Restaurantes en Panamá tendrán un año para ofrecer agua en combos de comida rápida

El Ministerio de Salud advirtió sobre el aumento de enfermedades crónicas vinculadas a malos hábitos alimenticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes y cadenas de comida rápida en Panamá tendrán un año para adaptar sus menús, plataformas y puntos de venta a la nueva ley que los obligará a ofrecer agua como alternativa sin costo adicional dentro de los combos.

La medida quedó oficialmente promulgada tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 30524-D del 14 de mayo de 2026.

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La norma, identificada como Ley 523 de 12 de mayo de 2026, establece que los establecimientos de comida rápida deberán permitir a los consumidores sustituir las bebidas azucaradas incluidas en los combos por agua embotellada, sin aplicar cargos adicionales.

El período de transición será de un año contado desde la promulgación, por lo que los comercios deberán iniciar su cumplimiento obligatorio en 2027.

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La ley aplica a todos los establecimientos comerciales de comida rápida que ofrezcan combos de alimentos y bebidas en Panamá, sin distinción de tamaño o tipo de negocio. Esto incluye tanto grandes cadenas como locales que comercialicen comida rápida bajo ese modelo de oferta.

La nueva ley obligará a restaurantes de comida rápida en Panamá a ofrecer agua como alternativa dentro de los combos. (Canva)

Además de ofrecer agua dentro de los combos, los restaurantes deberán informar claramente a los consumidores sobre esa opción en menús físicos, carteles, puntos de venta, redes sociales, sitios web y otras plataformas de comunicación.

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La intención es que el consumidor conozca que puede elegir agua en lugar de una bebida azucarada sin pagar más.

El incumplimiento de la ley será sancionado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mientras que las infracciones relacionadas con la calidad del agua embotellada para consumo humano serán sancionadas por el Ministerio de Salud, conforme a la normativa sanitaria vigente.

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La medida fue aprobada en medio de las advertencias del Ministerio de Salud sobre el aumento de enfermedades no transmisibles en Panamá. Según datos recientes del Minsa, el 42% de la población padece hipertensión arterial y aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años tiene diabetes tipo 2.

Panamá registra altos niveles de hipertensión, obesidad y diabetes, según cifras oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias también han alertado sobre el peso de la obesidad en la salud pública. De acuerdo con el Minsa, el 46% de la población panameña presenta obesidad y se estima que para 2030 la cifra podría alcanzar al 50% de los habitantes del país.

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El Ministerio de Salud ha señalado que enfermedades como la hipertensión y la diabetes pueden provocar complicaciones cardiovasculares, pérdida de visión, daños cerebrales, afectaciones renales y otros problemas metabólicos. Por ello, la nueva ley busca modificar parcialmente los incentivos de consumo asociados a los combos de comida rápida y promover alternativas más saludables.

La legislación también contempla que el Ministerio de Comercio e Industrias, en coordinación con el Ministerio de Salud, pueda otorgar distinciones anuales a los establecimientos que se destaquen por su compromiso con la salud pública.

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Las autoridades sanitarias alertan que la obesidad podría afectar al 50% de los panameños para 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, comentó que el gremio no fue consultado sobre el impacto que tendría la medida en los comercios.

El objetivo central de la norma es fomentar hábitos de consumo responsables y saludables, facilitando el acceso al agua como opción dentro de las comidas rápidas sin que el cliente deba asumir un costo adicional.

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