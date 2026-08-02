El Salvador: Nadadora Marina Spadoni hace historia tras romper récord y ganar oro en Santo Domingo 2026

Marina Spadoni ganó el oro en los 50 metros mariposa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo con récord de 26.38 segundos. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de los Deportes)

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La nadadora salvadoreña Marina Spadoni inscribió su nombre en la historia de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar la medalla de oro y romper el récord de los 50 metros mariposa femenino en Santo Domingo 2026.

El triunfo de Spadoni marcó una jornada de alto impacto para la delegación nacional, que celebró además el éxito del patinaje y un debut prometedor en el baloncesto femenino 3x3. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) destacó el logro como un hito para el deporte salvadoreño.

En una final disputada en el Centro Acuático de Santo Domingo, Spadoni detuvo el cronómetro en 26.38 segundos, superando la plusmarca vigente desde Veracruz 2014, cuando la bahameña Arianna Vanderpool registró 26.46 segundos. La nadadora salvadoreña se impuso en una cerrada competencia a la dominicana Jianna Amores (26.41), quien obtuvo la medalla de plata, y a la mexicana Celia Pulido (26.51), que se quedó con el bronce.

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El récord de Marina Spadoni en los 50 metros mariposa superó la marca de 2014 de Arianna Vanderpool, que había nadado en 26.46 segundos en Veracruz 2014. (Cortesía: Instituto Salvadoreño de los Deportes)

Durante la ceremonia de premiación, las emociones desbordaron a Spadoni al escuchar el himno nacional. “Cuando terminó la prueba, las otras nadadoras me decían que había ganado, vi la pantalla y vi que también era récord; después, salí y me llevaron a la prueba de dopaje y luego ya era la premiación, fue ahí cuando todo se volvió real, con el himno sonando y la medalla puesta, por eso me emocioné”, relató la atleta, según declaraciones recogidas por el Indes.

La atleta atribuyó el resultado a la constancia y el trabajo de largo plazo. “Estoy contenta porque a pesar de que me han pasado muchas cosas a nivel personal, todo ha ido encajando hasta llegar aquí, con esta medalla. Para mí es un orgullo representar a El Salvador”, expresó.

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Spadoni también dedicó la medalla a su padre, quien enfrentó problemas de salud en el último año. “Hemos pasado mucho y no sabía si podría estar aquí conmigo, por eso se la dedico a él”, declaró.

Marina Spadoni dijo que tomó dimensión del triunfo en la premiación tras escuchar el himno salvadoreña. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

Otros resultados de la delegación salvadoreña

El éxito en la natación este sábado fue acompañado por una destacada actuación del patinaje salvadoreño. El país finalizó como el segundo mejor en el medallero de la disciplina de velocidad, solo por detrás de Colombia, cerrando su participación con dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. A este balance se añadió el bronce obtenido por Victoria Karp en patinaje artístico, posicionando al patinaje como el deporte más exitoso de la delegación nacional en estos juegos, de acuerdo con datos oficiales del INDES.

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La última presea en velocidad llegó gracias a Sebastián Ruiz, quien se adjudicó el bronce en los 1,000 metros sprint masculino con un tiempo de 1:23.626 minutos. Ruiz protagonizó un duelo intenso con los colombianos John Tascón y Juan Mantilla, quienes lograron el oro y la plata, respectivamente.

En la rama femenina, Ivonne Nóchez se quedó a un paso de sumar una nueva medalla tras finalizar cuarta en la final de los 1,000 metros sprint, con un tiempo de 1:29.604 minutos. Previamente, había dominado su heat clasificatorio con un registro de 1:31.038 minutos.

Pese a no subir al podio en esta prueba, Nóchez se consolidó como la atleta salvadoreña más laureada en Santo Domingo 2026, sumando cuatro medallas: dos oros y dos platas.

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Ivonne Nóchez cierra su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos oros y dos platas. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

El baloncesto femenino 3x3 también aportó un resultado histórico para la delegación salvadoreña. El equipo venció por primera vez a México en esta modalidad con un marcador de 17-11, liderado por los 10 puntos de Hilary Martínez. Más tarde, el combinado igualó 16-16 ante Colombia, partido que se definió en tiempo extra a favor de las sudamericanas por 18-17, con 14 puntos más de Martínez.

En la lucha estilo libre femenina, las representantes salvadoreñas Zeyda Rivera y Alizon Cazún no lograron avanzar tras caer en sus respectivos combates ante rivales de Cuba, Venezuela y República Dominicana.

Hasta el cierre de esta nota, la delegación salvadoreña se ubica en el octavo lugar del medallero con 6 oros, 3 platas y 9 bronces, sumando 18 metales.

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