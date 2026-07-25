Apuñalaron ocho veces a una británica de 65 años en Francia y una mujer de 70 quedó bajo investigación

La fiscalía confirmó que la sospechosa por la muerte de Karen Carter quedó formalmente investigada por asesinato tras el hallazgo del cadáver (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 70 años investigada por asesinato quedó en el centro del caso por la muerte de Karen Carter, una británica de 65 años que apareció apuñalada en abril del año pasado en Trémolat, una comuna de la Dordoña francesa.

La fiscalía informó que la sospechosa, cuya identidad no ha sido revelada formalmente, fue detenida al día siguiente de que hallaran el cadáver y después quedó en libertad sin cargos. El caso se refiere al homicidio de Carter, a quien encontraron con ocho puñaladas.

Jacques-Édouard Andrault, fiscal de Périgueux, confirmó este miércoles por la tarde que la sospechosa estaba “investigada formalmente por asesinato”.

Cómo evolucionó la investigación del crimen

Una mujer de 70 años quedó en el centro del caso por la muerte de Karen Carter en Trémolat, en la Dordoña francesa (Créditos: Facebook)

En la fase inicial, la policía trató la muerte como un “asesinato por venganza” y como un posible crimen pasional. Esas hipótesis apuntaban a la relación de Carter con Jean-François Guerrier, un empresario local de 74 años que encontró el cuerpo.

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Guerrier estuvo entre los primeros detenidos por el caso. Más tarde recuperó la libertad junto con Marie-Laure Autefort, una cuidadora jubilada y genealogista aficionada de la zona. El hermano de Autefort sostuvo que ella había sido “acusada injustamente”. De todos modos admitió que estaba enamorada del empresario.

Carter, madre de cuatro hijos y con nacionalidad británica y sudafricana, murió por heridas de arma blanca a las afueras de su pensión. El cuerpo presentaba puñaladas en el pecho, la ingle, el brazo y la pierna.

Las últimas horas y la situación personal de Karen Carter

La vecina Beverley Needham declaró que Karen Carter le dijo que su relación de pareja había terminado y que “se acabó” antes del crimen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karen Carter se estaba divorciando de Alan Carter, que vive en el este de Londres y tenía previsto establecerse en Trémolat. Según una vecina, la pareja solo se había visto de forma esporádica durante los dos años previos.

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La noche del 29 de abril del año pasado, Carter habló de esa separación durante una cena con Beverley Needham, vecina y también expatriada. Ella recordó esa conversación: “Le pregunté: ‘¿Le has entregado los papeles?’, y ella respondió: ‘Sí, se los entregué’”.

La vecina añadió que Carter le dejó clara la situación de la pareja. “Me dijo que la relación había terminado y que se había acabado... Esas fueron sus palabras. Dijo: ‘Se acabó’”.

A la noche siguiente, hallaron a Carter en la entrada de su casa, 10 minutos después de que regresara de una cata de vinos en casa de Guerrier. El empresario fue la primera persona en encontrarla y llamó a los servicios de emergencia mientras la víctima agonizaba.

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Needham describió a Guerrier como un “confidente” de Carter. También dijo que cualquier relación sentimental entre ambos habría sido “muy discreta”.

Alan Carter negó que la pareja se estuviera divorciando. Sin embargo, dijo que conocer la relación de su esposa con Guerrier le dejó una “sensación de traición”.

El impacto del caso en Trémolat

El homicidio de Karen Carter conmocionó a Trémolat, una comuna de 600 habitantes que no había registrado delitos graves en casi medio siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte alteró la vida cotidiana de esta pequeña comuna francesa de 600 habitantes. La familia de Carter supo del crimen al encontrar mensajes de condolencia publicados en internet por amigos en las páginas de Facebook de una cafetería y de un club social del pueblo.

El homicidio conmocionó a vecinos, amigos y familiares en una localidad que no había registrado ningún delito grave en casi medio siglo. Ese contraste amplificó la conmoción por la muerte de Carter.

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La investigación también atrajo una inusual atención mediática sobre Trémolat, una localidad acostumbrada a la tranquilidad. Mientras las autoridades avanzaban con las pericias y los interrogatorios, los habitantes intentaban asimilar un hecho que alteró la imagen de un pueblo conocido por sus estrechos lazos comunitarios.