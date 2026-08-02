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El Gobierno de Guatemala avanza en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con diálogos territoriales

Las mesas de trabajo analizan situación local y recogen preocupaciones, oportunidades y prioridades en áreas urbanas y rurales, bienestar, riqueza, recursos naturales y fortalecimiento estatal, para incorporarlas al plan nacional

Sala con varias mesas blancas, sillas, un grupo de personas sentadas y un orador de espaldas con chaleco con logo
Guatemala puso en marcha la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2052 con un proceso participativo para definir inversiones y decisiones prioritarias desde los territorios. (Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala)
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Guatemala puso en marcha la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con horizonte en 2052, un proceso participativo que busca definir inversiones y decisiones prioritarias desde los territorios y que, tras los diálogos departamentales de julio, avanzará en agosto hacia una integración nacional de propuestas.

Los insumos recogidos en esta etapa serán parte de una ruta de seis fases que incluye preparación metodológica, recopilación de información técnica y participativa, sistematización y análisis prospectivo, formulación estratégica, validación y aprobación, e institucionalización con seguimiento e implementación inicial.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia impulsan los Diálogos Territoriales con Mirada al Futuro. Las jornadas comenzaron el 9 de julio y concluyen este 30 de julio en los 22 departamentos del país, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

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El proceso se desarrolla en reuniones ordinarias o extraordinarias de los consejos departamentales de desarrollo, los Codede, con participación de sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, mujeres, juventudes e instituciones públicas. El objetivo es construir una visión compartida sobre cada departamento y sobre el país para las próximas décadas.

Un grupo de hombres y mujeres sentados en mesas con tazas, botellas y cuadernos. Detrás se ve una pancarta azul y ventanas con persianas
Guatemala puso en marcha la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2052 con un proceso participativo para definir inversiones y decisiones prioritarias desde los territorios. (Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala)

Los diálogos departamentales ordenan propuestas en cinco ejes de desarrollo

La metodología prevé mesas de trabajo para analizar la situación de cada departamento y formular propuestas en cinco ejes: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riqueza para todas y todos, recursos naturales hoy y para el futuro, y fortalecimiento del Estado.

Ese esquema busca responder de forma directa qué se definirá en esta etapa: las preocupaciones, prioridades, oportunidades y propuestas de las regiones para incorporarlas a la actualización del K’atun 2052. Los aportes servirán para identificar las decisiones y las inversiones prioritarias de cada territorio.

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La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia sostiene que uno de los principales aportes del mecanismo es que la planificación se construye desde las comunidades. También señala que, a diferencia de ejercicios anteriores, esta ronda amplía la participación de sectores sociales para que las necesidades y potencialidades departamentales queden incorporadas en el plan.

En esta etapa, la SCEP actúa como coordinadora del Sistema de Consejos de Desarrollo, Siscode, y concentra la articulación entre actores territoriales e instituciones. Su papel consiste en facilitar que las prioridades definidas en los departamentos entren en el proceso nacional de planificación.

Durante una sesión de trabajo del Conadur, el presidente Bernardo Arévalo planteó el sentido político de la revisión del plan: “Viendo hacia el futuro y hacia las próximas generaciones, los invito a que reflexionemos sobre la revisión del Plan Nacional de Desarrollo K’atun. La reflexión que está detrás de estas modificaciones es que un gobierno que no llega al territorio no es un gobierno completo. Puede tener las mejores políticas, los mejores técnicos, los mejores planes pero si no tiene quién conecte esas decisiones con la realidad de las personas, se queda a mitad del camino”.

Varias personas, mesas, sillas, botellas de agua, tazas, cuadernos, bolígrafos, un cartel, ventanas con persianas verticales
Guatemala puso en marcha la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2052 con un proceso participativo para definir inversiones y decisiones prioritarias desde los territorios. (Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala)

La siguiente etapa sumará consultas, expertos y una reunión nacional en agosto

La actualización no se limitará a los talleres departamentales. Los resultados se complementarán con consulta virtual ciudadana, entrevistas con expertos, diálogos regionales multiactor, talleres nacionales de construcción de escenarios y un Encuentro Nacional de Planificación.

Ese encuentro está previsto para el 27 y 28 de agosto y reunirá a directores de planificación de las instituciones públicas. La meta será integrar los aportes recopilados y avanzar en la formulación del nuevo K’atun 2052.

Hugo Allan García, subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo, llamó a ampliar la participación de los integrantes de los consejos de desarrollo. “Queremos la participación de los integrantes de los consejos de desarrollo en estos amplios diálogos para poder construir miradas de futuro con la mejor calidad posible”, afirmó.

García añadió que los hallazgos de los diálogos se incorporarán al proceso de actualización y pidió el respaldo de los miembros del sistema para sostener las acciones previstas. Según el diseño del proceso, la etapa también busca identificar problemáticas urgentes, brechas estructurales específicas de los departamentos, necesidades apremiantes de la población y un mapeo del potencial económico, social y ambiental.

Toda la información obtenida será sistematizada para servir de base a la actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Con ello, la SCEP plantea fortalecer al Siscode como mecanismo principal de participación ciudadana para la planificación del desarrollo y orientar la visión de país hacia 2052 a partir de las realidades y aspiraciones de los territorios.

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