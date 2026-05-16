El Salvador: Madre enfrenta juicio por presunto abandono y complicidad en agresión sexual tras muerte de su hija

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana envió a juicio a Roxana Janeth M. G. por complicidad necesaria en agresión sexual, abandono y desamparo en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana decidió enviar a juicio a Roxana Janeth M. G., de 30 años, acusada de complicidad necesaria en el delito de agresión sexual en menor e incapaz, así como de abandono y desamparo en perjuicio de su hija de apenas un año y dos meses, quien falleció por una infección generalizada, según Centros Judiciales. El caso ha sido trasladado a uno de los Juzgados de Sentencia de Santa Ana, mientras la acusada permanece detenida en el Centro Penal de Apanteos.

Información oficial establece que el proceso comenzó luego de la muerte de la niña, ocurrida el pasado 8 de mayo de 2024 en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. La menor había sido llevada cuatro días antes a un médico particular en el distrito de Candelaria de la Frontera por una supuesta infección urinaria. Al no mostrar mejoría, la menor fue remitida al hospital nacional, donde sufrió dos infartos y, posteriormente, falleció.

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El Instituto de Medicina Legal (IML) estableció mediante autopsia que la causa del fallecimiento fue una sepsis, es decir, una infección generalizada que afectó el organismo de la menor. Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la presencia de lesiones contusas en la zona genital, lo que llevó a las autoridades a determinar que la niña había sido víctima de una agresión sexual. Los centros judiciales informaron que la notificación del hospital a la Policía Nacional Civil (PNC) permitió abrir la investigación penal.

La acusación fiscal se basa en el testimonio de Roxana Janeth M. G., quien era la única responsable del cuidado de la víctima y de otros dos menores.(Cortesía: Centros Judiciales)

De acuerdo con la acusación fiscal, Roxana Janeth M. G. declaró ser la única responsable del cuidado de su hija y de otros dos menores, versión que fue corroborada por los testimonios recabados durante la investigación. Además, en la vivienda de la acusada se encontraron múltiples evidencias que, para las autoridades, sustentan la vinculación de la madre en los delitos imputados.

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Por ende, se ratificó la medida cautelar de detención provisional, por considerar que existen suficientes elementos para presumir la participación de la acusada en los hechos.

Durante la audiencia preliminar, la jueza valoró los informes médicos, el dictamen forense del IML y los informes de la PNC.

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La acusada continuará detenida

La acusación sostiene que la madre incurrió tanto en abandono como en complicidad necesaria, delito que según la legislación salvadoreña contempla penas severas.

Los centros judiciales recordaron que la apertura a juicio implica que un tribunal de sentencia determinará la culpabilidad o inocencia de Roxana Janeth M. G., cuyo proceso se desarrollará en los próximos meses en Santa Ana.

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La madre permanece en detención provisional en el Centro Penal de Apanteos mientras se traslada el caso a un tribunal de sentencia para su enjuiciamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la acusada permanece recluida en un centro penal. Los centros judiciales informaron que la medida de detención provisional se mantendrá hasta que el tribunal de sentencia emita un fallo. El proceso judicial continuará bajo estricta vigilancia de las autoridades y con la intervención de organismos de protección de la niñez.

“La jueza remitirá el proceso a uno de los Juzgados de Sentencia de Santa Ana, donde se decidirá la situación jurídica de la mujer, quien se encuentra recluida en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana”, determina la publicación de Centros Judiciales.

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