La familia de Matthew Perry acusan de traición al exasistente que le administró al actor la dosis fatal de ketamina

La familia de Matthew Perry cuestiona el papel de su exasistente en su muerte. (AP)

Las hermanas de Matthew Perry presentaron declaraciones de impacto emocional ante un tribunal federal en Estados Unidos, previo a la audiencia de sentencia de Kenneth “Kenny” Iwamasa, exasistente personal del intérprete y una de las cinco personas acusadas en relación con la muerte del actor ocurrida en 2023.

El actor fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California. Las autoridades determinaron posteriormente que la causa de muerte fue “efectos agudos de ketamina”. El artista tenía 54 años.

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De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Iwamasa administró ketamina al famoso en diversas ocasiones sin contar con formación médica. Los fiscales señalaron además que el exasistente realizó varias inyecciones el mismo día de la muerte de Perry.

Las declaraciones judiciales fueron presentadas el 20 de mayo ante la jueza federal Sherilyn Garnett, quien supervisa el proceso penal relacionado con el caso.

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La fiscalía determinó que Kenneth Iwamasa le proporcionó varias dosis de ketamina a Matthew Perry el día de su muerte.

En los documentos, las hermanas de Matthew Perry, Caitlin y Madeline Morrison describieron a Iwamasa como un hombre que “lo dejó morir en un jacuzzi” y que luego pasó días supuestamente engañando a los familiares afligidos sobre lo que realmente sucedió dentro de la casa de Perry en Pacific Palisades..

Madeline Morrison afirmó que sintió una profunda sensación de traición al enterarse de la participación de Kenneth Iwamasa en los hechos investigados.

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“Es difícil expresar con palabras la sensación de traición que sentí cuando descubrí lo que Kenny había hecho. En muchos sentidos, sentí como si mi hermano hubiera muerto de nuevo. Todo lo que creía sobre el día de su muerte, todo lo que Kenny nos contó, era mentira”, expresó,

Y añadió: “La idea de que alguien a quien mi hermano consideraba familia pudiera traicionarlo de una manera tan inimaginable es algo que jamás habría podido concebir”.

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También recordó el momento en que acudió junto a su hermana a seleccionar la ropa para el funeral de la estrella de Friends, experiencia que calificó como especialmente difícil.

La hermana de Matthew Perry aseveró que organizar el funeral fue demasiado difícil.

En el documento, Madeline señaló que durante esos días percibió un comportamiento inquieto por parte de Iwamasa, quien, según afirmó, ofrecía constantemente explicaciones sobre lo ocurrido sin que nadie se las solicitara.

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“Recuerdo lo agitado e inquieto que parecía Kenny. Repetía una y otra vez su versión de los hechos sin que se le preguntara, como si lo estuvieran entrevistando en lugar de estar de luto por un amigo”, indicó.

Asimismo, aseguró que Kenny incluso habló en el funeral de Matthew, sin que nadie supiera que él le había administrado la dosis letal de ketamina.

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“La persona responsable de la muerte de mi hermano se puso de pie y se dirigió a quienes más lo querían. Es como una broma cruel con la que todavía lucho. No solo le arrebató la vida a mi hermano, sino que manchó nuestros últimos recuerdos de despedida”, indicó.

Caitlin Morrison presentó una declaración separada en la que manifestó no sentir simpatía hacia Iwamasa. En su testimonio sostuvo que desconoce si la dosis letal fue administrada de manera accidental, aunque cuestionó las acciones posteriores del exasistente tras abandonar la residencia del actor.

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La hermana de Matthew Perry cuestionó el actuar de Kenneth Iwamasa tras la muerte del actor. (Evan Agostini/Invision/AP)

“Jamás sabré si la dosis letal de ketamina fue accidental. Pero sé que cuando Kenny salió de la casa, estaba haciendo una de dos cosas: o estaba huyendo de algo que sabía que había hecho, o estaba abandonando deliberadamente a una persona vulnerable en una situación peligrosa”, expresó.

Y continuó: “Lo que yo no haría sería acosar a la familia afligida. No inventaría una historia para encubrir mis actos. No intentaría extorsionar a una madre cuyo primogénito perdió la vida por mi culpa”.

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Por si fuera poco, la madre de Perry, Suzanne Morrison, también entregó una carta dirigida al tribunal. En ella afirmó que una de las principales responsabilidades de Kenny Iwamasa era acompañar a su hijo en su proceso para mantenerse alejado de las drogas.

“El trabajo más importante de Kenny, sin duda, era acompañar y proteger a mi hijo en su lucha contra la adicción. Su principal responsabilidad era asegurarse de que Matthew siguiera siendo quien quería ser: libre de drogas. Y cuando mató a mi hijo, me vigiló atentamente”, expresó.

La madre de Matthew Perry aseveró que Iwamasa debía encargarse de que el actor no consumiera drogas. (Captura de video)

La investigación federal sostiene que Iwamasa conspiró con varias personas para obtener y distribuir ketamina de forma ilegal. Kenneth Iwamasa deberá comparecer ante el tribunal el miércoles 27 de mayo para escuchar su sentencia.

El exasistente se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina que resultó en la muerte de Perry. De acuerdo con documentos judiciales, enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión. La fiscalía recomendó una condena de 41 meses de cárcel, además de tres años de libertad supervisada.