Panamá acelera su ritmo de expansión: el índice mensual de actividad sube 5.96% en abril

Imagen de archivo: Una imagen aérea tomada con un dron muestra al buque metanero Nohshu Maru, con bandera de Bahamas, navegando por el Canal de Panamá a plena capacidad, debido al aumento de la demanda por parte de los propietarios y operadores de buques de gas natural licuado a raíz de la guerra en Irán. La imagen fue tomada en Ciudad de Panamá, Panamá, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El Índice Mensual de Actividad Económica de Panamá (IMAE) de Panamá registró en abril de 2026 un crecimiento interanual de 5.96%, impulsado principalmente por el comercio, el transporte y las finanzas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entidad adscrita a la Contraloría General panameña. La expansión de la economía supera el 4.15% informado en el mismo mes del año anterior, lo que refleja una aceleración en el ritmo de recuperación pospandemia, de acuerdo con datos oficiales difundidos este domingo y recogidos por la agencia de noticias EFE.

El IMAE es un indicador que aproxima la trayectoria del crecimiento económico mensual, en un contexto donde el producto interno bruto (PIB) de Panamá se situó en 4.4% durante 2025, según el INEC. La información oficial resalta el peso del sector transporte, especialmente por el flujo de peajes en el Canal de Panamá, y el dinamismo del comercio local y exterior.

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El comercio mostró un desempeño gracias a las ventas al por menor y mayorista, la reexportación de bienes desde la Zona Libre de Colón —la mayor zona franca del continente—, la comercialización de automóviles nuevos y la demanda de gasolina de 91 octanos, indica la nota de EFE.

Uno de los motores de esta expansión ha sido el tránsito por el Canal de Panamá, que, según el INEC, se ha beneficiado de la crisis en Oriente Medio, la cual ha impactado las rutas marítimas del estrecho de Ormuz y redirigido parte del tráfico internacional hacia la vía interoceánica centroamericana. El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones también se vio fortalecido por la actividad del transporte aéreo y el movimiento de contenedores a través del sistema portuario nacional, como lo informó EFE.

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IMAGEN DE ARCHIVO: Un remolcador empuja un buque en el puerto de Balboa en el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 9 de abril de 2026. REUTERS/Aris Martínez

En el ámbito financiero, la intermediación mostró un aumento tanto en los depósitos externos como en la cartera crediticia, contribuyendo al resultado global. La industria manufacturera, por su parte, se vio favorecida por el incremento en la elaboración de productos alimenticios, como el procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado vacuno y porcino, y la fabricación de derivados del tomate. EFE subraya que estos sectores aportaron a la diversificación de la economía real panameña.

Algunos rubros presentaron caídas. El informe del INEC señala que el cultivo de piña, la captura y fileteo de pescado para exportación, la generación de energía térmica, la venta de combustible de 95 octanos, la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas, y la elaboración de leche registraron variaciones negativas en abril. Estos desempeños contrastan con el desempeño de los sectores de servicios y logística.

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El peso de los servicios en la economía panameña

La economía panameña mantiene una estructura orientada hacia los servicios, representados principalmente por el Canal de Panamá, la banca internacional, la ZLC y el turismo. Según organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país ha estado entre las economías de mayor crecimiento de América Latina durante las últimas dos décadas, aunque enfrenta retos en materia de desigualdad y empleo informal.

El INEC atribuye el desempeño actual a la capacidad del país para aprovechar su posición geográfica y su infraestructura logística, factores que han permitido afrontar la desaceleración global y los desafíos regionales.

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