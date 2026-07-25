¿Físico o agilidad? El salvadoreño Fernanfloo busca hacer historia hoy en La Velada del Año VI

Hoy, la comunidad hispanohablante paralizará las redes para presenciar el combate estelar entre el salvadoreño Fernanfloo y el español Plex en La Velada del Año VI (Cortesía: Ibai LLanos).

La expectación ha alcanzado su punto más alto para el noveno combate de “La Velada del Año VI”, el emblemático evento de boxeo que se celebrará hoy 25 de julio, y promete paralizar a la comunidad hispanohablante de internet.

En esta ocasión, el cuadrilátero será testigo de un choque de titanes entre dos de los creadores de contenido más queridos y seguidos del mundo digital: el español Plex y el salvadoreño Fernanfloo. Tras un pesaje en vivo cargado de emotividad, chistes y un toque indispensable de tensión, ambos deportistas se declararon listos para dar un espectáculo inolvidable a sus fanáticos.

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La cobertura del evento principal de La Velada del Año VI arrancará formalmente a las 7:00 PM (hora de España). Sin embargo, los fanáticos latinoamericanos también tienen la cita agendada desde temprano; en El Salvador, la transmisión dará inicio a las 11:00 AM y podrá verse de manera gratuita y global a través de los canales de Ibai en Twitch, YouTube y TikTok.

Se prevé que el tan esperado duelo entre el salvadoreño y el español tome lugar aproximadamente a las 5:00 PM (hora de El Salvador), un horario estelar para que millones de espectadores sincronicen sus pantallas y apoyen a su favorito.

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¿Quién tiene la ventaja? Plex y Fernanfloo se miden por última vez antes de su esperado combate en La Velada del Año.

Un reencuentro entre campeones

El combate de hoy no es un enfrentamiento cualquiera. Tanto Plex como Fernanfloo ya saben lo que es saborear la gloria sobre el ring. Fernanfloo se coronó campeón en La Velada del Año III, mientras que Plex hizo lo propio en La Velada del Año IV tras una intensa pelea contra ElMariana. Ahora, ambos regresan buscando defender su honor y alzarse con su segundo cinturón.

Durante la charla previa conducida por Ibai Llanos, se hicieron evidentes los drásticos cambios que ambos han experimentado en sus vidas personales desde su última aparición.

El salvadoreño destacó con orgullo cómo el nacimiento de su hijo ha redefinido sus prioridades y su motivación para afrontar retos de esta magnitud. Por su parte, Plex enfatizó su evidente transformación física e integral como boxeador, asegurando que se siente una persona totalmente diferente y técnicamente muy superior al Plex que subió al ring hace dos años.

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Un Fernanfloo más maduro, feliz y ahora en su faceta como padre llega hoy al cuadrilátero de La Velada del Año VI para enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera frente a Plex (Cortesía: InfoVelada).

A pesar de la inminente rivalidad deportiva, la química entre ambos creadores de contenido iluminó el escenario. Entre risas, tiraderas amistosas y gestos de respeto, dejaron en claro que fuera del ring mantienen una gran relación.

Uno de los momentos más virales del pesaje se dio tras la revisión de la báscula, cuando Fernanfloo pidió posar juntos frente a las cámaras. Como era de esperarse, las redes sociales y los internautas no tardaron en reaccionar con una lluvia de memes y bromas.

Al analizar la fotografía oficial del posado, muchos usuarios señalaron entre risas que Plex luce visiblemente más marcado y musculoso que el salvadoreño. Sin embargo, esto no desanima a la comunidad salvadoreña ni a los seguidores de Fernan, quienes mantienen intacta la esperanza de que el rey de la comedia dé la gran sorpresa técnica en el ring y se acredite su segundo cinturón.

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El peso pactado fijaba a Plex por debajo de los 82 kg y a Fernanfloo por encima de los 76 kg. Ambos cumplieron el objetivo sin inconvenientes:

Plex: Registró un peso de 81.5 kg.

Fernanfloo: Detuvo la báscula en 73.4 kg

A pesar de la evidente diferencia física, Fernanfloo demuestra su carisma y reta a Plex a una batalla de poses durante el pesaje oficial, desatando las risas de todos los presentes.

En cuanto a los pronósticos del público, la audiencia se encuentra profundamente dividida. Curiosamente, en las encuestas en vivo, la plataforma Twitch favoreció en un 63% a Fernanfloo, mientras que en YouTube fue Plex quien tomó la delantera con un 52% de la preferencia.

El escenario está completamente montado para una velada histórica llena de emociones, disciplina y entretenimiento. La suerte está echada y hoy sabremos quién se coronará rey definitivo del ring.

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