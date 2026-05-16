Costa Rica

Frente Amplio impulsa comisión especial para reformar el Poder Judicial y atacar la mora judicial en Costa Rica

La propuesta presentada en la Asamblea Legislativa busca modernizar el sistema de justicia, fortalecer la transparencia y garantizar la independencia judicial mediante una comisión mixta con participación de expertos y sociedad civil

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El Frente Amplio presentó una moción para crear una comisión especial enfocada en reformar el Poder Judicial. (Foto cortesía Poder Judicial)
El Frente Amplio presentó una moción para crear una comisión especial enfocada en reformar el Poder Judicial. (Foto cortesía Poder Judicial)

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó una moción en el Plenario Legislativo para crear una comisión especial mixta enfocada en reformar y fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

La iniciativa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la mora judicial, el atraso en casos de corrupción de alto perfil y las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan distintos sectores de la población.

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El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que la propuesta pretende demostrar que es posible impulsar cambios profundos dentro del sistema judicial sin debilitar la institucionalidad democrática ni la independencia de poderes.

“Costa Rica necesita una justicia más pronta, transparente y accesible. La ciudadanía está cansada de grandes casos de corrupción que no avanzan y de problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia. Frente a eso, propondremos soluciones serias, democráticas y técnicamente responsables”, afirmó el legislador frenteamplista.

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Comisión buscará acuerdos para modernizar la justicia

La propuesta, impulsada junto a diputados de otras bancadas legislativas, plantea la creación de un espacio de análisis, investigación y construcción de acuerdos orientados a atender problemas estructurales del sistema de administración de justicia.

Entre los principales temas que abordaría la comisión destacan la mora judicial, la sobrecarga de expedientes, la transparencia institucional y la digitalización de procesos judiciales.

Además, el grupo analizaría el fortalecimiento de la carrera judicial, el uso de nuevas tecnologías y las barreras que enfrentan poblaciones vulnerables para acceder a servicios de justicia.

La intención es que la comisión también pueda estudiar y dictaminar proyectos de ley relacionados directamente con la modernización del sistema judicial costarricense.

El diputado Antonio Trejos aseguró que las reformas deben hacerse desde el diálogo democrático. Crédito: Frente Amplio
El diputado Antonio Trejos aseguró que las reformas deben hacerse desde el diálogo democrático. Crédito: Frente Amplio

Expertos y sociedad civil participarían en el proceso

Uno de los puntos centrales de la propuesta es incorporar participación de sectores externos al Congreso.

La comisión incluiría audiencias y espacios de consulta con especialistas en derecho, organizaciones de sociedad civil, trabajadores judiciales y entidades vinculadas al sistema de justicia.

Según el Frente Amplio, el objetivo es generar recomendaciones concretas y propuestas legislativas técnicamente fundamentadas que permitan modernizar el Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.

Debate sobre independencia judicial

La iniciativa aparece en un contexto de tensión política alrededor del Poder Judicial y de constantes cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento de tribunales y fiscalías.

En ese escenario, Trejos Mazariegos insistió en que reformar el sistema no debe confundirse con debilitar la independencia judicial.

“Defender la independencia judicial no implica negar los problemas existentes dentro del sistema, sino asumir con responsabilidad la tarea de reformarlo y fortalecerlo sin caer en ataques que debiliten la separación de poderes o abran espacio a presiones políticas sobre la justicia”, señaló.

El legislador agregó que Costa Rica necesita un Poder Judicial “independiente, fuerte, moderno, transparente y democrático”, capaz de garantizar justicia pronta y cumplida para toda la población.

Una pila alta de libros antiguos con un árbol seco encima, un mazo de juez y un reloj de arena con el cristal roto, sobre un escritorio.
La iniciativa plantea modernizar el sistema judicial mediante digitalización y mayor transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mora judicial sigue siendo uno de los principales reclamos

La mora judicial se ha convertido en uno de los problemas más señalados por distintos sectores sociales y empresariales en Costa Rica.

Procesos que tardan años en resolverse, investigaciones de corrupción sin sentencia y retrasos en distintas materias judiciales forman parte de las principales críticas que enfrenta el sistema.

Diversos informes institucionales y organismos internacionales han advertido durante los últimos años sobre la necesidad de acelerar procesos, fortalecer herramientas digitales y mejorar la eficiencia administrativa del Poder Judicial.

La propuesta del Frente Amplio abre ahora un nuevo debate político sobre cómo reformar el sistema judicial sin comprometer la independencia de los jueces ni alterar el equilibrio entre poderes del Estado.

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