Honduras

Nasry Asfura y senador estadounidense refuerzan agenda bilateral en seguridad, migración e inversión

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, sostuvo una reunión con el senador republicano estadounidense Bernie Moreno para abordar temas relacionados con la seguridad regional, la migración irregular, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las inversiones entre ambas naciones.

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El presidente Nasry Asfura recibió al senador estadounidense Bernie Moreno en Casa Presidencial. La reunión abordó temas relacionados con seguridad regional y cooperación bilateral. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura recibió al senador estadounidense Bernie Moreno en Casa Presidencial. La reunión abordó temas relacionados con seguridad regional y cooperación bilateral. (Foto: Casa Presidencial)

El fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos marcó la agenda de trabajo entre el presidente hondureño, Nasry Asfura, y el senador republicano Bernie Moreno, quienes sostuvieron un encuentro en Casa Presidencial para analizar desafíos comunes en materia de seguridad, migración y desarrollo económico.

La reunión forma parte de los esfuerzos impulsados por la administración hondureña para consolidar alianzas estratégicas con actores clave de Washington y promover una mayor cooperación en áreas consideradas prioritarias para ambos países.

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De acuerdo con información oficial difundida por Casa Presidencial, durante el encuentro se abordaron diversos temas relacionados con el combate al crimen organizado, la seguridad regional, la migración irregular y la atracción de inversión extranjera como herramientas fundamentales para impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades para la población hondureña.

Las autoridades destacaron que la conversación estuvo orientada a fortalecer la cooperación bilateral frente a retos compartidos que afectan a la región centroamericana, particularmente aquellos vinculados al narcotráfico, las estructuras criminales transnacionales y los flujos migratorios.

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El Gobierno hondureño busca consolidar relaciones estratégicas con altos funcionarios estadounidenses. (Foto: Casa Presidencial)
El Gobierno hondureño busca consolidar relaciones estratégicas con altos funcionarios estadounidenses. (Foto: Casa Presidencial)

Ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la construcción de un hemisferio más seguro, estable y próspero, donde el desarrollo económico juegue un papel clave para reducir los factores que obligan a miles de personas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.

Durante el diálogo, también se resaltó la importancia de fomentar inversiones que permitan dinamizar sectores estratégicos de la economía hondureña, generar empleo y fortalecer la competitividad del país en la región.

Por su parte, el senador Bernie Moreno calificó como un honor su visita a Honduras y el encuentro sostenido con el mandatario hondureño, destacando la disposición de ambas naciones para avanzar hacia una nueva etapa de cooperación bilateral.

El legislador estadounidense, quien representa al estado de Ohio y mantiene una postura enfocada en asuntos de seguridad fronteriza y migración, subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada para enfrentar las amenazas derivadas del crimen organizado y fortalecer la estabilidad regional.

Honduras y Estados Unidos buscan fortalecer acciones contra el crimen organizado. La migración irregular fue uno de los principales temas discutidos durante el encuentro. (Foto: Casa Presidencial)
Honduras y Estados Unidos buscan fortalecer acciones contra el crimen organizado. La migración irregular fue uno de los principales temas discutidos durante el encuentro. (Foto: Casa Presidencial)

Asimismo, reafirmó el compromiso de continuar promoviendo iniciativas conjuntas encaminadas a combatir las actividades ilícitas que afectan a Centroamérica y a generar condiciones que contribuyan al desarrollo económico de la región.

La cooperación entre ambos países ha cobrado especial relevancia en temas relacionados con seguridad, combate al narcotráfico, fortalecimiento institucional y desarrollo económico, áreas que continúan siendo prioritarias para las autoridades de ambas naciones.

Este acercamiento también se produce en un contexto donde Honduras busca atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos que permitan impulsar la generación de empleo y mejorar las condiciones económicas internas, consideradas factores fundamentales para disminuir la migración irregular.

La reunión con el senador Moreno se suma a otros encuentros sostenidos recientemente por el presidente Asfura con altos funcionarios estadounidenses.

El senador Bernie Moreno representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos. (Foto: Casa Presidencial)
El senador Bernie Moreno representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos. (Foto: Casa Presidencial)

A mediados de mayo, el mandatario hondureño recibió al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, así como al director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black.

Durante esos encuentros se exploraron oportunidades de inversión en sectores estratégicos y mecanismos para ampliar la cooperación económica entre ambas naciones.

Las autoridades hondureñas han señalado que uno de los objetivos centrales de su política exterior es fortalecer las relaciones con Estados Unidos, promover la estabilidad económica y generar oportunidades que contribuyan al bienestar de la población, reduciendo al mismo tiempo los factores estructurales que impulsan la migración.

Con este nuevo acercamiento diplomático, Honduras busca consolidar una agenda conjunta enfocada en seguridad, crecimiento económico y cooperación regional, temas que continúan ocupando un lugar prioritario en la relación bilateral con Washington.

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