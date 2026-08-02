Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Presentan proyecto de ley para combatir el acoso escolar en Panamá con apoyo psicológico y detección temprana

El anteproyecto propone una política pública permanente basada en la detección temprana, la convivencia pacífica y el trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad.

Niña de espalda con camiseta amarilla y coleta escribe la palabra AYUDA en un tablero blanco con un marcador negro en un aula escolar.
El anteproyecto busca fortalecer la prevención del acoso escolar mediante programas permanentes de formación, detección temprana y acompañamiento psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El aumento de los casos de violencia registrados este año en centros educativos de Panamá impulsó la presentación de un anteproyecto de ley que busca cambiar el enfoque con el que el Estado enfrenta el acoso escolar.

La iniciativa propone crear un Programa de Prevención, Detección y Reparación Temprana del Acoso Escolar y la Violencia Juvenil, con el propósito de intervenir antes de que los conflictos escalen y fortalecer el acompañamiento psicológico de estudiantes, familias y docentes.

La propuesta, presentada por la diputada Graciela Hernández, llega en medio de una creciente preocupación por los episodios de agresiones ocurridos dentro y en los alrededores de escuelas del país, algunos de ellos con estudiantes hospitalizados, ataques con armas blancas e incluso disparos.

PUBLICIDAD

El proyecto parte de la premisa de que el acoso no debe abordarse únicamente desde el castigo, sino mediante una estrategia integral de prevención, detección temprana, salud mental y participación comunitaria.

Primer plano de dos jóvenes con mochilas. Uno con sudadera negra y mochila gris, el otro con camiseta blanca y mochila roja, se sujetan de la ropa.
La iniciativa surge tras varios hechos de violencia registrados este año en centros educativos, algunos de ellos con estudiantes hospitalizados y procesos penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos más recientes ocurrió en el Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, donde una estudiante de 15 años permaneció cerca de un mes hospitalizada tras ser golpeada presuntamente por tres compañeras dentro de un baño del plantel.

Las adolescentes fueron separadas del colegio mientras el Ministerio Público investiga las responsabilidades penales derivadas de la agresión.

Ese hecho se sumó a otros episodios violentos registrados durante 2026. En Colón, dos adolescentes fueron enviados a detención provisional por tentativa de homicidio tras atacar con armas blancas a otros estudiantes dentro de un plantel.

PUBLICIDAD

Días después se reportó otro caso con un objeto punzocortante y, meses antes, un menor fue imputado por disparar contra otro adolescente en las inmediaciones de un centro educativo. En San Miguelito también se registró un ataque a tiros cerca de una escuela pública.

Día contra el bullying: Ministerio de Justicia brinda recomendaciones para actuar ante el acoso escolar. (Foto: Agencia Andina)
La propuesta no crea nuevas sanciones para los agresores, sino que complementa los protocolos vigentes con un enfoque preventivo y de salud mental. (Foto: Agencia Andina)

Las cifras del Ministerio Público reflejan esa tendencia. Entre enero y mayo de 2026, las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1.998 denuncias por delitos presuntamente cometidos por menores de edad, un incremento del 21 % respecto al mismo período de 2025.

Los delitos contra la vida y la integridad personal aumentaron 40,9 %, datos que han reforzado el debate sobre la necesidad de adoptar nuevas estrategias preventivas.

El anteproyecto establece la creación de un programa permanente orientado a desarrollar acciones de formación, sensibilización, detección oportuna, orientación y acompañamiento en los ámbitos familiar, educativo, comunitario, empresarial y digital.

La intención es que la intervención no se limite al momento en que ocurre una agresión, sino que permita identificar factores de riesgo y atenderlos de manera temprana.

Su alcance va más allá de los centros educativos. La propuesta sería aplicable a escuelas oficiales y particulares, instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas que participen mediante programas de responsabilidad social y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de construir una red nacional de prevención de la violencia juvenil.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto contempla campañas de sensibilización, capacitación para docentes y padres de familia, y programas de convivencia con una duración mínima de cinco meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las acciones contempladas se encuentra la capacitación de padres, madres, acudientes, docentes y cuidadores; la promoción de la salud mental y el bienestar emocional; campañas sobre el uso seguro y responsable de las plataformas digitales y programas continuos para fortalecer la empatía, la autoconfianza y la convivencia pacífica.

