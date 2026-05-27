Martin Short llamó a un amigo para que revisara el estado de su hija antes de su suicidio

Martin Short pidió revisar a su hija antes de que fuera encontrada sin vida, según reporte forense. (Shutterstock)

Martin Short habría solicitado a un amigo que acudiera a revisar el estado de su hija, Katherine Short, después de no tener noticias de ella durante más de 24 horas, según información incluida en un informe de autopsia del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte, difundido por Page Six, el amigo acudió al domicilio de Katherine y encontró una nota colocada en la puerta cerrada de su habitación. Tras ese hallazgo, la persona contactó a los servicios de emergencia.

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Posteriormente, agentes de policía ingresaron a la vivienda y forzaron la entrada al dormitorio, donde encontraron el cuerpo de Katherine Short. Según los documentos oficiales, junto a ella se halló una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros.

Las autoridades informaron previamente que Katherine falleció en febrero a los 42 años por una aparente herida autoinfligida. El informe forense también señala antecedentes relacionados con salud mental y depresión.

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Katherine Short tenía antecedentes de problemas de salud mental. (WENN Rights Ltd)

Según el mismo documento, la hija del comediante habría tenido un intento de suicidio previo en 2017 mediante la ingesta de pastillas. El reporte menciona además antecedentes médicos vinculados con trastornos de salud mental.

Hasta el momento, representantes de Martin Short no han emitido declaraciones adicionales sobre la reciente difusión de los documentos forenses.

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Una amiga cercana declaró a TMZ que, en los días previos a su fallecimiento, la mujer mantuvo un comportamiento que describió como habitual. Según ese testimonio, no se observaron señales que hicieran prever que pudiera atentar contra su vida.

Tras la confirmación de la noticia de su muerte, la familia de la mujer, incluídos sus hermanos Oliver Patrick y Henry Hayter, expresaron su dolor mediante un comunicado oficial.

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La familia de Katherine Short expresó su dolor mediante un comunicado. (Captura de video)

“La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine fue amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señalaron.

Meses después del fallecimiento, Martin Short habló públicamente sobre la situación durante una entrevista en el programa CBS Sunday Morning. En esa conversación, el actor describió la muerte de Katherine como “una pesadilla para la familia”.

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Durante la entrevista, Short abordó el tema de la salud mental y estableció una comparación con otras enfermedades. El actor hizo referencia al fallecimiento de su esposa, Nancy Dolman, quien murió en 2010 tras enfrentar cáncer.

En la misma conversación, Martin Short afirmó que su hija enfrentó durante años diversos problemas de salud mental, entre ellos trastorno límite de la personalidad y otros diagnósticos asociados.

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Martin Short hablo abiertamente de sus pérdidas familires. REUTERS/Aude Guerrucci

“Se entiende que la salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, en el caso de las enfermedades, son terminales y mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras cosas, e hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más”, dijo.

En el ámbito profesional, Katherine Short trabajaba en el área de servicios sociales. En 2013 realizó un cambio legal de nombre, pasando a llamarse Katherine Hartley.

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Según información disponible, adoptó esa decisión con el objetivo de evitar que personas vinculadas a su trabajo pudieran contactarla fuera del entorno profesional debido a la notoriedad pública de su familia.

Cabe destacar que en el pasado, Katherine había hablado de manera abierta sobre dificultades relacionadas con su salud mental. Incluso, contó con la presencia de un perro de asistencia antes de su muerte, a quien presentó en su sitio web profesional.

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Durante cinco años, Joni se convirtió en el perro de asistencia que acompañó a Katherine en sus desafíos cotidianos relacionados con la salud mental (Katherine Short)

“Joni es mi increíble perro de asistencia, que me ha estado ayudando con mis propias luchas con la enfermedad mental durante los últimos cinco años Joni suele estar conmigo en la oficina, acurrucada en su cama”, relató.

A diferencia de su padre, ampliamente reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Katherine optó por mantener un perfil discreto y enfocar su vida profesional en el servicio social.