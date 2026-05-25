América Latina

Chile expulsó a otros 80 migrantes con destino a Colombia y Bolivia

Este año 3.229 personas han salido del país y 2.446 de ellas lo hicieron de manera voluntaria

Guardar
Google icon
Vista interior de un avión con asientos vacíos en primer plano. Varias personas, algunas con chaquetas azules de la PDI, caminan por el pasillo central
32 de los deportados mantenían antecedentes policiales.

Las autoridades migratorias deportaron este domingo a 58 migrantes colombianos y 22 bolivianos que tenían órdenes de expulsión pendientes, en el tercer vuelo que el gobierno de José Antonio Kast realiza en el marco de su plan de control migratorio.

“En total se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana, 32 de ellas mantenían antecedentes policiales”, señalaron desde la Policía de Investigaciones (PDI) mediante una publicación en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En un punto de prensa, el jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, explicó que el operativo requirió que cada expulsado fuese escoltado por un detective, mientras que el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que es la “primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras”.

Vista trasera de varias personas, incluyendo agentes de la PDI con chaquetas azules, caminando por un pasillo blanco en una fila
2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria este año y un 90% de ellos son ciudadanos venezolanos.

Balance 2026

Según indicó Pavez, “hoy día dejaron el país 80 expulsados. Y además, quisiera dar cuenta de un dato que para el gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. Y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país”.

PUBLICIDAD

“No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores”, agregó la autoridad, quien sostuvo que este último vuelo “da cuenta de la voluntad inclaudicable” del Ejecutivo para seguir adelante con el “plan de reordenamiento migratorio”, uno de los ejes de la campaña del mandatario.

Finalmente, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó un balance afirmando que 2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria -un 90% de ellos ciudadanos venezolanos-, y además se han concretado 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que da un total de 3.229 deportaciones en lo que va del año.

Temas Relacionados

ChileColombiaBoliviaExpulsiónMigrantesJosé Antonio KastErnesto LeónMáximo PavezFrank Sauerbaum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justicia guatemalteca envía a prisión preventiva a capturado por descuartizar a una persona en zona 18

Un juzgado de turno ordena que el sospechoso permanezca recluido mientras se desarrolla la investigación, tras ser capturado cuando presuntamente intentaba huir del lugar de los hechos en compañía de un adolescente

Justicia guatemalteca envía a prisión preventiva a capturado por descuartizar a una persona en zona 18

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

El avance de actividades extractivas, la limitada protección oficial y la intervención organizativa generan disputas, desplazamientos y pérdida de tradiciones en áreas donde los pueblos han mantenido títulos comunales históricos

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

El movimiento portuario de Guatemala crece un 11% en 2025 y afianza su peso en el comercio marítimo regional

La actividad en los puertos guatemaltecos alcanzó 1.1 millones de contenedores durante el año, impulsada tanto por exportaciones como por importaciones, según el Informe Estadístico Portuario 2025 de la Comisión Portuaria Nacional

El movimiento portuario de Guatemala crece un 11% en 2025 y afianza su peso en el comercio marítimo regional

Gobierno de Honduras activa plan de apoyo agrícola ante retraso de lluvias y riesgo para cultivos

La Secretaría de Agricultura y Ganadería anunció medidas preventivas para proteger la producción nacional ante la disminución de lluvias en varias regiones del país.

Gobierno de Honduras activa plan de apoyo agrícola ante retraso de lluvias y riesgo para cultivos

El dengue avanza en Panamá con siete defunciones y un acumulado de 2,468 casos hasta la fecha

Se recomienda a la población no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad

El dengue avanza en Panamá con siete defunciones y un acumulado de 2,468 casos hasta la fecha
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Osvaldo Jaldo participó del Tedeum en Tucumán y pidió por la unidad nacional: “No hay lugar para la grieta”

Osvaldo Jaldo participó del Tedeum en Tucumán y pidió por la unidad nacional: “No hay lugar para la grieta”

Simulacro Nacional Multipeligro 2026 será este viernes 29 de mayo: ¿cómo prepararse según el Indeci?

Elecciones del Poder Judicial e intervención extranjera, iniciativas se votarán este martes 26 de mayo

Paro agrario EN VIVO: productores bloquean carreteras en cinco regiones y exigen declaratoria de emergencia para el campo

“Un callejón sin salida” para el próximo presidente: el Gobierno Petro ya tiene una deuda mayor a la de los colombianos con los bancos

INFOBAE AMÉRICA

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

El movimiento portuario de Guatemala crece un 11% en 2025 y afianza su peso en el comercio marítimo regional

Gobierno de Honduras activa plan de apoyo agrícola ante retraso de lluvias y riesgo para cultivos

El dengue avanza en Panamá con siete defunciones y un acumulado de 2,468 casos hasta la fecha

El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Christopher Nolan siempre pensó en Lupita Nyong’o para Helena de Troya en ‘La Odisea’: “Estaba absolutamente desesperado”

El Papa León XIV citó “El señor de los anillos” para hablar sobre inteligencia artificial

Expertos advierten que los desnudos de Sydney Sweeney en ‘Euphoria’ pueden causar serios estragos en su carrera