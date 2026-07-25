La luna de miel de Dua Lipa por Italia: la guía para recorrer la misma ruta

Dua Lipa y Callum Turner recorrieron Italia de sur a norte en una luna de miel que unió Sicilia, Nápoles, la Costa Amalfitana, la costa del Lacio, Porto Ercole y Roma

Dua Lipa y Callum Turner recorrieron Italia de sur a norte durante su luna de miel: desde Sicilia hasta Roma, pasando por la Costa Amalfitana y la costa del Lacio. Una periodista de Condé Nast Traveler que realizó el mismo itinerario semanas antes revela los secretos de esa ruta y por qué se trata de uno de los recorridos más completos que ofrece el país.

Palermo y Scopello: el arranque siciliano

El viaje arranca en Palermo, una ciudad que Condé Nast Traveler describió como “sucia, cruda y hermosa”. La capital siciliana combina arquitectura árabe-normanda, mercados al aire libre y una escena cultural que la distingue del resto del sur de Italia.

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Quienes dispongan de más tiempo pueden explorar los pueblos del entorno, como Castellammare del Golfo, con su fuerte medieval asomado al mar, y tiendas de todo tipo a lo largo de su casco histórico.

A media hora en auto de Palermo, la cala de Scopello es otra parada del itinerario. El acceso incluye el ingreso a las zonas de descanso y a las instalaciones del lugar durante el día. Según la publicación, es “uno de esos extraños casos en que la parada de verdad merece la pena”: rocas, sol y aguas del Mediterráneo en un entorno que todavía no ha perdido su carácter original pese a la popularidad en redes sociales.

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El ferry nocturno a Nápoles

En lugar de recorrer la península en auto, la ruta propone tomar un ferry nocturno desde Sicilia hasta Nápoles. Los barcos salen todos los días; la embarcación parte alrededor de las 20 y llega a destino cerca de las 7 del día siguiente. A bordo hay restaurantes, bares, sala de juegos y pileta al aire libre.

El itinerario por Italia propone un ferry nocturno desde Sicilia hasta Nápoles, con salidas diarias y servicios a bordo como restaurantes, bares, sala de juegos y pileta al aire libre (Ministerio de Turismo de Italia)

Llegar a Nápoles al amanecer, según Condé Nast Traveler, “tiene un encanto pragmático difícil de superar”.

Costa Amalfitana: más allá de los puntos más fotografiados

La Costa Amalfitana es una de las etapas del recorrido. La publicación reconoce que la zona puede estar masificada en verano y recomienda alejarse de los puntos más concurridos para acceder a una experiencia más auténtica.

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El pequeño pueblo pesquero de Conca dei Marini, menos conocido que Positano o Ravello, ofrece esa alternativa: terrazas que descienden hasta el mar y vistas sobre el golfo sin las aglomeraciones de los destinos más fotografiados.

La Costa Amalfitana forma parte de la luna de miel de Dua Lipa, pero la guía recomienda Conca dei Marini como alternativa a Positano y Ravello para evitar las aglomeraciones

La costa del Lacio: el secreto de los entendidos

A unas cuatro horas de Amalfi por carretera costera, la costa del Lacio no suele figurar en los primeros itinerarios de los viajeros que visitan Italia, algo que, según Condé Nast Traveler, la convierte en territorio de entendidos.

Ladispoli es una ciudad pequeña con historia que la publicación califica de “tesoro secreto hasta entre los propios italianos”. El Castello di Odescalchi y el Borgo di Ceri, un pueblo del siglo XIII conservado en lo alto de una colina, son sus principales puntos de interés histórico.

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Porto Ercole: el puerto que está por despegar

A menos de una hora en auto de Ladispoli, Porto Ercole es el otro destino clave de la ruta. El pueblo, en el extremo sur de la Toscana, mantiene la textura de los puertos italianos clásicos: pescaderías de estilo industrial donde se limpia la captura del día, talleres de pasta y una arquitectura sin intervención turística masiva.

La localidad también tiene una conexión con la historia del arte: aquí murió Caravaggio, el pintor del siglo XVI, y una ruta cultural recorre los sitios ligados al artista hasta terminar en su tumba, con vistas a la bahía.

Porto Ercole podría estar a punto de experimentar un crecimiento en su popularidad turística, según anticipa la publicación, algo que convierte este verano en un buen momento para visitarlo antes de que eso ocurra.

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Roma: el cierre de la ruta

Roma cierra el itinerario de Dua Lipa por Italia con una oferta cultural y turística en expansión (Museos Capitolinos)

El regreso a Roma desde Porto Ercole toma menos de hora y media en tren. La capital italiana cierra el itinerario con varios días para recorrer una ciudad que, según Condé Nast Traveler, atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de oferta cultural y turística, con múltiples aperturas recientes y una agenda de nuevos proyectos en el horizonte.

El edificio renacentista que hoy ocupa el Palazzo Talìa, con diseño del director de cine Luca Guadagnino, fue históricamente un punto de encuentro religioso y luego una escuela, antes de su reconversión.