Entretenimiento

Martin Short llamó a un amigo para que revisara el estado de su hija antes de su suicidio

Katherine Short fue encontrada sin vida en su habitación luego de que un conocido alertara a las autoridades tras hallar una nota en la puerta

Guardar
Google icon
Martin Short con su hija Katherine
Martin Short pidió revisar a su hija antes de que fuera encontrada sin vida, según reporte forense. (Shutterstock)

Martin Short habría solicitado a un amigo que acudiera a revisar el estado de su hija, Katherine Short, después de no tener noticias de ella durante más de 24 horas, según información incluida en un informe de autopsia del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte, difundido por Page Six, el amigo acudió al domicilio de Katherine y encontró una nota colocada en la puerta cerrada de su habitación. Tras ese hallazgo, la persona contactó a los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

Posteriormente, agentes de policía ingresaron a la vivienda y forzaron la entrada al dormitorio, donde encontraron el cuerpo de Katherine Short. Según los documentos oficiales, junto a ella se halló una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros.

Las autoridades informaron previamente que Katherine falleció en febrero a los 42 años por una aparente herida autoinfligida. El informe forense también señala antecedentes relacionados con salud mental y depresión.

PUBLICIDAD

Martin Short con su hija Katherine
Katherine Short tenía antecedentes de problemas de salud mental. (WENN Rights Ltd)

Según el mismo documento, la hija del comediante habría tenido un intento de suicidio previo en 2017 mediante la ingesta de pastillas. El reporte menciona además antecedentes médicos vinculados con trastornos de salud mental.

Hasta el momento, representantes de Martin Short no han emitido declaraciones adicionales sobre la reciente difusión de los documentos forenses.

Una amiga cercana declaró a TMZ que, en los días previos a su fallecimiento, la mujer mantuvo un comportamiento que describió como habitual. Según ese testimonio, no se observaron señales que hicieran prever que pudiera atentar contra su vida.

Tras la confirmación de la noticia de su muerte, la familia de la mujer, incluídos sus hermanos Oliver Patrick y Henry Hayter, expresaron su dolor mediante un comunicado oficial.

La familia de Katherine Short expresó su dolor mediante un comunicado. (Captura de video)
La familia de Katherine Short expresó su dolor mediante un comunicado. (Captura de video)

“La familia Short está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento. Katherine fue amada por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señalaron.

Meses después del fallecimiento, Martin Short habló públicamente sobre la situación durante una entrevista en el programa CBS Sunday Morning. En esa conversación, el actor describió la muerte de Katherine como “una pesadilla para la familia”.

Durante la entrevista, Short abordó el tema de la salud mental y estableció una comparación con otras enfermedades. El actor hizo referencia al fallecimiento de su esposa, Nancy Dolman, quien murió en 2010 tras enfrentar cáncer.

En la misma conversación, Martin Short afirmó que su hija enfrentó durante años diversos problemas de salud mental, entre ellos trastorno límite de la personalidad y otros diagnósticos asociados.

Martin Short hablo abiertamente de sus pérdidas familires. REUTERS/Aude Guerrucci
Martin Short hablo abiertamente de sus pérdidas familires. REUTERS/Aude Guerrucci

“Se entiende que la salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, en el caso de las enfermedades, son terminales y mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras cosas, e hizo lo mejor que pudo hasta que ya no pudo más”, dijo.

En el ámbito profesional, Katherine Short trabajaba en el área de servicios sociales. En 2013 realizó un cambio legal de nombre, pasando a llamarse Katherine Hartley.

Según información disponible, adoptó esa decisión con el objetivo de evitar que personas vinculadas a su trabajo pudieran contactarla fuera del entorno profesional debido a la notoriedad pública de su familia.

Cabe destacar que en el pasado, Katherine había hablado de manera abierta sobre dificultades relacionadas con su salud mental. Incluso, contó con la presencia de un perro de asistencia antes de su muerte, a quien presentó en su sitio web profesional.

Katherine Short, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir
Durante cinco años, Joni se convirtió en el perro de asistencia que acompañó a Katherine en sus desafíos cotidianos relacionados con la salud mental (Katherine Short)

“Joni es mi increíble perro de asistencia, que me ha estado ayudando con mis propias luchas con la enfermedad mental durante los últimos cinco años Joni suele estar conmigo en la oficina, acurrucada en su cama”, relató.

A diferencia de su padre, ampliamente reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Katherine optó por mantener un perfil discreto y enfocar su vida profesional en el servicio social.

Temas Relacionados

Martin Shortestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rumer Willis comparte cómo reacciona Bruce Willis al ver a su nieta

La actriz habló sobre la unión familiar tras el diagnóstico de Demencia frontotemporal de su padre

Rumer Willis comparte cómo reacciona Bruce Willis al ver a su nieta

Jack Osbourne responde a las críticas por el avatar hecho con IA de Ozzy Osbourne

El hijo del músico explicó que el proyecto utiliza tecnología avanzada para recrear digitalmente la imagen y la voz del artista

Jack Osbourne responde a las críticas por el avatar hecho con IA de Ozzy Osbourne

Paris Jackson revela cómo el consumo de sustancias cambió su comportamiento

La artista habló sobre cómo el consumo de alcohol y drogas alteró su conducta y su relación con los demás durante años

Paris Jackson revela cómo el consumo de sustancias cambió su comportamiento

La familia de Matthew Perry acusan de traición al exasistente que le administró al actor la dosis fatal de ketamina

Las hermanas y la madre del actor cuestionaron las acciones de Kenneth Iwamasa tras conocer los detalles revelados por la investigación del Departamento de Justicia

La familia de Matthew Perry acusan de traición al exasistente que le administró al actor la dosis fatal de ketamina

El “Stranger Things” con jubilados: la nueva serie de Netflix para fans de la ciencia ficción

Producida por los hermanos Duffer, ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’ llega para demostrar que los adultos mayores también pueden enfrentar a los monstruos

El “Stranger Things” con jubilados: la nueva serie de Netflix para fans de la ciencia ficción

DEPORTES

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Franco Colapinto logró un sorprendente récord: por qué es el piloto “con más aguante” en la Fórmula 1

“Me hizo odiar estar ahí”: nuevas revelaciones de Di María sobre su relación con Van Gaal en Manchester United

Por qué Cristiano Ronaldo lidera la lista de los 10 deportistas que más dinero ganaron en 2026: el detalle en el que le gana Messi

TELESHOW

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

Lali Espósito, ganadora en los Premios Carlos Gardel 2026: “Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro”

Con un coro de niños y una emotiva apertura, Milo J abrió su noche consagratoria en los Premios Carlos Gardel 2026

INFOBAE AMÉRICA

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

Congreso de Honduras impulsa propuesta para aplicar modelo de seguridad de Bukele