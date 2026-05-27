Nicaragua

Ola de violencia contra mujeres transgénero en Nicaragua: denuncian 10 asesinatos en dos años y medio

Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han alertado sobre el creciente número de agresiones contra personas trans en el país, mientras solicitan acciones concretas y mayor protección para la comunidad vulnerable

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Varias personas con rostros tristes de pie alrededor de ataúdes. Algunos ataúdes están cubiertos con banderas LGBTI y uno con la bandera de Nicaragua.
Familiares y amigos se congregan con profunda tristeza alrededor de múltiples ataúdes cubiertos con banderas LGBTI y de Nicaragua durante un sentido funeral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de al menos una decena de mujeres transgénero en Nicaragua, en un periodo de dos años y medio, ha puesto en alerta a organizaciones defensoras de derechos humanos. El caso más reciente, registrado esta semana en la provincia de Chontales, encendió nuevas alarmas sobre la situación de la comunidad LGBTIQ+ en el país, según informó la agencia de noticias EFE.

Según una declaración del el Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua, una organización local de monitoreo y denuncia, recogida por EFE, entre septiembre de 2023 y mayo de 2026 se documentaron 338 agresiones, entre las cuales se identificaron 11 crímenes. Diez de ellos correspondieron a asesinatos de mujeres transgénero, incluyendo el episodio ocurrido recientemente en el centro del país.

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La organización puntualizó que el último hecho violento se produjo el lunes pasado, cuando una mujer transgénero de 26 años, conocida cariñosamente por los lugareños como “La Mengueña”, fue apuñalada en Chontales por personas cuya identidad aún no ha sido esclarecida. La agencia de noticias EFE indicó que el Observatorio exigió a las autoridades nicaragüenses el esclarecimiento del móvil y la garantía de justicia para la víctima.

El Observatorio resaltó la importancia del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, conmemorado cada 17 de mayo, como una fecha para visibilizar la violencia que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Nicaragua. “Este día se creó precisamente para hacer conciencia y frenar todo tipo de violencias hacia las personas LGBTIQ+”, subrayó el organismo de acuerdo con lo divulgado por EFE.

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En su informe titulado La cara de la violencia hacia personas LGBTIQ+ de Nicaragua, el Observatorio señaló que la mayoría de los ataques reportados se produjeron en contextos familiares, durante el ejercicio del trabajo sexual y en espacios públicos como calles, bares y discotecas. La mayoría de los casos de violencia se concentran en ámbitos cotidianos y laborales, lo que agrava la vulnerabilidad del colectivo, según el reporte.

Primer plano de un altar con velas, flores, una bandera LGBTQ+ y el retrato de una persona con cabello rizado. Personas sosteniendo velas de fondo.
Una vigilia se celebra con velas, flores, una bandera del orgullo LGBTQ+ y un retrato de un joven trans, asesinado en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violación a derechos humanos de comunidad LGBTIQ+

El documento también advierte que la ilegalización de miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) desde 2018, incluidas varias defensoras de la diversidad sexual, ha provocado un aumento de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. El servicio de noticias EFE detalló que estas restricciones limitaron el acceso a protección y recursos para las personas afectadas.

La crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha generado un entorno de mayor riesgo para las minorías y sectores tradicionalmente vulnerables. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, luego de que sus principales contendientes fueran encarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el gobierno privó a varios opositores de la nacionalidad y de sus derechos políticos, acusándolos de “golpismo” y “traición a la patria”.

Organizaciones internacionales y diversos países han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos y limitar las libertades civiles. Desde el inicio de la crisis, el gobierno ha ordenado el cierre de múltiples ONG, medios de comunicación y centros académicos, lo que, según el servicio de noticias EFE, ha debilitado aún más el tejido social y las redes de apoyo para los sectores más expuestos.

El Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua reiteró su demanda de justicia y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las personas LGBTIQ+, así como restituir el funcionamiento de las organizaciones que trabajan en defensa de sus derechos. Las cifras y testimonios recogidos por este organismo reflejan un escenario de inseguridad persistente para la diversidad sexual en el país centroamericano.

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