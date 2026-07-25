Mensajes de texto presentados por la Fiscalía en EE.UU. revelan que joven salvadoreña sufrió un aborto en el caso D4vd

FOTO DE ARCHIVO: Los mensajes presentados ante un tribunal de Los Ángeles indican que Celeste Rivas Hernández quedó embarazada a los 13 años y abortó en enero de 2024. /(TED SOQUI/Pool via REUTERS/File Photo)

Los mensajes de texto presentados ante un tribunal de Los Ángeles muestran que Celeste Rivas Hernández, hija de padres salvadoreños, quedó embarazada a los 13 años y abortó en enero de 2024, más de un año antes de morir apuñalada, en una audiencia en la que la Fiscalía intenta que David Burke, el cantante conocido como D4vd, sea juzgado por asesinato y por una relación sexual que, según su acusación, comenzó cuando ella era menor y él tenía 18.

El cuerpo de la adolescente fue hallado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre de Burke, casi cinco meses después de que, según las autoridades, la joven fuera recogida el 23 de abril en Lake Elsinore, a unos 129 km de Los Ángeles. El médico forense declaró que no pudo establecer con precisión la fecha de la muerte por el avanzado estado de descomposición y sostuvo que llevaba muerta “al menos semanas”, aunque también podían haber sido meses.

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Según Telemundo 52, en el intercambio de mensajes de principios de enero de 2024, Burke se disculpó con la adolescente por “haberla hecho pasar por esto” en referencia al embarazo y posterior aborto de la joven. Ante esas palabras, la adolescente respondió: “Está bien, ninguno de los dos es capaz de cuidar al bebé. Es lo mejor, ¿no?”.

Más tarde, él volvió a disculparse y preguntó si el bebé era suyo. La respuesta contundente de la joven fue “por supuesto que es tuyo, David”.

La audiencia preliminar que se desarrolla en Los Ángeles busca determinar si Burke debe ir a juicio por el asesinato de Rivas Hernández. La Fiscalía sostiene que el músico comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años y que después la mató cuando ella amenazó con revelar la relación y arruinar una carrera musical que, de acuerdo con la acusación, ya le había generado millones.

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FOTO DE ARCHIVO: El abogado Patrick W. Steinfeld y familiares de Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre de 2025 en el maletero delantero de un Tesla registrado a nombre del músico conocido profesionalmente como D4vd, llegan a un juzgado tras la detención del cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, en Los Ángeles, California, EE.UU., el pasado 20 de abril de 2026. /(REUTERS/Daniel Cole)

Los fiscales también alegan que desmembró el cuerpo en su garaje. Un analista policial declaró que muestras obtenidas de aparentes manchas de sangre coincidían con el ADN de la menor.

Durante la jornada del viernes, la acusación dedicó varias horas a exponer la naturaleza de la relación entre ambos. De acuerdo con Telemundo 52, en la sala se mostraron fotografías de la pareja besándose y acostados en una cama, y las imágenes dejaban ver que la adolescente tenía tatuado “David” en tinta roja en un dedo, uno de los dos que le habían amputado cuando se encontró el cuerpo.

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El detective de la policía de Los Ángeles, Corey Farrell, describió que había más de 30 fotografías recuperadas del iPhone de Burke que no pudieron exhibirse en el tribunal por su contenido explícito. Según su testimonio, en esas imágenes Rivas Hernández tenía 13 y 14 años.

La madre de la adolescente, Mercedes Martínez, rompió a llorar mientras el detective empezaba a detallar el contenido de esas fotografías. Su padre bajó la mirada, y poco después ambos abandonaron la sala, acompañados por la fiscal adjunta Beth Silverman, que se acercó a consolar a la madre.

Los mensajes hablaron de anticoncepción, embarazo y aborto

Las imágenes fueron extraídas del teléfono de Burke, incautado durante un registro en su domicilio. Las conversaciones recuperadas de su cuenta de iCloud trataban con frecuencia sobre anticoncepción y embarazo, y en enero de 2024 se centraron en el aborto.

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FOTO DE ARCHIVO: El cantante David Anthony Burke, conocido como D4vd, observa durante su comparecencia por el asesinato de Celeste Rivas Hernández en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California, EE.UU., el pasado 20 de abril de 2026. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, anunció a primera hora del día que el músico David Anthony Burke, conocido como D4vd, fue acusado por del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado descompuesto y desmembrado en su coche, que había sido incautado en septiembre de 2025. /(TED SOQUI/Pool vía REUTERS)

Meses después, en otro mensaje leído en la audiencia, la adolescente escribió que lamentaba haberle quitado la vida a “un bebé inocente”. En otro intercambio, le preguntó a Burke si alguien sabía que mantenían relaciones sexuales, y él contestó: “No, y quiero que siga siendo así hasta que nos casemos”.

La publicación informó que Rivas Hernández cumplió 14 años en septiembre de 2024 y poco después viajó con Burke a Londres y a Texas para conocer a su familia. Los mensajes posteriores, según el testimonio, mostraban una relación cada vez más tensa.

En noviembre de 2024, ella escribió: “Tuve relaciones sexuales contigo casi un año seguido”. Él respondió que ella actuaba como si se tratara de su primera ruptura, cuando en realidad era la octava.

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La autopsia confirmó dos heridas punzantes y dejó dudas sobre el tiempo de muerte

El doctor Grant Ho, del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, declaró que la causa de muerte fueron dos heridas punzantes en la parte superior del cuerpo. Una perforó el hígado desde el abdomen y la otra dañó las costillas en el lado izquierdo del pecho.

Ho explicó que había otras lesiones en la piel que podían haberse producido después de la muerte. Según Telemundo 52, también dijo que la descomposición impedía determinar con exactitud cuándo ocurrió el homicidio. Ante una pregunta de Silverman sobre si la víctima había llegado a cumplir 15 años, el forense respondió que no.

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D4vd alcanzó notoriedad como fenómeno musical adolescente y publicó su álbum Withered dos días después de la fecha en que las autoridades sitúan la muerte de Celeste Rivas Hernández. /(Foto AP)

La defensa, encabezada por la abogada Marilyn Bednarski, interrogó al médico sobre las pruebas toxicológicas. Ho explicó que solo pudieron realizarse sobre el hígado porque no había muestras de sangre, que inicialmente apareció un resultado positivo para benzodiacepinas y metanfetamina, pero que el primero fue descartado tras pruebas adicionales y el segundo quedó como no concluyente.

El forense dijo: “No puedo afirmar que haya tenido alguna relación con la muerte”. De acuerdo con el medio, confirmó que la descomposición puede afectar la precisión de esas pruebas y aceptó que el informe toxicológico no aportaba información suficiente para sostener una muerte por sobredosis.

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Bednarski preguntó además si en una autopsia puede ser útil hablar con familiares o amigos sobre la vida de la persona fallecida, su salud mental, si tenía ideas suicidas, si consumía drogas con frecuencia o si era violenta. Ho respondió “potencialmente” en cada caso, pero indicó que en esta investigación no se realizaron esas conversaciones.

Bajo el nombre artístico de D4vd, pronunciado “David”, Burke alcanzó notoriedad como fenómeno musical adolescente con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Sus canciones, entre ellas “Romantic Homicide”, lanzada en 2022, acumulan más de mil millones de reproducciones en TikTok, Soundcloud y Spotify; fue telonero de SZA en 2023, actuó en Coachella en 2024 y publicó su primer álbum, Withered, dos días después de la fecha en que las autoridades sitúan la muerte de Rivas Hernández.

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El detective Farrell volverá al estrado el lunes para el quinto y, probablemente, último día de la audiencia preliminar.