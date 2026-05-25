Chile expulsó a otros 80 migrantes con destino a Colombia y Bolivia

32 de los deportados mantenían antecedentes policiales.

Las autoridades migratorias deportaron este domingo a 58 migrantes colombianos y 22 bolivianos que tenían órdenes de expulsión pendientes, en el tercer vuelo que el gobierno de José Antonio Kast realiza en el marco de su plan de control migratorio.

“En total se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana, 32 de ellas mantenían antecedentes policiales”, señalaron desde la Policía de Investigaciones (PDI) mediante una publicación en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En un punto de prensa, el jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, explicó que el operativo requirió que cada expulsado fuese escoltado por un detective, mientras que el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, detalló por su parte que es la “primera vez desde que se instaló el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras”.

2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria este año y un 90% de ellos son ciudadanos venezolanos.

Balance 2026

Según indicó Pavez, “hoy día dejaron el país 80 expulsados. Y además, quisiera dar cuenta de un dato que para el gobierno es muy satisfactorio, que es que en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. Y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país”.

PUBLICIDAD

“No hay antecedentes que registren esa cifra en los gobiernos anteriores”, agregó la autoridad, quien sostuvo que este último vuelo “da cuenta de la voluntad inclaudicable” del Ejecutivo para seguir adelante con el “plan de reordenamiento migratorio”, uno de los ejes de la campaña del mandatario.

Finalmente, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó un balance afirmando que 2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria -un 90% de ellos ciudadanos venezolanos-, y además se han concretado 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que da un total de 3.229 deportaciones en lo que va del año.

PUBLICIDAD