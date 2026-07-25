Guatemala

La SAT recuerda que el 31 de julio es la fecha límite para pagar el impuesto de circulación en Guatemala

La entidad recaudadora reportó que, al 23 de julio, el 61,69 % del padrón estaba al día y el 38,31 % seguía pendiente, en un parque activo de 6.773.536 unidades

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Infografía sobre el impuesto de circulación vehicular con ilustración de coche, reloj de arena, nubes de tormenta, monedas y datos de cumplimiento, sanciones y prórrogas.
La situación del impuesto de circulación vehicular en Guatemala muestra 2,6 millones de vehículos aún pendientes de pago antes de la fecha límite del 31 de julio, con el Congreso debatiendo prórrogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAT recordó que el 31 de julio vence el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos en Guatemala, una obligación cuyo incumplimiento activa multas, intereses y recargos y que llega a su fecha límite mientras en el Congreso avanzan dos iniciativas para extender el pago hasta noviembre o diciembre.

Hasta el 23 de julio, la administración tributaria había registrado el cumplimiento de 4,18 millones de vehículos, equivalentes al 61,69 % del parque vehicular. Quedaban pendientes 2,60 millones de automotores, es decir, el 38,31 % del total.

La recaudación acumulada del Impuesto sobre Circulación de Vehículos alcanzaba Q. 1.012,87 millones al 23 de julio, frente a una meta anual de Q. 1.495,13 millones. Según la SAT, ese monto representa el 67,74 % de lo previsto para 2026.

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El dato central para los propietarios es concreto: si el impuesto no se paga antes del 31 de julio, se aplican sanciones económicas por atraso. La legislación vigente establece, además, una multa equivalente al 100 % del impuesto omitido para quien no cancele dentro del plazo.

Infografía con datos sobre parque vehicular e impuesto de circulación. Contiene texto, tablas, números y gráficos que muestran cifras y porcentajes
La infografía muestra el parque vehicular de Guatemala, que asciende a 6.7 millones de unidades, e indica el 67.74% de la meta de recaudación del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos al 23 de julio de 2026. (SAT Guatemala)

Más de la mitad del parque vehicular ya pagó, pero 2,60 millones siguen pendientes

La SAT informó que el parque vehicular activo asciende a 6 millones 773 mil 536 unidades. De ese total, 3 millones 474 mil 69 son motocicletas, 2 millones 867 mil 974 corresponden a vehículos particulares y 431 mil 493 a vehículos comerciales.

Las motocicletas siguen siendo el segmento más numeroso del padrón nacional, por delante de los automóviles particulares. La entidad también indicó en una actualización anterior que al 12 de julio el nivel de pago era de 49 %, con 3 millones 287 mil 281 vehículos al día y 3 millones 458 mil 312 pendientes.

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Para facilitar el cumplimiento, la Superintendencia de Administración Tributaria habilitó opciones de pago a través de NeoNet, banca virtual y cajeros 5B. Todo contribuyente debe cumplir con esta obligación conforme al Decreto 70-94, Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos.

Antes de iniciar el trámite, el propietario necesita tener a mano el documento personal de identificación y el número de placa. Luego debe llenar el formulario Declaraguate SAT-4091 Vehículos Circulación y generar la Boleta SAT-2000.

El pago puede completarse en línea o en un banco. Después, el contribuyente puede imprimir la calcomanía electrónica en el sitio de la SAT, en formato PDF.

El Congreso discute prórrogas hasta noviembre o diciembre

El vencimiento coincide con dos iniciativas legislativas que buscan ampliar el plazo de pago del impuesto de circulación en 2026. Una propuesta lo llevaría hasta el último día hábil de noviembre y otra hasta el 31 de diciembre.

Al 19 de julio, según datos de la SAT, había 2.979.618 vehículos pendientes de pago, equivalentes al 44 % del parque vehicular, mientras 3.780.318 ya habían cumplido, el 56 % del total. A esa misma fecha, la recaudación sumaba Q. 927,29 millones frente a la misma meta anual de Q. 1.495,13 millones.

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, presentó una iniciativa para crear una ley temporal que amplíe el plazo hasta noviembre. El legislador sostuvo que la medida busca apoyar la economía de la población afectada por el alza de los combustibles.

Rodríguez afirmó que la prórroga permitiría administrar mejor los ingresos de los contribuyentes, reducir la morosidad y fortalecer la recaudación. También subrayó: “Esta medida no constituye una exoneración o modificación a la carga tributaria establecida, legislada y vigente”.

En paralelo, diputados del bloque Vamos, encabezados por el jefe de bancada Allan Rodríguez, presentaron ante la Dirección Legislativa otra iniciativa para reformar temporalmente la ley y mover el vencimiento hasta el 31 de diciembre. Los ponentes argumentaron que el objetivo es dar alivio económico a las familias ante el aumento de la canasta básica y de los combustibles.

Esa segunda propuesta incluye un punto adicional: plantea exonerar temporalmente multas, recargos e intereses a quienes no hayan pagado dentro del período establecido. Sus impulsores señalaron que la reforma tendría que entrar en vigor antes del 31 de julio para que el beneficio pudiera aplicarse a tiempo.

Byron Rodríguez añadió que el mal estado de la infraestructura vial obliga a muchos usuarios a asumir gastos extra en reparaciones. También cuestionó la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que situó en 22 %, y sostuvo que ese nivel contrasta con el costo que afrontan los conductores por el deterioro de las carreteras.

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