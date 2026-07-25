Combustibles en Honduras subirán hasta L5.73 por galón a partir del 27 de julio

El GLP doméstico mantendrá su precio gracias al subsidio gubernamental. (FOTO: La Tribuna)

La Secretaría de Energía (Sen) informó este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que regirá en Honduras a partir del lunes 27 de julio de 2026, la cual contempla incrementos para la gasolina superior, gasolina regular, diésel, kerosene y GLP vehicular.

El único derivado que mantendrá su valor será el GLP doméstico, gracias al subsidio que continúa aplicando el Gobierno.

El ajuste representa un nuevo incremento para los consumidores hondureños, especialmente para quienes utilizan vehículos particulares, transporte de carga o actividades productivas que dependen del uso de combustibles.

Kerosene registra el mayor aumento

El combustible que experimentará el mayor incremento será el kerosene, cuyo precio aumentará L5.73 por galón en Tegucigalpa y L5.59 en San Pedro Sula.

PUBLICIDAD

En la capital, este derivado pasará de costar L103.66 a L109.39 por galón, mientras que en la ciudad industrial alcanzará un nuevo precio de L106.05.

También el diésel registrará un ajuste importante. En Tegucigalpa subirá L3.67, para venderse a L124.26, mientras que en San Pedro Sula aumentará L3.61, hasta ubicarse en L120.95.

La gasolina superior aumentará más de L3 por galón en Tegucigalpa y San Pedro Sula. (FOTO: La Tribuna)

Nuevos precios en Tegucigalpa

La gasolina superior incrementará L3.32, alcanzando un nuevo precio de L135.16 por galón.

Por su parte, la gasolina regular subirá L1.70, por lo que los consumidores deberán pagar L123.73.

El GLP vehicular también tendrá un incremento de 35 centavos, situándose en L47.96 por galón.

En contraste, el GLP doméstico conservará su precio en L249.62, debido a que continúa vigente el apoyo económico temporal otorgado por el Gobierno.

San Pedro Sula también reporta alzas

En San Pedro Sula, la gasolina superior aumentará L3.17, hasta alcanzar un precio de L131.83 por galón.

La gasolina regular tendrá un incremento de L1.64, ubicándose en L120.45, mientras que el kerosene subirá L5.59, hasta L106.05.

El diésel costará L120.95, luego de un ajuste de L3.61 por galón.

Asimismo, el GLP vehicular aumentará 35 centavos, llegando a L44.43, mientras que el GLP doméstico permanecerá en L228.47 gracias al subsidio estatal.

Honduras: gasolina y diésel subirán desde el 27 de julio; kerosene lidera las alzas. (FOTO: Secretaría de Energía)

GLP doméstico mantiene el subsidio

La estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía confirma que el GLP doméstico seguirá beneficiándose del subsidio gubernamental, por lo que las familias hondureñas no enfrentarán variaciones en este combustible durante la próxima semana.

PUBLICIDAD

En cambio, el resto de los derivados del petróleo registrarán incrementos que comenzarán a aplicarse desde las primeras horas del lunes 27 de julio en todas las estaciones de servicio del país.

Como ocurre cada semana, los nuevos precios responden a la actualización realizada por la Secretaría de Energía con base en el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos y otros factores que inciden en la estructura de costos. Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta el siguiente ajuste semanal que anuncie la institución.