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Jack Osbourne responde a las críticas por el avatar hecho con IA de Ozzy Osbourne

El hijo del músico explicó que el proyecto utiliza tecnología avanzada para recrear digitalmente la imagen y la voz del artista

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Jack Osbourne
Jack Osbourne defiende el proyecto del avatar digital de Ozzy Osbourne. (Instagram/Jack Osbourne)

Jack Osbourne se refirió a las críticas surgidas tras el anuncio de la creación de una versión de inteligencia artificial del músico fallecido Ozzy Osbourne, proyecto que fue presentado recientemente como un avatar digital desarrollado a partir de tecnología de simulación.

El tema fue abordado durante una transmisión en vivo realizada el viernes 22 de mayo en YouTube, donde Osbourne respondió a los cuestionamientos de seguidores que expresaron preocupación por el uso de la imagen y la voz del artista en un entorno digital.

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En su intervención, señaló que el proyecto forma parte de un desarrollo tecnológico complejo y no se limita a la generación básica de imágenes o textos mediante herramientas de inteligencia artificial.

“Lo que vamos a hacer va a ser de muy buen gusto. No va a ser una mierda. Es algo realmente complejo. No se trata solo de conectar una imagen de mi padre a ChatGPT”, dijo.

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Jack Osbourne aseguró que el proyecto del avatar digital de Ozzy Osbourne será un proyecto de calidad. (REUTERS)
Jack Osbourne aseguró que el proyecto del avatar digital de Ozzy Osbourne será un proyecto de calidad. (REUTERS)

Jack explicó que la iniciativa se realiza con tecnologías avanzadas y con procesos más amplios que la simple recreación visual del músico.

“Se sentirá muy real, y es bastante sorprendente cómo se utilizará. Es algo genial, y creo que a mi padre le habría encantado. De hecho, hablamos de ello antes de que falleciera, de hacer algo así... Sé que le habría gustado”, expresó.

El proyecto fue presentado oficialmente durante la feria Licensing Expo Las Vegas, celebrada en Las Vegas el 20 de mayo. Durante el evento, Jack Osbourne, hijo del artista, explicó que la iniciativa busca recrear lo que definió como el “ADN digital” de Ozzy Osbourne, incluyendo su voz, imagen y movimientos.

Según sus declaraciones, el sistema pretende integrar estos elementos en una representación virtual del músico.

Jack Osbourne señaló que la tecnología empleada permite un alto nivel de precisión en la recreación digital. En sus palabras, el avatar digital podría existir de forma permanente en entornos computacionales.

Ozzy Osbourne
El proyecto busca imitar la imagen y la voz de Ozzy Osbourne. (AP)

“Da un poco de miedo lo preciso que es. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos ordenadores. La tecnología ha avanzado tanto que casi se puede arrastrar y soltar”, expresó.

Y añadió: “Podrías grabar una plantilla para un anuncio, indicarle literalmente lo que quieres que haga Digital Ozzy en ese anuncio y simplemente insertarlo. Ahora es así de sencillo”.

El desarrollo del proyecto está a cargo de Hyperreal, una empresa que anteriormente ha trabajado en la creación de representaciones digitales de figuras del entretenimiento.

Entre sus proyectos previos se encuentra un avatar digital del músico Paul McCartney, utilizado en un video musical colaborativo con Beck en 2021.

Una tecnología similar fue utilizada con Paul McCartney para un video musical. (Captura de video)
Una tecnología similar fue utilizada con Paul McCartney para un video musical. (Captura de video)

En el caso del avatar de Osbourne, su esposa y representante Sharon Osbourne también participó en la presentación del proyecto durante la convención.

Según sus declaraciones, la herramienta permitirá la interacción directa con la figura digital del artista, que responderá en su propia voz y con respuestas basadas en su estilo comunicativo.

“Puedes preguntarle cualquier cosa a Ozzy, y él te responderá con su propia voz; las respuestas serán las mismas que Ozzy habría dado. Lo llevaremos a todo el mundo. La gente podrá hablar con él y él les responderá”, indicó.

Sharon Osbourne indicó que el objetivo del proyecto es expandir la presencia del músico a nivel global mediante formatos digitales interactivos.

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Sharon Osbourne señaló que el avatat pretende globalizar el legado de Ozzy Osbourne. (AP)

Durante su intervención, Sharon Osbourne comparó la permanencia cultural de figuras del entretenimiento con la posibilidad de extender la presencia digital de artistas mediante nuevas tecnologías.

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