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Guatemala fortalece la red sismológica y amplía la detección de temblores

El sistema móvil, lanzado en 2024, emitió 649 avisos hasta el primer semestre de 2026 y solo se activa cuando los eventos rebasan umbrales definidos por el instituto

El Insivumeh sostuvo que Guatemala no necesariamente registra más sismos, sino que ahora los detecta mejor con 85 estaciones de monitoreo.
El Insivumeh fortaleció la Red Sismológica Nacional y mejoró su sistema de alerta temprana de terremotos en Guatemala. (Infobae América)
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El Insivumeh informó que fortaleció la Red Sismológica Nacional y mejoró su sistema de alerta temprana de terremotos, un avance que amplió la detección de eventos, permitió identificar nuevos sistemas de fallas en Guatemala y sostiene el envío de avisos a más de medio millón de usuarios de su aplicación oficial.

La expansión del monitoreo también modificó la capacidad de registro del país: de acuerdo con el instituto, la red pasó de documentar 850 sismos en 2018 a 11.804 en 2025, con una tasa media anual de crecimiento del 39% en el conocimiento de las fuentes sísmicas.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el proyecto de Alerta Temprana de Terremotos en América Central comenzó en 2016 y es liderado por el Servicio Sismológico Suizo. Su objetivo fue implementar sistemas de alerta en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

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El proyecto se desarrolló en tres fases. Ese proceso reforzó la infraestructura de monitoreo sísmico, optimizó los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos y amplió las capacidades técnicas especializadas en la región.

La red de monitoreo creció de 30 a 85 estaciones

Uno de los cambios centrales fue la ampliación de la Red Sismológica Nacional. El Insivumeh indicó que pasó de 30 estaciones en 2022 a 85 entre 2024 y 2026, con un incremento superior al 80 % en la cobertura del territorio nacional.

Esas estaciones transmiten información en tiempo real y operan bajo estándares internacionales de control de calidad. La institución atribuye a esa red ampliada una mejor comprensión de las fuentes sísmicas del país.

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El Insivumeh sostuvo que Guatemala no necesariamente registra más sismos, sino que ahora los detecta mejor con 85 estaciones de monitoreo.
La Red Sismológica Nacional pasó de registrar 850 sismos en 2018 a 11.804 en 2025 por la ampliación del monitoreo del Insivumeh. (Infobae América)

Tras las secuencias sísmicas ocurridas en 2025 en Sacatepéquez y Jutiapa, el instituto elaboró dos documentos técnicos que describen por primera vez las amenazas geológicas asociadas a esos eventos. La ampliación de la red también permitió identificar un nuevo sistema de fallas en el área de San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, y otro en Jutiapa.

Como parte de esa expansión, fueron instaladas nuevas estaciones sísmicas en Coatepeque, Quetzaltenango; Moyuta, Jutiapa; y La Democracia, Escuintla. La institución agregó que continúa el proceso de adquisición de más estaciones sísmicas y volcánicas para reforzar la vigilancia y analizar la posible relación entre distintos eventos geológicos.

La aplicación oficial emitió 649 notificaciones desde 2024

En Guatemala, el Insivumeh lanzó en 2024 la aplicación móvil Alerta de Terremotos, el primer mecanismo oficial para recibir alertas sísmicas después de pruebas y validaciones realizadas junto con el Servicio Sismológico Suizo.

Desde su entrada en funcionamiento, la aplicación emitió 649 notificaciones: 163 en 2024, 335 en 2025 y 151 en el primer semestre de 2026. El instituto aclaró que el sistema solo genera alertas cuando los eventos superan los umbrales establecidos, por lo que no todos los sismos son comunicados a la población.

El Insivumeh sostuvo que Guatemala no necesariamente registra más sismos, sino que ahora los detecta mejor con 85 estaciones de monitoreo.
Autoridades del Insivumeh y de la Conred brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el fortalecimiento de su aplicación y de la detección temprana de sismos. (Conred)

El caso que la institución presentó como prueba de efectividad ocurrió durante el sismo de magnitud 6.4 registrado en mayo de 2024. En ese episodio, el sistema alertó a 9.844 usuarios y 6.198 recibieron la notificación con más de 10 segundos de anticipación.

La aplicación supera actualmente el medio millón de usuarios activos. El medio oficial agregó que la plataforma atraviesa una fase de revisión y mejoras, aunque continuará operando con normalidad.

El Insivumeh también puso a disposición del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), una nueva herramienta para la recepción instantánea de alertas sísmicas. A la vez, recomendó a los usuarios mantener actualizada la aplicación, contar con conexión a internet y evitar cerrarla manualmente para asegurar la recepción oportuna de los avisos.

Rojas también cuestionó los reportes sobre sismos difundidos por una casa de estudios y por creadores de contenido. Según el funcionario, el país no necesariamente registra más sismos, sino que ahora los detecta mejor gracias a las 85 estaciones de monitoreo disponibles.

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