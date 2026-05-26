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Pakistán defendió en la ONU su plan de paz para Oriente Medio y destacó su rol como mediador entre Estados Unidos e Irán

“Otro conflicto prolongado no beneficiaría a nadie, pondría en peligro la paz regional, perturbaría los flujos energéticos mundiales, agravaría el sufrimiento humanitario y pondría a prueba un orden internacional ya de por sí frágil”, dijo el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar

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El viceprimer ministro valoró el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Catar a la estrategia de mediación de Pakistán (Reuters)
El viceprimer ministro valoró el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Catar a la estrategia de mediación de Pakistán (Reuters)

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, respaldó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plan de cinco puntos elaborado junto a China para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y detalló el papel que atribuyó a su país como mediador entre Estados Unidos e Irán. La exposición se realizó durante la presidencia rotativa china del órgano, con delegaciones de países clave de la región.

“El mundo entero está pendiente. Debe salir bien por el bien de la paz y la seguridad regionales y mundiales”, dijo Dar.

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Además, describió que el 31 de marzo, tras el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, presentó en Pekín una hoja de ruta conjunta con China para reactivar conversaciones y restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía central del comercio mundial de energía. Según su relato, Islamabad actuó como intermediario al trasladar propuestas entre Washington y Teherán para contener una escalada. “Pakistán mostró siempre preferencia por la moderación, la distensión y el retorno a la diplomacia”, sostuvo el canciller.

El objetivo inmediato del esquema fue abrir un canal político que permitiera recomponer la navegación en Ormuz y encauzar un proceso de negociación con etapas. El canciller agradeció el respaldo de Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Qatar a la estrategia de mediación, y advirtió que un conflicto prolongado afectaría la paz regional, el suministro energético y la estabilidad internacional.

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“Otro conflicto prolongado no beneficiaría a nadie, pondría en peligro la paz regional, perturbaría los flujos energéticos mundiales, agravaría el sufrimiento humanitario y pondría a prueba un orden internacional ya de por sí frágil”, señaló Dar.

Por su parte, el representante chino respaldó en el Consejo de Seguridad la necesidad de evitar una escalada y avanzar hacia una salida negociada. En paralelo, la Casa Blanca evaluó la posibilidad de descongelar fondos iraníes bloqueados, aunque condicionó esa decisión a avances verificables en materia de seguridad y control nuclear.

En ese contexto, el ejército estadounidense ejecutó ataques de autodefensa contra objetivos militares en el sur de Irán, tras detectar acciones que atribuyó al régimen iraní. Dos lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria intentaron colocar minas en el estrecho de Ormuz y fuerzas estadounidenses las hundieron.

El estrecho de Ormuz se mantuvo como punto de máxima tensión por su relevancia en el comercio mundial de energía (Europa Press)
El estrecho de Ormuz se mantuvo como punto de máxima tensión por su relevancia en el comercio mundial de energía (Europa Press)

El régimen iraní lanzó drones de ataque cerca de buques de guerra norteamericanos en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, mientras la Marina de Estados Unidos mantuvo posiciones de bloqueo a embarcaciones iraníes. En el texto, Ormuz aparece como el punto de mayor presión estratégica, dado que antes del conflicto transitaba cerca de un quinto del suministro global de petróleo y gas.

En paralelo, el líder religioso iraní Mojtaba Khamenei propuso suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio y permitir inspecciones de la ONU, aunque rechazó entregar el uranio a terceros países.

El líder religioso iraní advirtió que los territorios de la región ya no servirán de escudo para bases estadounidenses (Reuters)
El líder religioso iraní advirtió que los territorios de la región ya no servirán de escudo para bases estadounidenses (Reuters)

“Lo que es seguro a este respecto es que el tiempo no va a retroceder, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”, dijo Khamenei en un video publicado en su cuenta de X.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigió negociaciones centradas en la renuncia a armas nucleares, límites estrictos al enriquecimiento y la entrega del material almacenado, mientras Irán insiste en el levantamiento inmediato de sanciones y la descongelación de activos en el exterior.

Además, afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días. “Hubo algunas conversaciones hoy en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Creo que hay muchas idas y vueltas sobre el lenguaje específico del documento inicial, así que llevará unos días”.

Las diferencias sobre el destino del programa nuclear y la exigencia estadounidense de cancelar el desarrollo de misiles balísticos trabaron el cierre de un acuerdo definitivo. Khamenei advirtió a los mediadores de Pakistán, Qatar y Arabia Saudita que su país no entregaría el uranio y que solo aceptaría retrasar su programa por un tiempo limitado.

También amenazó con posibles acciones de la Guardia Revolucionaria contra bases estadounidenses en la región si el entendimiento no incorporaba sus condiciones. La negociación quedó planteada alrededor de un acuerdo diplomático sobre Ormuz, con un plazo de 70 días para definir un entendimiento global.

La comunidad internacional siguió las gestiones de mediación de Pakistán y China a la espera de una salida negociada que restablezca la navegación, reduzca el riesgo de escalada y contribuya a estabilizar Oriente Medio.

(Con información de EFE)

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