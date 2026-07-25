Travis Scott confiesa los nervios de su debut actoral en “La Odisea”: “No sabía qué estaba haciendo”

Travis Scott recibió una llamada que cambió su rutina habitual. El reconocido músico contó que Christopher Nolan, uno de los directores más influyentes de la industria, lo contactó personalmente para invitarlo a actuar en la película La Odisea. La propuesta lo tomó completamente desprevenido y lo obligó a enfrentarse a un desafío completamente nuevo en su carrera.
La revelación ocurrió durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Scott narró que en la pantalla de su teléfono apareció el nombre “Chris” y atendió sin saber qué esperar. “Mi teléfono sonó y solo decía ‘Chris’. Y yo pensaba: ‘Está bien, no sé de qué se trata esto. ¿Quizás quiere ir a un show?’”, relató el artista sobre el desconcierto inicial.
PUBLICIDAD
Según contó, Nolan fue directo. “¿Te interesaría actuar en una película?”, recordó que le dijo el director. El rapero respondió con cautela: “Supongo que sí, ¿sabes? ¿Cuál es el papel?”
La sorpresa y la reacción de Scott
Scott reconoció que su experiencia ante las cámaras se limitaba a videos musicales, por lo que la propuesta resultó completamente inesperada. “Pensé que podía ser para otra persona”, admitió.
PUBLICIDAD
Durante la conversación, Nolan le explicó que estaba trabajando en una película que se estrenaría pronto y que quería sumarlo al elenco. Cuando Travis Scott comprendió que se trataba de un papel genuino en una producción importante, la sorpresa fue aún mayor. “Yo estaba como: ‘Wow, espera, espera. ¿Sabes que hago música?’”, le preguntó al director.
A pesar de la incertidumbre, Scott decidió aceptar. “Realmente disfruto su tiempo. Me inspira mucho, es un verdadero mentor para mí fuera de todo esto. Así que le dije: ‘Yo, lo que tú quieras, yo quiero. Como sea que vaya, estoy adentro’”, afirmó el artista sobre su decisión de sumarse al proyecto.
PUBLICIDAD
El debut actoral y los nervios
Scott admitió que enfrentó el rodaje con nerviosismo, ya que antes de La Odisea su experiencia frente a cámara se limitaba a la grabación de videoclips. La incursión en un terreno ajeno a su carrera musical representó un desafío para el artista.
Sin embargo, su actuación recibió elogios. “La rompiste. Estuviste genial en la película”, le dijo Jimmy Fallon. Ante el comentario, Scott reconoció la tensión con la que había vivido la experiencia: “En realidad estaba nervioso como la mierda, pero salió bien”.
PUBLICIDAD
Compartir set con grandes figuras
El músico también contó que su expectativa inicial sobre la magnitud del papel era modesta. Creía que solo aparecería en una escena y junto a extras, pero la realidad fue muy diferente. “No sabía que iba a estar con Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson, un montón de gente increíble… Yo pensaba: ‘No sé qué carajos estoy haciendo’”, confesó Scott sobre su sorpresa al ver el elenco.
Pese a la intimidación inicial, el ambiente de trabajo lo ayudó a soltarse. “Chris es un director increíble. Todos me hicieron sentir cómodo”, destacó el músico, y agregó que se sintió agradecido por estar allí y por poder observar de cerca ese trabajo.
PUBLICIDAD
La canción llegó después del papel
Otra revelación de la entrevista fue que la oportunidad de actuar surgió antes de que Nolan le pidiera componer una canción para la película. Más tarde, Scott contribuyó con el tema “When I’m Home” para la banda sonora de La Odisea. Su entorno cercano celebró este paso como un logro significativo en su carrera artística.
Es que la repercusión de su participación en la película no se limitó al público general. Scott relató que antiguos conocidos, como sus padres, su orientador escolar y su profesor de teatro, se pusieron en contacto con su madre tras verlo en pantalla.
PUBLICIDAD
Según explicó, ese reconocimiento tuvo un valor especial porque provino de quienes antes lo corregían y trataban de encaminarlo. Ahora, aseguró, esas mismas personas recibieron su aparición en La Odisea como una señal de que había dado un paso que ellas valoraban de verdad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD