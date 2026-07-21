Panamá registra en junio el mayor flujo de migrantes por el Darién desde enero de 2025

Junio registró 102 cruces irregulares por la selva del Darién, la cifra mensual más alta desde enero de 2025. crédito Carlos Lemos / EFE

El tránsito irregular de migrantes por la selva del Darién volvió a mostrar señales de crecimiento durante junio, cuando Panamá registró el ingreso de 102 personas por la frontera con Colombia, la cifra mensual más alta desde enero de 2025 y un aumento de 137% respecto a mayo, cuando se contabilizaron 43 cruces.

Aunque el volumen sigue siendo muy inferior al observado durante la crisis migratoria de los últimos años, el comportamiento de los últimos meses refleja un cambio de tendencia que comienza a llamar la atención de las autoridades.

Las cifras del Servicio Nacional de Migración muestran que el flujo había permanecido relativamente estable durante el primer semestre de 2026. En enero ingresaron 34 migrantes, en febrero 19, en marzo treinta y nueve y tanto abril como mayo cerraron con 43 personas. Sin embargo, junio rompió esa estabilidad al duplicar ampliamente los registros de los meses anteriores.

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El dato adquiere relevancia porque se produce pese a que no han cambiado las condiciones que provocaron el desplome del flujo migratorio durante el último año. Estados Unidos mantiene una política de estrictos controles fronterizos y mayores restricciones para el ingreso de migrantes irregulares, mientras México continúa reforzando las medidas para contener el tránsito hacia la frontera norte.

El flujo migratorio por la frontera entre Panamá y Colombia muestra una tendencia al alza durante el segundo trimestre de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

Aun así, el balance acumulado continúa muy por debajo del registrado un año atrás. Entre enero y junio de 2026 cruzaron la selva panameña doscientos ochenta migrantes, frente a los 3.091 contabilizados durante todo 2025, una reducción cercana al 91%.

No obstante, el incremento sostenido registrado durante el segundo trimestre y el salto observado en junio sugieren una incipiente reactivación del corredor migratorio.

Las estadísticas oficiales también permiten trazar el perfil de quienes continúan utilizando esta peligrosa ruta. El 65% de los migrantes fueron hombres (182 personas), el veinte por ciento mujeres, mientras que 41 eran menores de edad, distribuidos entre 20 niñas y 21 niños. Los adultos representaron el 85% del total.

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Por edades, el grupo predominante corresponde a personas entre 18 y 35 años, con 167 registros, equivalente a casi seis de cada diez migrantes. Le siguieron quienes tenían entre 36 y 49 años, con 56 casos; los menores de entre cero y diez años sumaron 27, mientras que el grupo de 11 a 17 años estuvo conformado por trece adolescentes.

Los venezolanos continúan siendo la principal nacionalidad entre los migrantes que atraviesan la selva panameña. EFE/ Carlos Ortega

En cuanto a la procedencia, Sudamérica volvió a concentrar la gran mayoría del flujo, con 243 migrantes, equivalente al 87% del total. África aportó veintidós personas, mientras que las Antillas registraron ocho casos y América del Norte seis.

Por nacionalidad, los venezolanos continúan encabezando la lista con ciento treinta y cinco migrantes, seguidos por ciudadanos de Ecuador (48) y Colombia (44). También aparecen personas provenientes de Ghana (12), Cuba (8), Perú (7), Camerún (5) y otros 21 migrantes de distintas nacionalidades.

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El contraste con los años recientes sigue siendo amplio. Durante el actual lustro, la selva del Darién se convirtió en uno de los principales corredores migratorios del continente.

En 2021 atravesaron esta ruta alrededor de 133.700 personas; en 2022 la cifra ascendió a cerca de 248.300; en 2023 alcanzó un récord histórico de 520.085 migrantes y en 2024 se mantuvo en aproximadamente 302.200 cruces. El drástico descenso comenzó en 2025, cuando el flujo cayó a 3.091 personas, y durante el primer semestre de 2026 apenas suma 280.

En apenas cinco años, más de 1,2 millones de migrantes utilizaron la selva del Darién como corredor hacia Norteamérica, convirtiéndola en una de las rutas de migración irregular más transitadas y peligrosas del mundo. (Foto AP/Matías Delacroix)

A pesar de esa reducción histórica, las cifras de junio representan el mayor movimiento mensual observado desde enero de 2025, cuando todavía ingresaban dos mil doscientos veintinueve migrantes como remanente del cierre de la crisis regional. Desde entonces ningún mes había superado los 102 cruces registrados el mes pasado.

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Especialistas en migración consideran que todavía es prematuro hablar de un nuevo ciclo masivo de desplazamientos. Sin embargo, el comportamiento observado durante el segundo trimestre sugiere que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica, algunos grupos continúan considerando el Darién como una vía para intentar llegar a Estados Unidos, manteniendo activa una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.