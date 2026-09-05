Maestra cubana improvisa clases en el portal de su casa ante el deterioro de una escuela

La maestra Idalmis inició el curso escolar en Sumidero con un aula improvisada en el portal de su casa tras el deterioro de la escuela Rigoberto Corcho López. (Cortesía: Christian Arbolae)

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La maestra Idalmis comenzó el curso escolar con un aula improvisada en el portal de su vivienda, después de que la escuela Rigoberto Corcho López, ubicada en el poblado de Sumidero, municipio de Limonar, se mantenga sin condiciones para recibir a sus alumnos.

La situación fue difundida por Christian Arbolae, quien señaló por medio de Facebook que las familias del poblado alertaron sobre el deterioro del único centro educativo de la comunidad antes del inicio de las clases. Pese a esas advertencias, los padres afirman que no recibieron una respuesta que permitiera reparar el inmueble ni habilitar un espacio alternativo para los estudiantes.

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Según la denuncia, los sanitarios de la escuela permanecen clausurados y la carpintería de madera presenta daños por la acción de la polilla y el comején. A esa situación se suma el deterioro de las vigas que sostienen la cubierta del edificio. Parte del techo ya colapsó, con sectores que, de acuerdo con los padres, no ofrecen seguridad para alumnos ni docentes.

Los padres afirmaron que el único centro educativo de la comunidad no reunió condiciones mínimas para desarrollar actividades docentes con normalidad. (Cortesía: Christian Arbolae)

Las clases comenzaron en el portal de una vivienda ante deterioro de una escuela

Ante la falta de una solución, Idalmis acondicionó el portal de su casa para continuar las clases. La decisión permitió que los niños del poblado no perdieran los primeros días del calendario escolar, aunque trasladó a una vivienda particular una responsabilidad que corresponde a las autoridades educativas y administrativas.

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Las familias aseguran que notificaron la situación del centro escolar al Ministerio de Educación antes de que comenzara el curso. El reclamo incluía el cierre de los baños, los daños en puertas y ventanas, y los problemas estructurales en el techo.

La preocupación principal está vinculada con la integridad de los estudiantes. Los padres sostienen que el centro no reúne las condiciones mínimas para desarrollar actividades docentes con normalidad. El deterioro de la cubierta y de la madera aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos dentro de la instalación.

La falta de baños habilitados también plantea un problema para la jornada escolar. Las familias remarcan que se trata de la única escuela de Sumidero, por lo que la interrupción de las clases o el traslado de los alumnos a otro sitio implicaría dificultades adicionales para padres, docentes y niños.

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El traslado de las clases a una vivienda particular evitó la interrupción del año lectivo, pero no resolvió la falta de un espacio escolar seguro en Sumidero. (Cortesía: Christian Arbolae)

En ese escenario, la alternativa que surgió fue el portal de la maestra. La medida resolvió de forma temporal el inicio de las actividades, pero no reemplaza las condiciones que debe garantizar una institución educativa. Un domicilio particular carece de los espacios, el mobiliario, los servicios sanitarios y las medidas de seguridad necesarios para sostener la enseñanza de un grupo de alumnos durante todo el curso.

La denuncia atribuida puso el foco en la distancia entre los anuncios sobre el comienzo del curso escolar y la situación que enfrentan los estudiantes de Sumidero.

La iniciativa de Idalmis evitó que los alumnos perdieran clases en el arranque del año lectivo. Sin embargo, los padres reclaman que esa respuesta no sea interpretada como una solución definitiva ni como un motivo para postergar las reparaciones pendientes en el centro educativo.

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