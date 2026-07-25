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El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”

Ekrem Imamoglu, en prisión preventiva por cargos de corrupción desde marzo de 2025, envió un mensaje de respaldo tras la fundación del bloque Yeni Parti (“Nuevo Partido”)

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El alcalde encarcelado de Estambul, Özgür Özel, apoya el nuevo partido opositor de Turquía
El alcalde encarcelado de Estambul, Özgür Özel, apoya el nuevo partido opositor de Turquía

El suspendido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, designado como próximo candidato a la presidencia de Turquía, ha respaldado en un mensaje difundido este sábado al partido Yeni Parti (“Nuevo Partido”), fundado ayer como escisión del socialdemócrata CHP, hasta entonces el mayor de la oposición.

El que fue líder del CHP desde 2023 hasta su destitución por orden judicial en mayo pasado, Özgür Özel, abandonó ayer la histórica formación junto con otros 90 diputados para fundar el Yeni Parti, tras fracasar todos los intentos de la cúpula depuesta de convocar un congreso para dirimir la cuestión del liderazgo.

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“Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro. Todos juntos con nuestro presidente del Yeni Parti”, escribió el alcalde, en prisión preventiva por cargos de corrupción desde marzo de 2025, en un mensaje difundido por la emisora Halk TV.

Özel fue depuesto en mayo pasado como medida cautelar por orden de un tribunal, mientras se sigue dirimiendo una acusación de compra de votos en el congreso del partido de noviembre de 2023, en el que Özel fue elegido con clara mayoría, reemplazando en el cargo a Kemal Kiliçdaroglu, quien dirigía la formación desde 2010.

La orden judicial devolvió el cargo de forma temporal a Kiliçdaroglu, quien se ha negado a convocar un nuevo congreso, alegando que primero se deben nombrar nuevos delegados para “limpiar” el partido.

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Kiliçdaroglu ha dado credibilidad a las acusaciones de corrupción que en el último año han llevado a prisión preventiva a decenas de alcaldes de CHP, entre ellos Imamoglu, que entonces acababa de ser designado por el CHP como futuro candidato presidencial para los comicios que deben celebrarse en 2028.

Recep Erdogan, presidente de Turquía
Recep Erdogan, presidente de Turquía

Özel y sus seguidores, no obstante, consideran los juicios una maniobra política del presidente turco, Recep Tayip Erdogan, y su partido, el islamista AKP, para erosionar a sus rivales, y muchos acusan a Kiliçdaroglu de actuar como peón de Erdogan para debilitar la oposición.

Del total de los 135 parlamentarios del CHP en el Parlamento, 91 se dieron ayer de baja de la formación para afiliarse al Yeni Parti, que ahora es la segunda fuerza del hemiciclo, mientras que el CHP, con 44 escaños, ha pasado al cuarto puesto.

Las encuestas aseguran que la nueva formación de Özel cuenta con una intención de voto por encima del 30 %, cerca de las mejores marcas del CHP en la década pasada y similar o incluso superior al nivel que los sondeos atribuyen al AKP.

Ayer, la Internacional Socialista, a la que el CHP pertenece desde 1995, celebró la creación del Yeni Parti “como un compromiso renovado con la democracia, el pluralismo político y el Estado de derecho”.

La federación difundió en la red X una carta de su presidente, Pedro Sánchez, en la que el político español expresaba su respaldo a Özel por su “decisión valiente” y adelantó que la Internacional Socialista colaboraría “de forma estrecha con la nueva iniciativa”.

(Con información de EFE)

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