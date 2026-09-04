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Uno de los obreros que pasó nueve días en un túnel de Nepal relató qué técnica milenaria lo ayudó a sobrevivir

Cuando un glaciar rompió la resistencia de la represa y arrasó con hielo, barro y rocas la zona fronteriza del Himalaya, un capataz estaba en la sala de control alertó a sus compañeros. Muchos lograron salir a tiempo, pero él quedó bajo tierra: “Mi responsabilidad era salvar a los otros”

Sanjay Sah dio su versión sobre lo que ocurrió dentro de la obra hidroeléctrica tras la ríada que inundó la zona
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Sanjay Sah, el capataz mecánico que pasó nueve días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A en Nepal, fue rescatado el viernes 4 de septiembre con una certeza intacta: que su deber era salvar a otros, aunque ya no hubiera tiempo para salvarse a sí mismo.

“Cuando ocurrió semejante accidente, no hubiera estado bien que yo corriera”, declaró Sah a periodistas momentos antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital en Katmandú. “Mi responsabilidad era salvar a los demás.”

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Un grupo de más de 500 ingenieros, funcionarios y expertos utiliza WhatsApp para orientar las operaciones de rescate.

El capataz quiso evacuar a otros antes de escapar

Sah, de 30 años, contó que en el instante en que la catástrofe golpeó el 26 de agosto advirtió a sus compañeros: “Les dije a todos que salieran corriendo”, describió. Creía que había entre 40 y 45 personas en la zona en ese momento. Sin embargo, él mismo no alcanzó a escapar antes de que el derrumbe sellara la salida.

Dentro del túnel, sin luz y sin certeza de cuántos días pasaban, Sah recurrió a la oración. “¿Qué día es hoy? Yo estaba cantando el maha mantra adentro”, dijo tras ser rescatado, en declaraciones difundidas por medios nepaleses.

Un hombre es trasladado por miembros de un equipo de búsqueda y rescate después de que rescataran con vida a dos personas que habían quedado atrapadas dentro de un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-3A (Ejército de Nepal/REUTERS)
Un hombre es trasladado por miembros de un equipo de búsqueda y rescate después de que rescataran con vida a dos personas que habían quedado atrapadas dentro de un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-3A (Ejército de Nepal/REUTERS)
Miembros del Ejército de Nepal trasladan a un sobreviviente, Kabir Maharjan, rescatado de un túnel en el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli 3A (REUTERS/Dipen Shrestha)
Miembros del Ejército de Nepal trasladan a un sobreviviente, Kabir Maharjan, rescatado de un túnel en el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli 3A (REUTERS/Dipen Shrestha)

Qué es un mantra y por qué puede ayudar en situaciones de crisis

Un mantra es una palabra, frase o versículo sagrado que se repite de forma rítmica en la tradición hinduista, budista y otras corrientes espirituales de origen sánscrito. El término proviene del sánscrito: man (mente) y tra (instrumento), lo que lo define como una herramienta para entrenar o liberar la mente.

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La ciencia ha documentado sus efectos. Estudios publicados en revistas especializadas indican que la repetición de mantras activa el sistema nervioso parasimpático, lo que reduce la frecuencia cardíaca, ralentiza la respiración y estabiliza la presión arterial. Además, investigaciones con imágenes de resonancia magnética funcional mostraron que el canto repetitivo reduce la actividad en la llamada Red de Modo por Defecto del cerebro, asociada a la rumiación y la ansiedad.

En situaciones de estrés extremo —como el confinamiento en un espacio cerrado, sin luz y sin certeza de rescate— la repetición rítmica de frases sagradas funciona como un ancla cognitiva: desplaza la atención de pensamientos catastrofistas y genera una sensación de calma y control. Ensayos clínicos con veteranos de guerra que practicaron la repetición de mantras registraron reducciones significativas en síntomas de estrés postraumático, insomnio y depresión.

El maha mantra, en particular, es una de las plegarias más conocidas del hinduismo: una invocación a las deidades Vishnu y Krishna que se repite en voz alta o en silencio como práctica devocional y de meditación.

Sah recibe atención médica, en un lugar identificado como el distrito de Rasuwa, Nepal (PMO Nepal/Material cedido vía REUTERS)
Sah recibe atención médica, en un lugar identificado como el distrito de Rasuwa, Nepal (PMO Nepal/Material cedido vía REUTERS)
Sah es trasladado a un helicópter de equipos médicos (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Sah es trasladado a un helicópter de equipos médicos (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El segundo sobreviviente y las primeras imágenes del rescate

Kabir Maharjan, supervisor mecánico de 45 años, fue rescatado junto con Sah. Una fotografía difundida por el gobierno nepalés lo muestra cubierto de barro, con las manos unidas en señal de rezo, mientras los equipos de emergencia lo transportaban en camilla.

