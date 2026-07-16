Panamá puede consolidar su liderazgo regional en un escenario de incertidumbre geopolítica: Albertoni

Giulia De Sanctis y Nicolás Albertoni durante la conferencia de prensa para anunciar la Cena Anual por la Libertad Económica 2026. (Apede)

Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como un hub regional de decisiones, negocios e innovación, siempre que fortalezca su estrategia de inserción internacional y diversifique sus alianzas económicas.

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la reconfiguración del comercio mundial, esa será la principal reflexión que compartirá el ex vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, durante la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el próximo 23 de julio.

“Desafíos y oportunidades de una geopolítica incierta: Las potencialidades de Panamá en Mercosur”, es la conferencia a desarrollar por Albertoni, destaca una información de la Apede.

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El encuentro empresarial, donde se analizará cómo los cambios en el entorno internacional están redefiniendo las oportunidades para países como Panamá, reunirá a líderes empresariales, representantes del sector público y miembros del cuerpo diplomático.

De acuerdo con Albertoni, el país ya no puede limitar su propuesta de valor a su posición geográfica ni a su papel como centro logístico.

Ex vicecanciller uruguayo afirma que el país ya no puede limitar su propuesta de valor a su posición geográfica ni a su papel como centro logístico. (Cortesía)

“Hoy ser un hub ya no significa únicamente estar en el centro de las rutas. Significa también tener la capacidad de leer el cambio, anticipar nuevas redes económicas y salir activamente a buscar oportunidades”, afirmó, citado en una nota de prensa de la Apede.

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Panamá, añadió, reúne las condiciones para convertirse en un puente estratégico entre Centroamérica, América del Sur, Norteamérica, Europa y Asia.

De acuerdo con el gremio, el académico advierte que la economía mundial ha evolucionado de una lógica basada en riesgos previsibles hacia otra caracterizada por la incertidumbre, donde las decisiones de inversión están cada vez más condicionadas por factores geopolíticos, tecnológicos, energéticos y regulatorios.

En ese contexto, Albertoni sostiene que fortalecer los vínculos con bloques como Mercosur y explorar acuerdos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) permitirá a Panamá ampliar su participación en las nuevas cadenas globales de valor y atraer inversiones de mayor calidad.

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En su opinión la verdadera fortaleza del país radica en integrar sus capacidades logísticas, comerciales, financieras, aéreas y diplomáticas dentro de una estrategia de largo plazo. “Un hub del siglo XXI no es solo un lugar por donde pasan barcos, aviones o mercancías; es un espacio donde se conectan decisiones, inversiones, información, talento y estrategia”, señala.

Un buque de carga avanza por el sistema de esclusas del Canal de Panamá, un paso clave para el comercio marítimo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la presidenta de la Apede, Giulia De Sanctis, la Cena Anual por la Libertad Económica es uno de los eventos más emblemáticos de la asociación, por lo que constituye un espacio de diálogo sobre los desafíos que inciden en la competitividad y el crecimiento del país, y que esta edición busca generar un espacio de reflexión sobre las transformaciones que están redefiniendo la economía mundial y el papel que Panamá puede desempeñar en este nuevo contexto.

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“La geopolítica y la economía ya no pueden analizarse por separado. Hoy las decisiones que toman los países y las empresas están cada vez más interconectadas, y Panamá debe prepararse para aprovechar ese nuevo escenario. Con esta Cena Anual queremos promover una conversación de alto nivel que contribuya a fortalecer nuestra visión de país e identificar oportunidades que impulsen la inversión, la competitividad y el desarrollo económico”, expresó De Sanctis.

La nota de prensa del organismo empresarial informa que Albertoni es investigador del Georgetown University Americas Institute y exvicecanciller de Uruguay (2022-2025), tiene una destacada trayectoria académica e internacional en temas de geopolítica, comercio e integración regional, además de ser el autor de los libros: “Instrucciones para inventar la rueda” y “Entre el barrio y el mundo: ¿Mercosur o el modelo chileno?”.

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Fue reconocido porGlobal Americans como parte de la primera generación de Nuevos Intelectuales Públicos de las Américas, una distinción que reconoce a las voces emergentes con mayor influencia en el debate sobre políticas públicas en la región.