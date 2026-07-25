Más de 700 mil guanacastecos en Costa Rica se beneficiarán con obras financiadas por el BCIE en infraestructura, educación y acceso al agua

Los nuevos puentes sobre los ríos Gallina y Carrizal mejoran la conectividad de miles de habitantes y visitantes en Guanacaste. Crédito: BCIE

Más de 700,000 habitantes de Guanacaste serán los principales beneficiarios de una serie de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que buscan fortalecer la conectividad, mejorar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo económico y social de la provincia del Pacífico Norte de Costa Rica.

Las inversiones incluyen tanto obras actualmente en ejecución como proyectos ya concluidos, consolidando al BCIE como uno de los principales organismos multilaterales que respaldan el desarrollo de la región. Entre las iniciativas destacan el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerados dos de los programas de mayor impacto para la provincia.

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Uno de los proyectos con mayor alcance es PROERI, que contempla una inversión superior a los 45 millones de dólares destinada a la construcción y rehabilitación de infraestructura afectada por fenómenos naturales y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El programa comprende 26 obras distribuidas en nueve de los once cantones guanacastecos. Entre ellas se encuentran la construcción y rehabilitación de 15 puentes, cinco tramos de carretera y seis centros educativos, obras que buscan mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y reforzar la seguridad de miles de personas que diariamente dependen de esta infraestructura.

De acuerdo con el BCIE, varias de estas intervenciones ya muestran avances importantes. El puente sobre el río Chingo, ubicado en el cantón de La Cruz, se convirtió en la primera obra finalizada dentro del programa durante 2025 y actualmente beneficia a más de 2,000 habitantes de la zona.

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El BCIE financia proyectos de infraestructura que beneficiarán a más de 700.000 habitantes de Guanacaste.

A esta infraestructura se suman los nuevos puentes sobre los ríos Gallina y Carrizal, en el cantón de Carrillo, que entraron en funcionamiento durante junio de este año. Estas obras mejoran la conectividad para más de 9,000 personas y facilitan el tránsito de visitantes hacia diversos destinos turísticos de Guanacaste, una de las principales regiones turísticas del país.

El componente educativo también forma parte de las inversiones impulsadas por el organismo regional. La construcción de la nueva Escuela Matías Duarte Sotela, ubicada en la comunidad de El Cacao de Santa Cruz, se encuentra en su fase final y se prevé que concluya durante el mes de agosto.

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Mientras tanto, otras obras contempladas en PROERI continúan avanzando en diferentes etapas administrativas y constructivas, que incluyen procesos de adjudicación, formalización de contratos y ejecución de trabajos, con el objetivo de ampliar el impacto del programa en distintos cantones de la provincia.

Otro de los proyectos estratégicos financiados por el BCIE es el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerado una de las iniciativas de infraestructura hídrica más importantes del país.

La institución multilateral aporta 425 millones de dólares para esta obra, la cual presenta un avance general del 21,6 %. Actualmente se desarrollan trabajos relacionados con la captación y conducción de agua, la construcción del camino de acceso al proyecto, el canal temporal de riego y las excavaciones necesarias para la toma de aguas.

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El programa PROERI contempla la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras y centros educativos en nueve cantones de la provincia. Crédito: BCIE

Asimismo, el BCIE informó que la línea de distribución eléctrica que abastecerá las obras se encuentra prácticamente concluida. Esta infraestructura permitirá, en una etapa posterior, incorporar la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional y respaldar el funcionamiento del proyecto.

Cuando entre en operación, PAACUME busca garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, fortalecer los sistemas de riego agrícola y brindar mayor disponibilidad del recurso hídrico para actividades productivas, en una provincia donde la gestión del agua constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y la adaptación al cambio climático.

Además de los proyectos que actualmente están en ejecución, el BCIE destacó otras inversiones ya finalizadas que han contribuido al desarrollo de Guanacaste. Entre ellas sobresale la nueva torre de hospitalización del Hospital de La Anexión, en Nicoya, que fortaleció la capacidad de atención médica de la región.

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También figura el Proyecto Geotérmico Las Pailas, reconocido como una de las principales iniciativas de generación de energía renovable del país, así como la ampliación y mejoramiento del Acueducto de Bagaces, obra que incrementó la capacidad de abastecimiento de agua para las comunidades del cantón.

Con estas inversiones, el BCIE reafirma su estrategia de apoyar proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y mejoren la calidad de vida de cientos de miles de habitantes de Guanacaste, mediante obras que buscan responder tanto a las necesidades actuales como a los retos de desarrollo que enfrenta la provincia.

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