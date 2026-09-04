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Las operadoras del yacimiento Sea Lion en las islas Malvinas respondieron a las sanciones de Milei: “No tendrán efectos materiales”

Rockhopper y Navitas emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que sus licencias son válidas, que están respaldadas por el Reino Unido y que el proyecto de extracción petrolera avanza según la agenda prevista

Una plataforma petrolera flotante con el cartel Sea Lion en la torre central sobre el mar abierto bajo un cielo nublado.
La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las dos compañías con licencia para operar el yacimiento petrolero Sea Lion, al norte de las islas Malvinas -de soberanía británica y reclamadas por Argentina-, minimizaron ete viernes las advertencias del presidente argentino Javier Milei de aplicar sanciones a quienes exploten los recursos naturales de las islas.

En una declaración conjunta, la británica Rockhopper y la israelí Navitas resaltaron que las licencias “legalmente otorgadas” por el gobierno local en Malvinas siguen siendo válidas y que “no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”.

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El comunicado aclara que se refiere a “informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino”.

Las dos compañías subrayan además que la licencia de exploración que entregó el gobierno local malvinense tuvo “apoyo total y continuo del Gobierno británico”.

El yacimiento Sea Lion aún está en fase de exploración; de prosperar las exploraciones, marcaría el comienzo de la extracción petrolera en el archipiélago que el Reino Unido ocupa desde 1833.

El área de producción de Sea Lion
El área de producción de Sea Lion

Milei dijo en su discurso: “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”.

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Milei anunció que firmará un decreto para dar celeridad a las sanciones a empresas que operen en Malvinas, a sus accionistas, directivos y proveedores y que enviará al Parlamento un proyecto de ley para endurecer las penas contra esas compañías, las cuales no podrán operar en territorio continental argentino y podrían ser sometidas a juicios en ausencia.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, dijo Milei.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Milei anticipó que buscará que las sanciones se apliquen a otras actividades en Malvinas, que vive de la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Las palabras de Milei ya han provocado la reacción del Gobierno británico. Primero fue el ministro de Defensa, Wes Streeting, al que siguió el de Exteriores, Ed Miliband, quien calificó la posición británica sobre la soberanía en las Malvinas como “inamovible”, y recordaron que esta postura se basa en la “autodeterminación” de los malvinenses, que se han pronunciado claramente en favor de su pertenencia al Reino Unido.

Hacia las 10:30 GMT, Rockhopper pierde más del 5% en la bolsa de Londres, mientras que Navitas retrocede en torno al 2% en Tel Aviv.

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