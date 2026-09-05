Autoridades incautaron dos millones de cigarrillos de contrabando en la frontera sur de Costa Rica

La mercadería decomisada tuvo un valor comercial estimado de casi ₡200 millones, equivalentes a USD 441.236. (Cortesía: Presidencia de la República)

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La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal localizaron dos millones de cigarrillos de contrabando que, según las autoridades, iban a ser ingresados de forma ilegal a Costa Rica por la frontera sur. La carga fue detectada en el sector de Guaicará, en el kilómetro 35 de la ruta vinculada con Paso Canoas.

El valor comercial estimado de la mercadería asciende a casi ₡200 millones (aproximadamente USD 441,236). La cifra representa una estimación de mercado sobre las unidades incautadas y no necesariamente equivale al eventual perjuicio fiscal que deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

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En un video publicado este sábado por la cuenta de la Presidencia, el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, explicó que la incautación formó parte de un refuerzo en las labores de vigilancia y control que se desarrollan en las zonas limítrofes del país.

“Como parte de nuestras funciones y en acatamiento irrestricto a las directrices semanales de la actual administración, se ha hecho un reforzamiento de las acciones policiales, apoyados con inteligencia”, afirmó Camacho.

El operativo se realizó en el kilómetro 35 de la ruta hacia Paso Canoas, cuando la carga intentaba ingresar de forma ilegal al país en un vehículo. (Cortesía: Presidencia de la República)

“La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal ubicaron dos millones de cigarrillos de contrabando en Paso Canoas. Esto representa un golpe contundente de casi ₡200 millones que logramos quitarles a los contrabandistas. En este gobierno no vamos a tolerar a quienes quieran seguir desangrando las finanzas del país", expresó la Presidencia en sus canales oficiales.

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El operativo en Paso Canoas permitió frustrar el ingreso ilegal de dos millones de cigarrillos

El funcionario señaló que esa labor permitió articular distintas operaciones contra el comercio ilegal. Mencionó decomisos recientes de licor en el sector de Sixaola y la ubicación de los cigarrillos en la frontera sur.

“Hoy, con la incautación de dos millones de unidades de cigarrillos en el sector de la frontera sur, Paso Canoas, hacia el kilómetro 35, en el sector de Guaicará, los cuales iban a tratar de ser introducidos al país de manera ilegal en un vehículo”, detalló el director policial.

De acuerdo con el director de la Policía de Fronteras, el resultado respondió a la coordinación entre las unidades policiales y el trabajo de inteligencia desplegado en áreas sensibles para el ingreso irregular de mercadería.

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Las autoridades presentaron la incautación de cigarrillos como un golpe económico para redes que buscan evadir controles tributarios y aduaneros. (Cortesía: Presidencia de la República)

“El Ministerio de Seguridad Pública está haciendo un trabajo conjunto con la Policía de Control Fiscal que da importantes réditos para la protección de la soberanía nacional y de las finanzas del Estado costarricense”, sostuvo Camacho en el video.

El funcionario agregó que el cálculo económico se basa en la cantidad de productos encontrados. “A precio de mercado, como se dice popularmente, al ser dos millones de unidades, podríamos estar hablando de casi doscientos millones de colones”, afirmó.

La mercancía quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que deberán continuar con las diligencias para establecer el origen de los cigarrillos, la ruta prevista para su distribución y las eventuales responsabilidades penales o administrativas derivadas del caso.

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Las autoridades costarricenses informaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control en las zonas fronterizas para detectar mercadería que intente ingresar al país de forma irregular.