Un video del Ministerio de Energía registró el momento en que uno de los hombres fue sacado a través de una abertura en el barro: los rescatistas lo ayudaron a ponerse de pie y luego lo cargaron en sus espaldas hacia el helicóptero. “¡Mientras haya aliento, hay esperanza!”, escribió el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, en un comunicado.

Los familiares aguardaban en Katmandú. “Es un milagro. Estoy muy feliz”, dijo Lakshmi Naini, cuñada de Maharjan, fuera del hospital. “Me enteré de que estaba vivo por las redes sociales y no podía creerlo.” El hermano de Maharjan, Amir Maharjan, expresó: “Estoy muy feliz, me siento más liviano.”

Ambos hombres fueron atendidos en un hospital de Katmandú y su estado fue calificado de estable por el Ministerio de Energía.

El traslado de Kabir Maharjan (REUTERS/Dipen Shrestha)
El traslado de Kabir Maharjan (REUTERS/Dipen Shrestha)

Rescatistas habían escuchado una señal desde el interior del túnel

El rescate se produjo horas después de que los equipos que trabajan en el sitio creyeran haber escuchado una respuesta desde dentro. Arnold Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos (ITA), quien asesoró la operación de forma remota y viajaba a Nepal para sumarse al esfuerzo, describió el momento a la agencia AFP: “Creen haber recibido una respuesta débil desde el interior que decía ‘hunchha’, sí o de acuerdo”.

Dix señaló que los rescatistas habían perforado entre 50 y 60 metros de escombros compactados para abrir el paso. Menos de una hora después de ese contacto, los dos hombres fueron sacados con vida. El experto australiano calificó el rescate como un regreso al “territorio de los milagros”, tras “una semana de angustia constante”.

Dix ya había participado como asesor clave en el rescate de 41 trabajadores indios atrapados en un túnel de carretera en construcción en el Himalaya en 2023.

Rescatistas trabajan bajo tierra en los túneles de una obra hidroeléctrica que fue tapada por el alud

Sah y Maharjan son los primeros rescatados de los túneles hidroeléctricos

Los dos hombres son los únicos trabajadores confirmados con vida hasta ahora en las obras hidroeléctricas afectadas. Un pequeño grupo había logrado escapar de otro túnel horas después de que se desatara el desastre, pero desde entonces no hubo confirmaciones de más sobrevivientes.

Las autoridades estiman que al menos 900 trabajadores permanecen atrapados en túneles vinculados a seis proyectos hidroeléctricos a lo largo del río Trishuli. El gobierno nepalés había indicado inicialmente que más de 100 podrían seguir con vida dentro de las perforaciones.

Las búsquedas continúan en el sitio de Trishuli 3A y en múltiples emplazamientos adicionales. El viernes se enviaron refuerzos militares al área. Los equipos nepaleses trabajan junto a expertos de India, China y Corea del Sur, aunque han enfrentado repetidamente paredes de escombros muy compactados en su avance.

Imágenes del valle de Nepal devastado por las inundaciones

La catástrofe mató a más de 1.300 personas en Nepal y China

El derrumbe del 26 de agosto se originó en un colapso de glaciares y roca en una montaña ubicada en la frontera entre China y Nepal. El canciller nepalés Shisir Khanal calificó la gigantesca ola de barro y agua desencadenada como un “tsunami himalayo”.

Las inundaciones arrasaron caminos, puentes y múltiples represas hidroeléctricas. Periodistas de AFP que sobrevolaron la zona en helicóptero observaron secciones enteras de poblados desaparecidas y terrenos que describieron como un rompecabezas con piezas faltantes.

La autoridad de gestión de desastres de Nepal cifra en 1.287 el número de cuerpos recuperados, con 5.083 personas aún desaparecidas. En China, medios estatales informaron 21 muertos y 541 desaparecidos, lo que eleva el balance total a 1.308 fallecidos y 5.624 desaparecidos. Más de 800 extranjeros de al menos 34 países están entre los desaparecidos, entre turistas y peregrinos en Nepal y el Tíbet chino.

Las Naciones Unidas advirtieron que la magnitud de la destrucción convierte el acceso humanitario en un desafío enorme. El jefe de la ONU en Nepal, Lila Pieters Yahia, reconoció que el acceso “ha sido muy, muy, muy difícil”, y las autoridades evalúan el uso de drones de carga y cargadores humanos para llegar a las comunidades más aisladas.

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