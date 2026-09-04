Confirmaron el positivo por drogas del piloto de Air India del vuelo que perdió altitud y dejó 24 heridos

El informe preliminar de la AAIB señaló que el positivo del piloto del vuelo AI2379 es un motivo de seria preocupación y pidió medidas prioritarias a la aviación civil de India (FUERZA CENTRAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VÍA X/Handout vía REUTERS)

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La Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación de la India (AAIB) confirmó el positivo por sustancias psicoactivas del piloto al mando del vuelo AI2379 de Air India, el Airbus A320 que el 4 de agosto sufrió una brusca pérdida de altitud durante el trayecto entre Phuket y Nueva Delhi y dejó 24 personas heridas entre pasajeros y tripulantes.

La confirmación figuró en un informe preliminar de la oficina, que calificó el resultado como un motivo de preocupación y recomendó que la Dirección General de Aviación Civil adoptara medidas con prioridad. El documento también incorporó datos sobre el comportamiento de la aeronave durante el incidente y precisó que el copiloto dio negativo en las pruebas practicadas después del vuelo.

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De acuerdo con la investigación preliminar, ambos pilotos fueron sometidos a controles tras el episodio ocurrido el 4 de agosto. En el caso del capitán, la primera prueba no arrojó un resultado concluyente y por eso las muestras fueron remitidas a un laboratorio para su verificación. Ese análisis posterior confirmó la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que el examen del copiloto resultó negativo en ambas instancias.

La AAIB señaló en su informe que “la confirmación del consumo de una sustancia psicoactiva es motivo de seria preocupación” y pidió a la autoridad regulatoria actuar de manera prioritaria. Fuentes vinculadas con la pesquisa identificaron a la marihuana como la sustancia detectada en los análisis del piloto al mando.

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El vuelo había partido desde Phuket, en Tailandia, con destino a Nueva Delhi. A bordo viajaban 137 pasajeros y ocho tripulantes, entre ellos los dos pilotos. El Ministerio de Aviación de India clasificó el episodio como grave.

Fuentes citadas en la pesquisa identificaron a la marihuana como la sustancia detectada en los análisis del piloto al mando del Airbus A320 de Air India (REUTERS/Amit Dave/File Photo)

El informe preliminar detalló que la aeronave registró un triple fallo hidráulico, perdió el piloto automático y activó durante dos segundos la alarma de pérdida. En medio de esa secuencia, el avión sufrió una alteración brusca de altitud. El documento indicó que primero subió 372 pies y después descendió 292 pies, es decir, unos 90 metros en el tramo de caída más reportado por las autoridades y los medios que siguieron el caso.

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La investigación abierta por la AAIB abarcó los registros de vuelo, los sistemas del aparato, los antecedentes de mantenimiento y la documentación operativa, además de la información médica de la tripulación y entrevistas con los involucrados. Las autoridades indias también contaron con asistencia técnica de la agencia francesa de investigación de accidentes aéreos y del fabricante Airbus, que aportaron peritaje y documentación sobre el diseño de la aeronave.

Hasta ahora, la normativa nacional contemplaba un sistema de cribado aleatorio sobre el 10% de la plantilla. Con el nuevo esquema, la compañía dispuso una revisión completa de sus alrededor de 5.000 pilotos, según consignaron medios internacionales al informar sobre la respuesta corporativa al episodio del AI2379.

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(Con información de EFE y Euro News)