Atlántica de Florida)

A partir de la combinación de observaciones en el suelo, el nivel inferior y la parte alta, el equipo concluyó que la ocupación de mamíferos aumentó con la elevación, un resultado inesperado debido a la escasa ganancia de altura en la cuenca central del Congo.

Incluso con una variación topográfica sutil de 43 metros, el sistema mostró relaciones ecológicas que no habrían sido visibles desde la superficie.

“Al crecer en esta región, siempre he comprendido que el bosque es más que un paisaje: alberga una extraordinaria diversidad de vida que apenas estamos empezando a entender”, dijo Junior Amboko, coautor de ambos estudios, estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Biológicas de la FAU y explorador de National Geographic.

PUBLICIDAD

Una mirada completa del entorno forestal

Las cámaras también registraron más de 1.500 eventos de aves y documentaron interacciones con mamíferos, como rapaces cazándolos y cálaos siguiendo grupos de monos (Crédito: Universidad Atlántica de Florida)

Gorczynski sostuvo que “la mayoría de los estudios de biodiversidad reducen el bosque a un mundo bidimensional”, y añadió que “lo singular es que pudimos observar el mismo bosque desde el suelo hasta la copa de los árboles y luego analizar cómo esa dimensión adicional modifica nuestra percepción de toda una comunidad de mamíferos”.

La publicación señala que la cuenca del Congo es una de las selvas tropicales más intactas del mundo y que 60% de su bosque se encuentra en la República Democrática del Congo. Sin embargo, la inseguridad y la infraestructura limitada han dejado grandes vacíos en los datos disponibles sobre biodiversidad.

PUBLICIDAD

En ese marco, Kate Detwiler, una de las autoras, afirmó que “la cuenca del Congo es demasiado compleja para monitorearla eficazmente solo desde tierra”. Según explicó: “Las columnas de cámaras nos brindan una forma escalable de observar el bosque tal como lo experimentan los animales, desde la hojarasca hasta el dosel”.