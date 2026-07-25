Panamá

Panameños recurren masivamente a la plataforma digital para saber dónde encontrar sus medicamentos

La herramienta de la Caja de Seguro Social recibió 150 mil consultas en 36 horas desde su lanzamiento.

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La plataforma permite consultar desde cualquier dispositivo si un medicamento está disponible y en cuál farmacia de la CSS puede retirarse. Cortesía CSS
La plataforma permite consultar desde cualquier dispositivo si un medicamento está disponible y en cuál farmacia de la CSS puede retirarse. Cortesía CSS

La nueva plataforma Mi Farma Digital superó las 150 mil visitas durante sus primeras 36 horas de funcionamiento, una cifra que, más allá del interés por una nueva herramienta tecnológica, pone nuevamente en evidencia uno de los problemas históricos que enfrentan miles de asegurados panameños: la incertidumbre sobre si encontrarán o no los medicamentos recetados por los propios médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuando acuden a una farmacia institucional.

Durante décadas, la falta recurrente de medicamentos ha obligado a pacientes con enfermedades crónicas, jubilados, pensionados y trabajadores cotizantes a recorrer varias instalaciones de la CSS o, en muchos casos, comprar de su propio bolsillo los tratamientos que deberían recibir como parte de las prestaciones financiadas con los descuentos aplicados mensualmente a sus salarios.

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Ese escenario explica, en parte, la rápida acogida que tuvo la nueva plataforma, diseñada para que los usuarios consulten desde cualquier dispositivo con acceso a internet si un medicamento forma parte del cuadro básico de la institución, en qué farmacia se encuentra disponible y cuál es el nivel de abastecimiento existente, evitando desplazamientos innecesarios.

El director general de la CSS, Dino Mon, aseguró que la herramienta representa un cambio en la forma en que la institución se relaciona con los asegurados, al poner a disposición del público la misma información que utilizan internamente para administrar el inventario de medicamentos.

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El sistema incorpora un semáforo que alerta cuando las existencias de un medicamento comienzan a disminuir. Cortesía CSS
El sistema incorpora un semáforo que alerta cuando las existencias de un medicamento comienzan a disminuir. Cortesía CSS

“No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos”, afirmó Mon durante la presentación oficial de la plataforma.

El funcionario explicó que el sistema busca ofrecer mayor transparencia y permitir que los pacientes puedan planificar sus visitas a las farmacias de la institución, reduciendo el tiempo invertido en filas, traslados y búsquedas que muchas veces terminaban sin éxito.

La plataforma incorpora dos modalidades de consulta. La primera permite verificar rápidamente si un medicamento está disponible y en cuál instalación puede retirarse. La segunda ofrece información más detallada sobre inventarios, consumo diario, disponibilidad proyectada, tipo de compra, proveedor y otros elementos relacionados con la gestión del abastecimiento.

Uno de los aspectos más novedosos es que el sistema muestra por primera vez los 572 medicamentos que integran la Lista Oficial de Medicamentos de la CSS, dejando claro cuáles tratamientos están cubiertos por la institución y cuáles no forman parte de su cuadro básico, independientemente de que sean recetados por un médico.

Dino Mon sostiene que la plataforma busca transparentar el inventario farmacéutico y facilitar el acceso de los pacientes a la información oficial. (Foto: CSS)
Dino Mon sostiene que la plataforma busca transparentar el inventario farmacéutico y facilitar el acceso de los pacientes a la información oficial. (Foto: CSS)

Además, la plataforma incorpora un sistema de semáforos que alerta cuando las existencias de un medicamento comienzan a disminuir, utilizando información de inventarios que se actualiza permanentemente durante el día.

También permite realizar búsquedas por nombre comercial o genérico, provincia y unidad ejecutora, sin necesidad de crear una cuenta o utilizar una contraseña.

De acuerdo con la CSS, la institución mantiene actualmente 93% de disponibilidad nacional de medicamentos, distribuidos a través de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país. La herramienta fue desarrollada tras integrar miles de registros relacionados con inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y movimientos de abastecimiento.

Para Mon, uno de los principales aportes de Mi Farma Digital será que los propios asegurados puedan fiscalizar el nivel de abastecimiento y exigir mejoras en el servicio cuando detecten deficiencias.

Primer plano de una persona con bata blanca que alcanza una caja de medicamento en una estantería con varias cajas y frascos.
Durante años, la falta de medicamentos ha obligado a miles de asegurados a recorrer varias instalaciones de la Caja en busca de sus tratamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de la CSS sostuvo que el objetivo es que el paciente tenga la certeza de que, antes de salir de su casa, podrá conocer si el medicamento está disponible y decidir a cuál instalación acudir.

También indicó que la información publicada busca eliminar dudas sobre la cobertura de determinados tratamientos y hacer más transparente la gestión de inventarios.

La rápida adopción de la plataforma también puede interpretarse como un reflejo de la necesidad acumulada de los asegurados. Para miles de pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros padecimientos crónicos, conocer con anticipación la disponibilidad de un medicamento no representa únicamente un ahorro de tiempo o dinero, sino la posibilidad de evitar interrupciones en tratamientos esenciales y reducir la incertidumbre que durante años ha acompañado las visitas a las farmacias de la Caja de Seguro Social.

En ese sentido, el verdadero desafío para la institución no será únicamente mantener actualizada la plataforma, sino garantizar que la información refleje un abastecimiento suficiente y sostenido. De poco servirá que un paciente pueda verificar en línea la existencia de un medicamento si, al llegar a la farmacia, continúa enfrentando el mismo problema que históricamente ha marcado la atención farmacéutica de la CSS: la falta del tratamiento que necesita para cuidar su salud.

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