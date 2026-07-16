El presidente Trump recibirá a Nayib Bukele en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en el Despacho Oval a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en un encuentro que ocurre solo tres días después de la inscripción de Bukele para buscar un tercer mandato consecutivo. La cita fue confirmada por la Casa Blanca e informada por la agencia EFE.

La reunión, programada para las 11:00 hora de Washington, marca un nuevo episodio en la cooperación entre ambas administraciones. Según EFE, el diálogo bilateral se centrará en la colaboración migratoria y el combate al crimen organizado, prioridades para ambos mandatarios.

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El acercamiento se produce en un contexto donde la administración de Trump ha estrechado sus vínculos con gobiernos de derecha en la región, respaldando públicamente candidaturas en países como Honduras y Colombia.

Bukele se inscribió recientemente como candidato a la presidencia dentro de su partido Nuevas Ideas, luego de una reforma constitucional en El Salvador que elimina el límite de mandatos presidenciales y extiende el periodo a seis años. Dicha candidatura aún falta que sea oficializada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La reforma constitucional aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas además de permitir la reelección indefinida, elimina la segunda vuelta electoral.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El frente interno de Bukele

Bukele mantiene altos niveles de apoyo con una política de mano dura contra las pandillas, iniciativa que ha recibido el respaldo de sectores amplios de la sociedad, aunque también ha sido objeto de denuncias por parte de organizaciones internacionales debido a la detención masiva de personas sin antecedentes judiciales.

El Salvador figura hoy entre los principales aliados regionales de la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, destaca EFE. La Casa Blanca informó que la cita bilateral responde al interés de ambos gobiernos por profundizar sus acuerdos en materia migratoria y de seguridad.

La política migratoria implementada por ambos países ha generado un descenso en los flujos migratorios irregulares hacia territorio estadounidense, aunque organismos independientes han señalado el impacto humanitario de estas medidas, agrega la agencia.

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U.S. President Donald Trump welcomes El Salvador's President Nayib Bukele at the White House in Washington, D.C., U.S., April 14, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Reacciones a la reelección indefinida

Distintas voces críticas y diversas organizaciones han advertido que la eliminación de límites a la reelección presidencial puede facilitar la concentración de poder en manos de Bukele.