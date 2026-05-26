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Reino Unido y Polonia firmarán un tratado de defensa para reforzar la cooperación militar ante amenazas en Europa

El texto del tratado aborda además la protección de infraestructuras críticas y la respuesta coordinada ante amenazas de desinformación y espionaje

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Tusk y Starmer destacaron la importancia de reforzar la seguridad fronteriza ante el contexto regional (Reuters)
Tusk y Starmer destacaron la importancia de reforzar la seguridad fronteriza ante el contexto regional (Reuters)

El Reino Unido y Polonia anunciaron la inminente firma de un tratado de defensa y seguridad, que se concretará el miércoles en Londres durante una reunión entre el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El acuerdo surgió en un contexto de mayores tensiones en Europa, con ambos gobiernos decididos a profundizar su cooperación militar y de inteligencia para enfrentar ataques híbridos, ciberataques y otras formas de hostilidad.

El tratado fijó una hoja de ruta para reforzar la colaboración en seguridad fronteriza y en la lucha contra el crimen organizado; además, contempló el intercambio de información sensible y la organización de ejercicios militares conjuntos. En la reunión de Londres, los dos mandatarios prevén abordar el aumento de ataques híbridos, como sabotajes, incendios provocados y operaciones de espionaje atribuidas a actores estatales rusos en distintas ciudades europeas, incluido el este de Londres.

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“Este tratado es el mayor paso adelante en nuestra relación de defensa y seguridad con Polonia en una generación, lo que nos permite afrontar las amenazas a la seguridad modernas que pueden ser menos visibles pero no por ello menos peligrosas”, dijo Starmer.

Starmer calificó el tratado como un paso histórico en la relación con Polonia (Reuters)
Starmer calificó el tratado como un paso histórico en la relación con Polonia (Reuters)

Tusk, por su parte, definió la firma como un momento histórico para Polonia y afirmó que el acuerdo expresa la decisión de Varsovia de estrechar la cooperación con socios influyentes de Europa occidental ante una realidad geopolítica marcada por la inestabilidad.

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El enfoque del tratado no se limitó a la defensa convencional. La agenda incluyó apartados específicos sobre ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. Polonia, al consolidarse como centro logístico para el envío de ayuda militar a Ucrania, quedó expuesta a acciones hostiles de origen ruso, según la lectura de los dos gobiernos. Londres y Varsovia acordaron que el intercambio de inteligencia y la cooperación tecnológica serán claves para neutralizar intentos de sabotaje y campañas de desinformación.

En el marco de la OTAN, Polonia se posiciona como el país con mayor inversión en defensa en proporción a su producto interno bruto, con 4,8% en el año en curso. A principios de mayo, el gobierno polaco cerró un acuerdo de préstamo con la Comisión Europea para financiar la modernización de su ejército y de su industria armamentística. El paquete asciende a casi 44 mil millones de euros y apunta a renovar equipamiento y reforzar infraestructura militar.

Polonia destinó este año más del 4,8 por ciento de su PBI a gastos militares (Reuters)
Polonia destinó este año más del 4,8 por ciento de su PBI a gastos militares (Reuters)

La política exterior polaca giró en los últimos años hacia la consolidación de alianzas estratégicas con socios europeos. En 2025, Polonia firmó un tratado de defensa con Francia, con cláusulas de asistencia mutua y cooperación reforzada reservadas para los aliados más cercanos de París. Varsovia, además, negocia un acuerdo similar con Alemania, en respuesta al nuevo escenario de seguridad en Europa tras el aumento de la agresividad rusa y las tensiones en la frontera oriental de la Unión Europea.

(Con información de AFP y Reuters)

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