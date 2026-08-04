El precio de la tradición: la inflación y el costo del maíz encarecen las comidas típicas en las Fiestas Agostinas

Las festividades de agosto en El Salvador se ilustran con personas disfrutando de elotes y atol, el Monumento al Salvador del Mundo y la Catedral Metropolitana bajo fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de los precios de alimentos y del maíz ha hecho que preparar comidas típicas de elote resulte más costoso en las Fiestas Agostinas 2026 de San Salvador. Familias y vendedores perciben que el tradicional elote loco, los tamales de elote, las riguas y el atol cuestan más en la feria patronal, en un contexto donde la inflación acumulada y la variación de los granos básicos influyen directamente en el gasto festivo.

A junio de 2026, la inflación interanual en El Salvador se situó en 2.76%, mientras que el rubro de alimentos subió 3.02% y restaurantes y hoteles 4.7%. Según datos del Banco Central de Reserva, los precios de los alimentos han acumulado un aumento superior al 31% desde 2019. Esta tendencia repercute en el costo de los platillos típicos de las celebraciones agostinas, donde el maíz y sus derivados son los protagonistas.

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Según datos de la Defensoría del Consumidor, el precio del quintal de maíz, pasó de USD 19.97 en enero de 2025 a un rango de USD 23 a USD 25 en 2026, lo que implica un aumento mínimo del 15% y, en algunos casos, de hasta el 25%. El Centro para la Defensa del Consumidor ha reportado este mismo rango, enfatizando que el encarecimiento afecta toda la cadena de valor.

El precio del maíz sube en San Julián

El costo del maíz en la región de San Julián, Sonsonate, muestra este año un incremento respecto a la temporada anterior, tanto en su venta en grano como en mazorca.

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Según explicó doña Blanca Sarmiento, productora local, el precio del saco de maíz en grano alcanzó los 50 dólares en las últimas semanas, una cifra 5 dólares superior a la registrada el año pasado, cuando el mismo volumen se comercializaba entre 40 y 45 dólares. Este ajuste representa un impacto directo en el presupuesto de los consumidores y en los costos de producción para los agricultores de la zona, así como en los platillos típicos a base de maíz.

REUTERS/Gustavo Graf

La venta de mazorca de elote mantiene precios estables, indica Blanca. Los productores ofrecen la mazorca a 0.20 centavos de dólar cada una y a 20 dólares los 100 elotes, tanto a consumidores individuales como a quienes compran al mayoreo para ferias y festividades típicas del mes de agosto. “Aquí ha estado vendiendo un agricultor de la zona y así lo ha estado dando, a $20 el ciento”, detalló Blanca en la entrevista.

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El encarecimiento del saco de maíz en grano responde, en parte, al aumento de los insumos agrícolas. Según la productora, el quintal de fertilizante comprado en el Centa de Sonsonate, costó 16 dólares, mientras que en los agroservicios el precio llegó a 25 dólares, lo que supone una diferencia de 9 dólares por quintal. Esta variación se refleja en los precios de venta del grano. “El maíz está caro y está a 50 dólares. En mi caso, nunca lo he podido vender a 50, porque siempre lo vendemos antes. Siempre anda allí entre 40, 45”, comentó Blanca.

El aumento en el precio del maíz también repercute en los alimentos derivados, como tortillas y platillos típicos que se preparan durante las ferias de agosto. “Conforme el precio que compran el maíz, así le bajan a las tortillitas. Si compran el maíz caro, entonces para que les tenga cuenta, así es el precio de las tortillitas”, explicó la productora.

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En contraste, el precio de la mazorca no ha sufrido muchas variaciones, lo que permitiría que las ferias pudieran mantener la oferta habitual de elotes y otros productos tradicionales, pero el encarecimiento de otros insumos repercute en los costos al consumidor.

Familias salvadoreñas disfrutan de elotes, atol de elote y atracciones mecánicas en una feria tradicional de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos recogidos en la zona de San Julián muestran un panorama donde los productores afrontan mayores costos, mientras que los consumidores encuentran incrementos en productos básicos. El ciclo agrícola vigente, apoyado por semillas resistentes como la variedad Valle Verde entregada por ANTA y el Ministerio de Agricultura, permitió una cosecha exitosa, pero no logró frenar el alza de precios en el mercado local, explica Blanca.

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En la feria, el impacto de estos aumentos se observa tanto en los puestos de comida como en los hogares que deciden preparar platillos típicos, y las decisiones de consumo cambian por la necesidad de equilibrar la tradición con la realidad del presupuesto. Los vendedores explican que, además del alza del maíz, insumos como la mayonesa, el queso, el aceite y el gas para cocinar han subido de precio, lo que deriva en ajustes que los clientes notan.

Qué dicen las autoridades sobre el precio del maíz

Las autoridades han anunciado medidas para controlar la especulación y proteger a los consumidores. La Defensoría del Consumidor ha realizado inspecciones en mercados mayoristas y en puntos de venta de granos básicos. El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, sostuvo, en declaraciones recogidas por medios nacionales, que hay una reducción del precio del maíz, lo cual responde a un aumento de los cultivos y a mejoras en la producción. Pero el monitoreo de precios y los testimonios de vendedores muestran que el encarecimiento se mantiene en el corto plazo.

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El contexto agrícola también influye. En 2026, la cosecha de maíz se concentró en la segunda quincena de junio, lo que incrementó la oferta de elote fresco previo a las fiestas agostinas. Aun así, factores como el clima, el costo del transporte y las dinámicas del mercado han incidido para que los precios se mantengan elevados en la temporada festiva.

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Cómo se refleja el alza en el consumo

La Feria Agostina, evento de las celebraciones patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, atrae a miles de personas en la primera semana de agosto y el ambiente festivo gira en torno a los platillos de maíz que forman parte de la identidad culinaria de las fiestas.

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Sin embargo, para muchos, la accesibilidad a los platillos típicos es un indicador directo de la situación económica. El aumento acumulado en alimentos y en hoteles y restaurantes, que superan el 30% y el 36% desde 2019, respectivamente, impacta tanto a quienes venden como a quienes compran en la feria de agosto.