Travis Scott confiesa los nervios de su debut actoral en “La Odisea”: “No sabía qué estaba haciendo”

El músico recibió una propuesta directa de uno de los directores más prestigiosos de Hollywood y enfrentó una experiencia inédita en su carrera (Universal Pictures)

Travis Scott recibió una llamada que cambió su rutina habitual. El reconocido músico contó que Christopher Nolan, uno de los directores más influyentes de la industria, lo contactó personalmente para invitarlo a actuar en la película La Odisea. La propuesta lo tomó completamente desprevenido y lo obligó a enfrentarse a un desafío completamente nuevo en su carrera.

La revelación ocurrió durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Scott narró que en la pantalla de su teléfono apareció el nombre “Chris” y atendió sin saber qué esperar. “Mi teléfono sonó y solo decía ‘Chris’. Y yo pensaba: ‘Está bien, no sé de qué se trata esto. ¿Quizás quiere ir a un show?’”, relató el artista sobre el desconcierto inicial.

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Scott contó cómo una llamada inesperada de Nolan lo sorprendió y lo llevó a considerar su primer papel en el cine (Wireimage. AP)

Según contó, Nolan fue directo. “¿Te interesaría actuar en una película?”, recordó que le dijo el director. El rapero respondió con cautela: “Supongo que sí, ¿sabes? ¿Cuál es el papel?”

La sorpresa y la reacción de Scott

Scott reconoció que su experiencia ante las cámaras se limitaba a videos musicales, por lo que la propuesta resultó completamente inesperada. “Pensé que podía ser para otra persona”, admitió.

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El artista relató su incredulidad inicial y el momento en que comprendió la magnitud de la invitación para sumarse al proyecto (REUTERS/Dylan Martinez)

Durante la conversación, Nolan le explicó que estaba trabajando en una película que se estrenaría pronto y que quería sumarlo al elenco. Cuando Travis Scott comprendió que se trataba de un papel genuino en una producción importante, la sorpresa fue aún mayor. “Yo estaba como: ‘Wow, espera, espera. ¿Sabes que hago música?’”, le preguntó al director.

A pesar de la incertidumbre, Scott decidió aceptar. “Realmente disfruto su tiempo. Me inspira mucho, es un verdadero mentor para mí fuera de todo esto. Así que le dije: ‘Yo, lo que tú quieras, yo quiero. Como sea que vaya, estoy adentro’”, afirmó el artista sobre su decisión de sumarse al proyecto.

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El debut actoral y los nervios

Travis Scott explicó los temores y la presión que sintió al actuar por primera vez frente a las cámaras en una superproducción (Universal Pictures)

Scott admitió que enfrentó el rodaje con nerviosismo, ya que antes de La Odisea su experiencia frente a cámara se limitaba a la grabación de videoclips. La incursión en un terreno ajeno a su carrera musical representó un desafío para el artista.

Sin embargo, su actuación recibió elogios. “La rompiste. Estuviste genial en la película”, le dijo Jimmy Fallon. Ante el comentario, Scott reconoció la tensión con la que había vivido la experiencia: “En realidad estaba nervioso como la mierda, pero salió bien”.

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Compartir set con grandes figuras

El músico también contó que su expectativa inicial sobre la magnitud del papel era modesta. Creía que solo aparecería en una escena y junto a extras, pero la realidad fue muy diferente. “No sabía que iba a estar con Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson, un montón de gente increíble… Yo pensaba: ‘No sé qué carajos estoy haciendo’”, confesó Scott sobre su sorpresa al ver el elenco.

El cantante se refirió al impacto de filmar junto a estrellas como Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson

Pese a la intimidación inicial, el ambiente de trabajo lo ayudó a soltarse. “Chris es un director increíble. Todos me hicieron sentir cómodo”, destacó el músico, y agregó que se sintió agradecido por estar allí y por poder observar de cerca ese trabajo.

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La canción llegó después del papel

Otra revelación de la entrevista fue que la oportunidad de actuar surgió antes de que Nolan le pidiera componer una canción para la película. Más tarde, Scott contribuyó con el tema “When I’m Home” para la banda sonora de La Odisea. Su entorno cercano celebró este paso como un logro significativo en su carrera artística.

La participación en la película motivó reacciones y mensajes de apoyo de familiares, docentes y personas cercanas a los inicios del rapero (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Es que la repercusión de su participación en la película no se limitó al público general. Scott relató que antiguos conocidos, como sus padres, su orientador escolar y su profesor de teatro, se pusieron en contacto con su madre tras verlo en pantalla.

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Según explicó, ese reconocimiento tuvo un valor especial porque provino de quienes antes lo corregían y trataban de encaminarlo. Ahora, aseguró, esas mismas personas recibieron su aparición en La Odisea como una señal de que había dado un paso que ellas valoraban de verdad.