El proyecto dispone además que estas actividades tengan una duración mínima de cinco meses y que, al inicio de cada año escolar, todos los planteles informen a la comunidad educativa sobre los protocolos vigentes para atender casos de acoso escolar y violencia juvenil.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que no crea nuevas sanciones para los estudiantes agresores ni modifica las medidas disciplinarias existentes.

El texto deja expresamente establecido que el programa tendrá un carácter complementario y que no sustituye ni altera los protocolos o competencias que actualmente ejerce el Ministerio de Educación en materia de convivencia escolar.

En otras palabras, la apuesta legislativa no consiste en endurecer los castigos, sino en fortalecer la prevención y reducir la aparición de nuevos casos.

Ilustración digital estilo serigrafía, con efecto de agrietamiento, mostrando a un joven sentado en el suelo de un pasillo escolar con casilleros y otros estudiantes de pie.
Las autoridades buscan fortalecer la identificación temprana de conductas de riesgo antes de que deriven en episodios de violencia dentro o fuera de las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación del programa recaería en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que trabajaría junto con otras entidades públicas, municipios, empresas privadas y organizaciones civiles.

Además, el proyecto crea un Comité Técnico Interinstitucional, de carácter consultivo, encargado de coordinar la implementación de la estrategia sin generar nuevas estructuras administrativas ni mayores costos para el Estado.

La iniciativa también incorpora un componente de información estadística para fortalecer las políticas públicas. El Mides deberá promover la recopilación, integración y análisis de datos relacionados con el acoso escolar y la violencia juvenil, garantizando la confidencialidad de la información, y presentar un informe anual que permita evaluar los resultados del programa y realizar ajustes en las estrategias de prevención.

En la exposición de motivos, la diputada sostiene que el acoso escolar y la violencia juvenil afectan la convivencia, el desarrollo integral y el bienestar emocional de niños y adolescentes, con repercusiones que alcanzan a las familias, las comunidades y los entornos digitales.

Por ello, plantea articular los esfuerzos del Estado, la empresa privada y la sociedad civil para construir una política pública preventiva que permita ofrecer entornos más seguros e inclusivos para los estudiantes panameños.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeAcoso escolarApoyo psicológicoViolencia escolar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Guatemala avanza en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con diálogos territoriales

Las mesas de trabajo analizan situación local y recogen preocupaciones, oportunidades y prioridades en áreas urbanas y rurales, bienestar, riqueza, recursos naturales y fortalecimiento estatal, para incorporarlas al plan nacional

El Gobierno de Guatemala avanza en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun con diálogos territoriales

El árbitro salvadoreño Iván Barton le da el visto bueno al tema techno que nació de su tarjeta roja en el Mundial

Bartón admitió que no le agradó la idea al inicio, pero terminó felicitando al DJ tras ver a miles de personas bailando con su voz

El árbitro salvadoreño Iván Barton le da el visto bueno al tema techno que nació de su tarjeta roja en el Mundial

La Concacaf celebra que la FIFA retire su plan de crear una filial para comercializar el Mundial

El organismo regional y sus 41 asociaciones miembro señalaron que el desistimiento del proyecto FIFA Forward Enterprise frena un cambio en el control de los derechos comerciales y exige mayor rendición de cuentas

La Concacaf celebra que la FIFA retire su plan de crear una filial para comercializar el Mundial

Honduras: Degollada hallan a mujer dentro de casa en construcción en Catacamas

La víctima fue encontrada sin vida en el barrio La Pista, en Catacamas. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y aún no reportan personas detenidas.

Honduras: Degollada hallan a mujer dentro de casa en construcción en Catacamas

El apetito por el crédito repunta en Panamá: autos, tarjetas y préstamos personales impulsan la recuperación

El ahorro continuó fortaleciendo al sistema bancario, mientras los préstamos para consumo crecieron a un ritmo superior al hipotecario y las empresas todavía muestran una recuperación desigual en la demanda de crédito.

El apetito por el crédito repunta en Panamá: autos, tarjetas y préstamos personales impulsan la recuperación

TECNO

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares hoy

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Un malware oculto en Word puede engañar a la IA de Microsoft para alterar tus documentos en secreto

Así es la nueva función de Google Fotos para ocultar datos sensibles de tus imágenes

ENTRETENIMIENTO

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

MUNDO

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspendió de forma temporal el bombeo tras los ataques ucranianos

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú