Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo el sábado a un hombre armado durante un desfile hípico en Jalapa

El arresto ocurrió en la calzada Juan José Bonilla, cuando agentes de la Comisaría 22 detectaron que el señalado portaba una carabina calibre .223 sin autorización de la Digecam y fue puesto ante un juez

Composición de dos fotos con un hombre a caballo que sostiene un fusil y un oficial de la Policía Nacional Civil de espaldas.
Agentes de la Policía Nacional Civil efectúan tareas de patrullaje e inspección en la vía pública con armas de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La PNC capturó a Francisco “N”, de 41 años, durante un desfile hípico en Jalapa por portar de forma visible una pistola y llevar además una carabina calibre .223 sin la licencia emitida por la DIGECAM, en un caso que se enmarca en la política de consignar e incautar armas exhibidas ostentosamente en actos públicos.

La detención se produjo en la calzada Juan José Bonilla, en Jalapa, donde agentes de la Comisaría 22 aplicaron lo previsto en la Ley de Armas y Municiones. El hombre fue consignado junto con las armas, tolvas y municiones.

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El episodio ocurrió mientras la Policía Nacional Civil había anunciado desde agosto de 2026 un operativo permanente para ferias y desfiles, en un país que ese año contabilizó 421 ferias patronales en sus 340 municipios y aún tenía 216 celebraciones pendientes desde agosto hasta fin de año.

La institución sostuvo que el despliegue busca impedir la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego en ferias, desfiles hípicos, jaripeos, conciertos y campos de feria. La advertencia incluye consignaciones e incautación del arma a quien incumpla.

Una pistola negra, tres cargadores metálicos, filas de balas y una tarjeta de identificación reposan sobre una mesa
Una pistola tipo Jericho, tres cargadores, decenas de municiones y una tarjeta de portación de armas permanecen alineados sobre una mesa. (PNCdeGuatemala)

La carabina no tenía licencia y la pistola se exhibía de forma visible

De acuerdo con el parte policial, Francisco “N” portaba una carabina marca Taurus calibre .223 sin la licencia respectiva extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones. También llevaba una pistola Jericho calibre 9 mm con tres cargadores, de la que sí presentó licencia.

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La PNC indicó que la infracción no se limitó a la falta de documentación de una de las armas. El detenido además exhibía de manera visible la pistola durante el desfile hípico, una conducta que la ley prohíbe en espacios y actos públicos, aunque exista autorización para la tenencia o portación.

La actuación policial se fundamentó en los artículos 62 y 64 del Decreto 15-2009, la Ley de Armas y Municiones de Guatemala. Esas disposiciones prohíben la exhibición o portación visible de armas de fuego de corto o largo alcance en actividades públicas.

Tras el decomiso del armamento, el detenido quedó a disposición del juzgado correspondiente, que deberá resolver su situación jurídica conforme a la normativa vigente.

El plan policial prohíbe armas en ferias, desfiles y campos de feria

La Policía Nacional Civil activó en agosto de 2026 el plan “Ferias Seguras y Desfiles” para reforzar el orden público durante las fiestas patronales en todo el país. Según la comunicación oficial, la medida rige con tolerancia cero para armas en actividades festivas y establece que ni comités de feria, ni municipalidades, ni asociaciones hípicas pueden emitir permisos locales en contra de la normativa nacional.

La prohibición alcanza ferias patronales, desfiles hípicos, presentaciones musicales y eventos en campos de feria. La institución reiteró que toda persona que porte o exhiba armas largas o cortas dentro de esos perímetros será consignada y se procederá a la incautación del arma.

Según Living in Guatemala, entre las celebraciones de mayor convocatoria figuran la Feria de la Virgen de la Asunción en la Ciudad de Guatemala, la Feria de Jocotenango en Sacatepéquez y la Feria de Santo Tomás en Chichicastenango, programada del 13 al 21 de diciembre. El mismo recuento señala que de las ferias pendientes desde agosto quedaban 45 en agosto, 31 en septiembre, 33 en octubre, 37 en noviembre y 70 en diciembre.

Actualmente en Guatemala, los departamentos de Jalapa y Quetzaltenango celebran sus ferias patronales, en la primera quincena del mes de septiembre. En el primero de los casos las festividades iniciaron el viernes 4.

PNC refuerza seguridad durante desfile hípico en Jalapa

Como parte de las acciones de prevención y seguridad durante la feria titular de Jalapa, la Cuarta Viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, supervisó el trabajo que realizan los agentes de la Comisaría 22, quienes brindan seguridad durante el desfile hípico.

Fue acompañada por el gobernador departamental de Jalapa, Luis Fernando Cerna, y el jefe de la Comisaría 22, comisario Silvestre Maldonado, quien verificó el despliegue policial y giró instrucciones al personal asignado a lo largo del recorrido.

Estas acciones tienen como objetivo garantizar un ambiente seguro para las familias jalapanecas y visitantes que participan en las diferentes actividades de la feria titular, reafirmando el compromiso de #ProtegerYservir.

Un policía conduce a un detenido esposado hacia un edificio y, a la derecha, una pistola y municiones reposan sobre el capó de una patrulla.
Un agente de la Policía Nacional Civil traslada a un hombre esposado mientras se exhiben una pistola y municiones incautadas sobre una patrulla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro capturado por portar arma de fuego sin licencia durante desfile hípico en Jalapa

En el marco de las acciones preventivas que desarrolla la PNC durante la feria titular de Jalapa, agentes de la Comisaría 22 capturaron a Mynor “N”, de 38 años, alias “Árabe”, en el barrio San Francisco, Jalapa, a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 26 municiones, que portaba sin la respectiva licencia de portación.

La PNC mantiene presencia preventiva durante las actividades de la feria titular para contribuir a que los visitantes disfruten de estas celebraciones en un ambiente seguro

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